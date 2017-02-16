Реакция Франции на пролет российских бомбардировщиков Ту-160 над Бискайским заливом



Стратегический бомбардировщик Ту-160 (бортовой номер "10", регистрационный номер RF-94100,серийный номер 6-01, название «Николай Кузнецов») ВКС России, сопровождаемый истребителями Dassault Mirage 2000-5F ВВС Франции, 09.02.2017

Источник: ВВС Франции Стратегический бомбардировщик Ту-160 (бортовой номер "10", регистрационный номер RF-94100,серийный номер 6-01, название «Николай Кузнецов») ВКС России, сопровождаемый истребителями Dassault Mirage 2000-5F ВВС Франции, 09.02.2017Источник: ВВС Франции

Как пишет Jean Guisnel в статье "Pourquoi les bombardiers de Poutine viennent-ils chatouiller la France?", опубликованной во французской газете «Le Point», 9 февраля 2017 года два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 приблизились к французским берегам. Это уже четвертый подобный случай за два года. Два российских бомбардировщика Ту-160 прилетели с севера России, и сначала были обнаружены норвежскими средствами слежения, после чего их стали сопровождать четыре самолета, которые быстро развернулись и ушли. Ту-160 приблизились к Великобритании и Ирландии с запада в сопровождении британских истребителей Typhoon, после чего продолжили полет к Бискайскому заливу. Самолеты не нарушали воздушное пространство Франции, которое начинается в 22 км от берега. Скорость самолетов составляла порядка 900 км/ч, и в ходе полета они не приближались к французскому побережью ближе чем на 100 км. Однако их максимальная скорость в 2200 км/ч теоретически позволяет им преодолеть эти 100 км примерно за три минуты. Представители ВВС Франции пояснили, что «с учетом такой скорости, реакция с нашей стороны была необходима, в случае, если бы они изменили свой курс и направились в сторону французского воздушного пространства».

Не демонстрируя агрессивного поведения, эти самолеты действовали не так, как если бы у них были добрые намерения. Они не предоставили заранее свой полетный план и не использовали средства связи при вхождении в «районы информирования о полете» с целью заявить о своем присутствии. В данном конкретном случае и приближению к границам французском территории, самолеты находились в зоне Бреста.

Мало того, что это нарушение, отключение ответчиков является нарушением правил ИКАО. Конкретно, подобный полет может привести к тому, что власти, ответственные за воздушное движение, могут изменить маршруты гражданских самолетов, или заставить их поменять высоту во избежание столкновения. В данном случае мы не могли знать, выключили ли российские самолеты свои приемники «свой-чужой», как имело место в других случаях.

ВВС Франции настаивают на том, что сопровождение российских самолетов Ту-160 проводилось в приемлемых условиях. Российские самолеты не совершали опасных маневров в отношении французских самолетов (двух Mirage 2000 и одного Rafale) и не предпринимали попыток уклонения или же резких изменений курса.

Наблюдение за данной зоной средствами НАТО осуществляется системой ACCS (Air Command and Control System). 9 февраля в 7 часов тревога прозвучала в оперативном центре НАТО в Уедеме (ФРГ), который взаимодействовал с Национальным центром воздушных операций в Лион Мон-Верден. Примерно в 12:30 по приближении двух российских самолетов к французскому побережью Главное командование ПВО подняло два истребителя Mirage 2000-5 из состава дежурных сил с аэродрома в Лориане для перехвата и сопровождения Ту-160. В 13:00 к паре Mirage 2000 присоединился истребитель Rafale с авиабазы в Сен-Дизье. Французские самолеты сопровождали Ту-160 до тех пор, пока не передали эстафеты испанским истребителям F-18, перед тем, как российские самолеты повернули на север.

Информация приходит от НАТО, но цепочка командования является исключительно национальной, то есть французской. Французские военные располагают изображениями с экранов РЛС НАТО с момента обнаружения самолетов норвежцами. Приказ на взлет истребителей является прерогативой военных, а именно Главного командования ПВО, в котором служит небольшое количество офицеров ВВС из Командования ПВО и воздушных операций, которое обладает правом отдавать приказ на взлет истребителей, самолетов-заправщиков и самолетов ДРЛО. 9 февраля в воздух были подняты самолет-заправщик КC-135FR и самолет ДРЛО и управления E-3F. Их возможности по делегированию полномочий ограничены (подробности являются секретными) и они не могут отдать приказ на открытие огня, таким правом обладает исключительно премьер-министр.

Пара стратегических бомбардировщиков Ту-160 ВКС России, сопровождаемая истребителями Dassault Mirage 2000-5F ВВС Франции, 09.02.2017 Источник: ВВС Франции

Почему русские дразнят НАТО?

Российский президент в настоящее время имеет несколько причин для того, чтобы посылать «дружеские» приветы странам Запада. Эти полеты проводятся регулярно с таким же напряжением как и в годы Холодной войны, и на более важном уровне. Все это сопровождает рост военной мощи России. Эти Ту-160 были замечены проходящими по тому же маршруту, когда летели в направлении Сирии. Французское издание год назад спросило мнение о данных эпизодах французского эксперта Изабель Факон (Isabelle Facon). По ее мнению, очевидный рост этих полетов начиная с 2014 года и начала украинского кризиса является демонстрацией возрождения элементов российской мощи, а также проверкой возможностей НАТО по ответу на это.