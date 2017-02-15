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Т-Х. "Леонардо" не намерена сдаваться на милость победителю

16.02.2017 Военный паритет 254 0
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Макет УТС Т-100
Представленный на выставке в Фарнборо полноразмерный макет учебно-боевого самолета Т-100, предлагаемого совместно итальянской компанией Leonardo-Finmeccanica и американской корпорацией Raytheon на будущий конкурс ВВС США на перспективный самолет повышенной подготовки по программе Т-Х. Самолет Т-100 представляет собой вариант учебно-боевого самолета Leonardo-Finmeccanica М-346 Master, ведущего свое происхождение от программы Як-130. Фарнборо, 09.07.2016
Источник: Михаил Жердев

8 февраля итальянская компания Leonardo в лице своего американского отделения Leonardo DRS подтвердила свое участие в конкурсе Т-Х со своим самолетом Т-100.

Компания полагает, что если ВВС США выберут в качестве учебно-тренировочного самолета нового поколения ее продукт Т-100, то это принесет значительные экономические выгоды за счет использования уже построенных в США производственных мощностей.

Т-100 является новейшей версией УТС М-346, которая имеет большой экспортный успех в течение последних 10 лет. Самолет имеет встроенную систему тактической подготовки пилотов, которая снабжает курсантов реалистичными сценариями различных миссий, оснащен двумя ТРДД F124 производства совместного предприятия International Turbine Company, созданного с компанией Honeywell Aerospace.

15.02.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Италия
США
Компании
Leonardo
Проекты
Истребитель 5 поколения

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