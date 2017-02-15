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"Известия": системы "ЭРА-Глонасс" и "Платон" объединят под эгидой ВПК

16.02.2017 ИТАР-ТАСС 200 0
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ЭРА ГЛОНАСС
Система ЭРА ГЛОНАСС
Источник: РИА Новости

Вопрос интеграции систем на данный момент прорабатывается

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Работы по созданию систем "ЭРА-Глонасс" и "Платон" будут объединены и переданы в ведение Коллегии Военно-промышленной комиссии. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на соответствующий документ, имеющийся в распоряжении издания.

"Обеспечить взаимодополняемость системы взимания платы "Платон" и государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-Глонасс", - в этом заключается главная идея, сформулированная вице-премьером Дмитрием Рогозиным, который не удовлетворен "слабыми финансовыми результатами" работы "ЭРА-Глонасс". Заместитель председателя правительства РФ планирует вывести систему на самоокупаемость к 2018 году, при этом в ближайшие два года сохранить за государством 100% акций в АО "ГЛОНАСС".

В самой компании изданию сообщили, что вопрос интеграции двух систем "находится в проработке".

"ЭРА-Глонасс" - государственная система, призванная сократить количество аварий на дорогах и минимизировать их последствия. Система подает сигнал в случае повреждения автомобиля при аварии на спутник, откуда сигнал получают службы экстренного реагирования.

"Платон" обеспечивает взимание платы с большегрузов массой выше 12 т за проезд по федеральным трассам и действует с 15 ноября 2015 года. Тариф в системе "Платон" с 15 апреля текущего года вернется к изначально запланированному уровню в 3,06 руб./км с нынешних 1,53 руб./ км.

15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
ГЛОНАСС
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