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Малазийский Боинг - почему выход осколков показывает направление входа

16.02.2017 Пользователь ВПК.name Кабина 1881 0
Отрасль: Авиация
-1
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ВПЕРВЫЕ полная схема обстрела Малазийского Боинга, и почему выход осколков показывает направление входа, а это направление удара, а это направление подлёта ракеты, а это район пуска. Выход осколков на сайте Голландской прокуратуры.


Итак запасаясь попкорном (ужасный век! ужасные сердца!), для начала помним что мы ходили в школу и формальная логика и банальная эрудиция, подсказывает, если в дырку ткнуть карандашиком мы увидим направление откуда пришла “пулька”.


Фото Голландской прокуратуры. Просмотренное десятки миллионов раз. А уж потом мнения.

https://www.om.nl/mh17-ezine-juni2016/e-zine-en.html Нормально видно правда?


Фото Малазийского Боинга Голландской прокуратуры
Источник: Пользователь ВПК.name Кабина

А сейчас, мы увидим географическую карту, с поставленными на неё:

согласитесь интересно вставить карандаш? Теперь то виновная сторона не отвертится!

  • районы атак (обе версии),
  • направлениями атак (обе версии),
  • соответствующий версия подрыв боевой части,
  • теоретический вход+выход осколков,
  • внимание! Барабанные палочки! Настоящие выходы осколков! Можете даже пролистать до фото, впрочем схема и так единая, чтоб не было сомнений, чтоб бабке было ясно!

http://www.kommersant.ru/doc/2831817 можно ещё на гугл — карте проверить (хи)


Откуда и чем стреляли по Boeing-777: две версии
Источник: Пользователь ВПК.name Кабина

-ну пара цветных правок, не испортит общее впечатление.


Уточним, красное — это то за что борется не покладая стакан некто Порошенко, Обама, и какой то прокурор. Вот https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines_Flight_17 тут всё подробно написано кто виноват потому что стреляли из красной зоны, те же СМИ многое знают о том что каждая руская бомба в сирии всегда падает только на больницы, от слова совсем. А ещё они пару раз нюхали Иракское химическое оружие, бомбили вьетнам (четыре миллиона жертв) по надуманному поводу. Ну и все поводы ударов по югославии 10 лет подряд. И умеренная вооружённая оппозиция в любой не их стране которая НИ РАЗУ не совершила ни одного военного преступления.


А пока что вернёмся к теоретическому выходу осколков.

https://twitter.com/i_korotchenko/status/60...2446080/photo/1


Версия: Пуск ракеты из района "Снежное"
Источник: Пользователь ВПК.name Кабина

То есть при пуске из красной зоны, синенькая полоска приходит и мы видим как осколки входят в стекло.... и выходят из стекла напротив. Об этом поёт весь западный мир с упоением по причинам ни сколь не отличным от феномена “Монголотатарского Иго”.

- кричать перемога уже можно, зрада на подлёте.


А теперь увеличим картинки входа и выхода.

https://news.mail.ru/politics/23649646/ ну и конечно десятки иных.


Правая сторона Boeing-777
Источник: Пользователь ВПК.name Кабина

Левая сторона Boeing-777
Источник: Пользователь ВПК.name Кабин

Включаем формальную логику и банальную эрудицию, всё — это вызывает Зраду.


Осколки пришли из ДНР ЛНР из руского Бука, вошли в кабину, и потом фиг с ним испарились, русские хакеры сделали это!


Общая схема (уф наконец-то).


Общая схема по Boeing-777
Источник: Пользователь ВПК.name Кабина

Нижние картинки это фото проведённого на земле экспериментального подрыва настоящей ракеты на настоящем самолёте, с расположением как на коричневой линии.

http://www.ng.ru/content/gallery/3459/?el=60 от он там.


Что можно добавить?. Лайк за репост ? Ну это мелко, не по Русски.


Добавить можно вот что, Боинг не отклонялся от маршрута, никакой подтасовки с положением Кабины.

http://radiomayak.ru/news/article/id/270892/

http://www.krsk.kp.ru/daily/26587/3603227/

http://www.mk.ru/politics/2014/07/19/glava...klonyalsya.html

А! аааа! Вот мультик достоверно показывающий что это всё неправда



очень убедительно Правда?. Хддд.


Вот полноценный фильм на английском.

От официального источника. https://news.mail.ru/politics/23649646/ там в конце ссылка.


Ещё вот такая штука, http://www.krsk.kp.ru/daily/26257/3136622/ зачем?


Подвижка траектории честности Boeing-777
Источник: Пользователь ВПК.name Кабина

В очередной раз посмотрим как принципиально “свободная Европа” будет кричать о правах человека, грозить войной и санкциями. Но как говорил папа, бей первым.


Далеко не правильно сидеть и молчать когда не тебя, Всех Нас считают за биомусор на пару с Малазийцами.


Ещё есть факты, США сразу заявили о наличии доказательств, те самые спутниковые снимки, ДВА года не могут опубликовать (нарисовать). Россия напротив предоставила данные РЛС, угадайте где на радаре ракета?. В ответ Голландская прокуратура три месяца поизучала слепки с радаров контроля, которые не возможно подделать и вспомнила что она их не умеет прочесть (шрифт тм не той системы). Ну вот как то так. Почему бы не провести свой открытый суд, пущай в МИД-ах выполняют свою работу, это их государственная служба, однако донести до каждого негра, китайца, и даже эуропейца, а собственно на слабо.


Возможно кто то оценит опыт Сноудена.


http://tass.ru/boeing-presentation/vvedenie жутко подробный доклад разработчика систем ПВО.


Хотя в нём нет.... ЕДИНОЙ картинки в нём нет, чтоб каждый кастрюлеголовый вник что такое катить Буки на Боинги.


А вот тут факт подлога ещё той давности, о лжи голландской прокуратуры, в западном СМИ, то есть они не только врут, но и признаются что врут. Согласитесь опасный, подлый противник. Которому мало будет всех Боинов сразу. http://www.bbc.com/russian/russia/2015/10/...lmaz_antey_test

- цитата Получается, что Нидерландам российский концерн сообщил одни расчеты, а в своем докладе использовал другие.


Но всея евро продолжает считать окружающих за молчаливых рабов, не знающих чести. Значит ли это что намёки на то что ИГИЛ-ы могут атаковать Россию начитавшись таких газет? Да вот https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%...82%D0%B8/162987 ИГИЛ постит якобы грехи РФ, их непременно репостят западные СМИ, а потом глядишь подтянутся уцелевшие пока в Сирии бармалеи в поисках свежих грешников... помнится укропатриоты в упор не видящие вход-выход осколков уже пытались устроить теракт в Крыму. Вот что такое попустить информационную атаку в чужих ушах.


А теперь просим принести ещё попкорна, ибо практика публикации единой картинки атаки вызывает упрямые безапеляционые крики — вата всё врёт (с) проверено ТМ.


Автор: пользователь ВПК.name Кабина


ВПК.Name: сохранена авторская орфография, пунктуация и неповторимый стиль!

15.02.2017
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принадлежат Пользователь ВПК.name Кабина
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Страны
Великобритания
Вьетнам
Ирак
Китай
Малайзия
Монголия
Нидерланды
Россия
Сирия
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