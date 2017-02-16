Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Контракт на поставку Кении самолетов AT-802L может быть пересмотрен

17.02.2017 ЦАМТО 106 0
0
Понравилась новость?
 0
Легкий штурмовик Air Tractor AT-802
Легкий штурмовик Air Tractor AT-802 на авиасалоне Dubai Airshow в ноябре 2013 года
Источник: www.janes.com

ЦАМТО, 16 февраля. Член палаты представителей Конгресса США Тэд Бад объявил о намерении вынести на голосование совместную резолюцию с целью блокирования продажи Кении в рамках программы «Иностранные военные продажи» партии легких вооруженных самолетов AT-802L.

По заявлению парламентария, он получил информацию о нарушениях и использовании коррупционных схем при заключении контракта на поставку самолетов. В пользу данных утверждений говорит то, что контракт был заключен без проведения тендера с компанией, у которой отсутствуют возможности и опыт производства самолетов данного типа по стоимости, которая более чем вдвое превышает цену, которую предложил альтернативный подрядчик. Так, расположенная в Северной Каролине компания-производитель IOMAX заявила о готовности поставить самолеты необходимого типа по стоимости на 283 млн. долл. ниже.


Т.Бад заявил, что целью его действий является обеспечение гарантии того, что Кения получит самолеты по справедливой цене, а потенциальные подрядчики не будут отстраняться от контрактов из-за предпочтительного отношения правительства к мега-компаниям. Принятие резолюции позволит остановить продажу и даст Конгрессу время на проведение расследования полученной информации о нарушениях.


IOMAX утверждает, что может выполнить контракт за 180 млн. долл. и ранее уже поставила 48 легких вооруженных самолетов для контроля границ различным заказчикам, включая Объединенные Арабские Эмираты, Иорданию и Египет. Согласно информации Т.Бада, контракт с Кенией – это, по крайней мере, третий случай отстранения компании IOMAX от возможности продать свою продукцию по меньшей стоимости.


Как сообщал ЦАМТО, в январе 2017 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Кении в рамках программы «Иностранные военные продажи» 12 самолетов AT-802L и двух учебно-тренировочных самолетов AT-504 компании «Эйр Трактор» (Air Tractor), пакета вооружения, сопутствующих оборудования и услуг общей стоимостью 418 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже 19 января 2017 года. Основным подрядчиком реализации программы была выбрана компания «L-3 Коммьюникейшнз» (L-3 Communications).


IOMAX утверждает, что командование Военно-воздушных сил и Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA), заключив контракт с L-3 Коммьюникейшнз», не учли альтернативные варианты.


В случае, если резолюция будет принята, это станет первым случаем блокирования поставки в рамках программы «Иностранные военные продажи» с 1986 года.

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Иордания
Кения
ОАЭ
США
Продукция
AT-802
Компании
Air Tractor
Iomax
L-3 Communications

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 17.02 09:21
  • 22
Истребители F-35 одержали победу на учениях Red Flag со счетом 15:1
  • 17.02 09:21
  • 3502
Оценка Советского периода в истории России.
  • 17.02 09:15
  • 20
Фрегаты, строившиеся для Черноморского флота, продадут Индии
  • 17.02 09:13
  • 6
Новая российская ракета "Сармат" станет убийцей американской ПРО? (The National Interest, США)
  • 17.02 09:02
  • 2
РФ примет участие в разработке индийского истребителя 5-ого поколения AMCA
  • 17.02 08:56
  • 40
Военно-морскую стратегию России изменит авианосец "Шторм"
  • 17.02 08:49
  • 26
Песков: Москва не поставляет Донбассу танки
  • 17.02 08:37
  • 183
Удобные «зеленые человечки»
  • 17.02 07:36
  • 846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.02 07:20
  • 2
Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России
  • 17.02 06:05
  • 54
Опубликовано изображение и данные нового российского легкого истребителя ЛМФС
  • 17.02 05:30
  • 4
Греция. Остается лишь смотреть на турецкие F-35
  • 17.02 04:42
  • 23
Компания Saab предложила на индийский тендер "оморяченный" вариант истребителя JAS-39Е Gripen NG
  • 17.02 04:37
  • 7
США обвиняют Россию в развертывании крылатой ракеты 9М729
  • 17.02 04:24
  • 3
Двигатель для истребителя Т-50 будет на 20% мощнее систем предыдущего поколения
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  