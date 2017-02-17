Ряд стран заинтересовался БПЛА "Орлан" после его применения в Сирии



Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10"

Источник: Евгений Биятов / РИА Новости Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10"Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

БАНГАЛОР (Индия), 17 фев - РИА Новости. Ряд стран заинтересовался российским беспилотником "Орлан", который хорошо зарекомендовал себя в ходе военной операции РФ в Сирии, сообщил РИА Новости директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"В этом плане у нас есть наработки, тот же "Орлан", есть наработки ОПК, концерна "Швабе", есть 3D-технологии, когда беспилотник формируется в течение нескольких часов на принтере", - сказал Кладов, отвечая на вопрос о том, какими беспилотниками заинтересовались инозаказчики после операции в Сирии.

В то же время не сообщается, о каких именно странах идет речь.

"Орлан-10" - российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для наблюдения за объектами в труднодоступной местности. С помощью этих беспилотников возможно наводить на цель ракетно-бомбовые авиаудары.

Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia - 2017 проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представляют на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.