В НАТО сталкиваются с серьезными хакерскими атаками, за которыми явно стоят не отдельные люди, а государства - Столтенберг



Cентябрь 2010 года: Дмитрий Медведев и Йенс Столтенберг

Источник: trud.ru Cентябрь 2010 года: Дмитрий Медведев и Йенс СтолтенбергИсточник: trud.ru

Брюссель. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - В НАТО сталкиваются с серьезными кибератаками, за которым, по всей видимости, стоят не действующие исключительно в собственных интересах хакеры, а государства, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Некоторые из этих атак очень сложны. А судя по информации, на получение которой они нацелены, за атаками стоят государства", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в среду.

Он добавил, что "от разных союзников поступил ряд сообщений, согласно которым за многими этими атаками стоит Россия".

"Мы наблюдали увеличение на 60% количества инцидентов, связанные с сетями НАТО в период с 2015 по 2016 год. И поэтому мы усиливаем нашу киберзащиту, обмениваемся опытом, разрабатываем технологии, помогаем союзником в вопросе укрепления защиты от хакеров", - подчеркнул генсек НАТО.