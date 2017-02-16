Контракт на поставку Кении самолетов AT-802L может быть пересмотрен



Легкий штурмовик Air Tractor AT-802 на авиасалоне Dubai Airshow в ноябре 2013 года

Источник: www.janes.com Легкий штурмовик Air Tractor AT-802 на авиасалоне Dubai Airshow в ноябре 2013 годаИсточник: www.janes.com

ЦАМТО, 16 февраля. Член палаты представителей Конгресса США Тэд Бад объявил о намерении вынести на голосование совместную резолюцию с целью блокирования продажи Кении в рамках программы «Иностранные военные продажи» партии легких вооруженных самолетов AT-802L.

По заявлению парламентария, он получил информацию о нарушениях и использовании коррупционных схем при заключении контракта на поставку самолетов. В пользу данных утверждений говорит то, что контракт был заключен без проведения тендера с компанией, у которой отсутствуют возможности и опыт производства самолетов данного типа по стоимости, которая более чем вдвое превышает цену, которую предложил альтернативный подрядчик. Так, расположенная в Северной Каролине компания-производитель IOMAX заявила о готовности поставить самолеты необходимого типа по стоимости на 283 млн. долл. ниже.

Т.Бад заявил, что целью его действий является обеспечение гарантии того, что Кения получит самолеты по справедливой цене, а потенциальные подрядчики не будут отстраняться от контрактов из-за предпочтительного отношения правительства к мега-компаниям. Принятие резолюции позволит остановить продажу и даст Конгрессу время на проведение расследования полученной информации о нарушениях.

IOMAX утверждает, что может выполнить контракт за 180 млн. долл. и ранее уже поставила 48 легких вооруженных самолетов для контроля границ различным заказчикам, включая Объединенные Арабские Эмираты, Иорданию и Египет. Согласно информации Т.Бада, контракт с Кенией – это, по крайней мере, третий случай отстранения компании IOMAX от возможности продать свою продукцию по меньшей стоимости.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2017 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Кении в рамках программы «Иностранные военные продажи» 12 самолетов AT-802L и двух учебно-тренировочных самолетов AT-504 компании «Эйр Трактор» (Air Tractor), пакета вооружения, сопутствующих оборудования и услуг общей стоимостью 418 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже 19 января 2017 года. Основным подрядчиком реализации программы была выбрана компания «L-3 Коммьюникейшнз» (L-3 Communications).

IOMAX утверждает, что командование Военно-воздушных сил и Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA), заключив контракт с L-3 Коммьюникейшнз», не учли альтернативные варианты.

В случае, если резолюция будет принята, это станет первым случаем блокирования поставки в рамках программы «Иностранные военные продажи» с 1986 года.