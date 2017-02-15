В НАТО сталкиваются с серьезными хакерскими атаками, за которыми явно стоят не отдельные люди, а государства - Столтенберг
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Отрасли и сферы: Электроника и оптика + Глобальная безопасность
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Cентябрь 2010 года: Дмитрий Медведев и Йенс Столтенберг
Источник: trud.ru
Брюссель. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - В НАТО сталкиваются с серьезными кибератаками, за которым, по всей видимости, стоят не действующие исключительно в собственных интересах хакеры, а государства, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Некоторые из этих атак очень сложны. А судя по информации, на получение которой они нацелены, за атаками стоят государства", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в среду.
Он добавил, что "от разных союзников поступил ряд сообщений, согласно которым за многими этими атаками стоит Россия".
"Мы наблюдали увеличение на 60% количества инцидентов, связанные с сетями НАТО в период с 2015 по 2016 год. И поэтому мы усиливаем нашу киберзащиту, обмениваемся опытом, разрабатываем технологии, помогаем союзником в вопросе укрепления защиты от хакеров", - подчеркнул генсек НАТО.
15.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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