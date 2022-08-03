Силы специальных операций США закупают самолёт AT-802U Sky Warden

Американская корпорация L3Harris 1 августа 2022 года сообщила, что Командование специальных операций США (United States Special Operations Command - USSOCOM) в рамках своей программы Armed Overwatch выбрало для закупок представленный совместно L3Harris и компанией Air Tractor турбовинтовой разведывательно-ударный самолёт AT-802U Sky Warden. В рамках программы Armed Overwatch для USSOCOM планируется закупка 75 пилотируемых разведывательно-ударных самолётов.

Опытный образец-демонстратор турбовинтового разведывательно-ударного самолёта L3Harris / Air Tractor AT-802U Sky Warden, выбранного Командованием специальных операций США (USSOCOM) для закупок по программе Armed Overwatch (с) L3Harris

L3Harris как головной подрядчик получила рамочный контракт USSOCOM стоимостью 3 млрд долл на формально неопределенное заранее количество самолётов AT-802U Sky Warden (фактически, видимо, покрывающий закупку 75 планируемых машин), и в том числе твердый контракт на сумму 170 млн долл на поставку шести самолётов первой серии (Lot 1).

L3Harris и компания Air Tractor представили демонстратор турбовинтового разведывательно-ударного самолёта AT-802U Sky Warden, представляющего собой новую версию широко известного разведывательного-ударного самолета Air Tractor AT-802U (на основе сельскохозяйственного самолета AT-802), в мае 2021 года. Как можно судить, AT-802U Sky Warden был разработан специально для участия в программе Armed Overwatch USSOCOM. L3Harris предоставила для самолета оптико-электронное оборудование и системы связи и отвечает за общую интеграцию.

Программа Armed Overwatch, объявленная в начале 2020 года, требовала закупки 75 самолетов для использования в "неконвенциональных" боевых действиях. Такой самолет, согласно требованиям, должен обеспечивать непосредственную поддержку с воздуха, точечные удары, "вооруженную разведку", разведку и наблюдение, координацию ударов и передовое авианаведение. При этом такой самолет должен обеспечивать поддержку в первую очередь небольших групп сил специальных операций, а не "массовых войск".

Хотя первоначально свое участие в конкурсе по программе Armed Overwatch заявили до 50 компаний с самыми разнообразными предложениями, однако в мае 2021 года USSOCOM отобрала пять претендентов, выдав представившим их компаниям контракты на общую сумму 19,1 млн долл на изготовление по одному прототипу-демонстратору. Это были предложения Leidos / Paramount USA / Vertex Aerospace Bronco II (на основе турбовинтового самолета AHRLAC южноафриканской группы Paramount), MAG Aerospace MC-208 Guardian (на основе самолета Cessna 208В Caravan), Beechcraft AT-6E Wolverine (вариант турбовинтового учебно-тренировочного самолета T-6 Texan II), Sierra Nevada Corporation MC-145B Wily Coyote (вариант польского двухдвигательного турбовинтового легкого транспортного самолета PZL М28) и турбовинтовой разведывательно-ударный самолёт L3Harris / Air Tractor AT-802U Sky Warden. В октябре 2021 года из финального этапа выбыли Bronco II и MC-208 Guardian, и в итоге теперь и был выбран AT-802U Sky Warden.

L3Harris теперь сообщила, что рассчитывает быстро модифицировать демонстрационный прототип AT-802U Sky Warden для Armed Overwatch, представленный в 2021 году, до серийной конфигурации и предоставить его USSOCOM для проведения испытаний комплекса вооружения примерно через шесть месяцев. Производство заказанных шести новых самолетов AT-802U Sky Warden в серийной комплектации начнется в 2023 году - самолеты будут изготавливаться на предприятии Air Tractor в Олни (штат Техас) и затем дооборудоваться в вариант AT-802U Sky Warden в производственном центре L3Harris в Талсе (штат Оклахома).

Cо стороны bmpd укажем, что выбранный теперь Командованием специальных операций США самолёт AT-802U Sky Warden является развитием достаточно длительной линии разведывательно-ударных и противоповстанческих самолетов на основе популярного трбовинтового сельскохозяйственного самолета АТ-802 компании Air Tractor. Напомним, что первый образец противопостанческого самолета Air Tractor AT-802U (Block 1 и 2) был разработан в 2000-е годы Air Tractor в партнерстве с американской компанией Iomax, отвечавшей за создание комплекса вооружения и электронного оборудования. По ряду контрактов, заключенных с 2009 года, самолеты AT-802U поставлялись ОАЭ (38 cамолетов, позднее 12 из них были переданы ОАЭ Египту и шесть - Иордании).

Однако позднее Air Tractor и Iomax вступили в конфликт, и c 2013 года Iomax разработала собственный вариант разведывательно-ударного самолета Аrchangel Border Patrol Aircraft (BPA) Block 3 на основе близкого по типу турбовинтового самолета Thrush 710Р конкурирующего с Air Tractor производителя сельскохозяйственной авиации - компании Thrush Aircraft из Олбани (Джорджия), поставив 24 таких самолета для тех же ОАЭ.

В свою очередь, Air Tractor для продолжения реализации боевых вариантов АТ-802 обратилась к корпорации L-3 Communicatio (ныне L3Harris), которая разработала для данной машины собственный комплекс вооружения и электронных средств, с которым самолет был предложен на рынок как AT-802L Longsword. США планировали поставить по программам военной помощи 12 самолетов AT-802L Кении и десять - Йемену, но по политическим причинам это реализовано не было, и четыре уже изготовленных для Йемена самолета AT-802L были в 2017 году переданы Иордании. Дальнейшим развитием AT-802L уже для USSOCOM и стал AT-802U Sky Warden