Т-Х. "Леонардо" не намерена сдаваться на милость победителю
|
Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество, Авиация + Новые разработки
|
Представленный на выставке в Фарнборо полноразмерный макет учебно-боевого самолета Т-100, предлагаемого совместно итальянской компанией Leonardo-Finmeccanica и американской корпорацией Raytheon на будущий конкурс ВВС США на перспективный самолет повышенной подготовки по программе Т-Х. Самолет Т-100 представляет собой вариант учебно-боевого самолета Leonardo-Finmeccanica М-346 Master, ведущего свое происхождение от программы Як-130. Фарнборо, 09.07.2016
Источник: Михаил Жердев
8 февраля итальянская компания Leonardo в лице своего американского отделения Leonardo DRS подтвердила свое участие в конкурсе Т-Х со своим самолетом Т-100.
Компания полагает, что если ВВС США выберут в качестве учебно-тренировочного самолета нового поколения ее продукт Т-100, то это принесет значительные экономические выгоды за счет использования уже построенных в США производственных мощностей.
Т-100 является новейшей версией УТС М-346, которая имеет большой экспортный успех в течение последних 10 лет. Самолет имеет встроенную систему тактической подготовки пилотов, которая снабжает курсантов реалистичными сценариями различных миссий, оснащен двумя ТРДД F124 производства совместного предприятия International Turbine Company, созданного с компанией Honeywell Aerospace.
15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.02.2017 На Тайване официально начата программа создания учебно-боевого самолета ХТ-5
19.12.2016 Таиландские ВВС купили третий Superjet в VIP-комплектации
15.12.2016 Первый Ил-114-300 российской сборки появится в 2018 году
21.11.2016 Уведомления о продаже американских истребителей Катару и Кувейту
18.10.2016 Тысяча и одна ночь
12.07.2016 Москва обсуждает с Тегераном и Дели поставки SSJ-100 - замглавы Минпромторга
29.04.2016 Танзания заинтересовалась покупкой самолетов SSJ-100 и МС-21
30.03.2016 На Тайване начато создание учебно-боевого самолета на базе истребителя Ching-kuo