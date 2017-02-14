Доклад IISS: Запад утратил лидирующие позиции в ряде оборонных отраслей
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Учения Народно-освободительной армии Китая под Шицзячжуаном (провинция Хэбэй), май 2015 года
Источник: Xinhua / Global Look
ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Запад утратил лидирующие позиции в ряде оборонных областей и больше не имеет монополии в использовании "экспедиционной авиации", говорится в ежегодном докладе, подготовленном лондонским отделением американского Международного института стратегических исследований (IISS).
"Запад больше не располагает эффективной монополией в использовании экспедиционной авиации (или авиасредств, базирующихся на авианосцах). В продолжение уже возникшего тренда, "не западные" страны значительно нарастили возможности по использованию военной силы на ближнем от границ и дальнем расстоянии. Среди таких стран Россия, Израиль, ОАЭ и Турция", - отмечается в докладе.
Лидерами по расходам на оборону в 2016 году стали США (604,6 миллиарда долларов), Китай (145,0 миллиарда долларов) и Россия (58,9 миллиарда долларов). За ними следуют Саудовская Аравия с 56,9 миллиарда долларов, Великобритания с 52,5 миллиарда долларов, Индия с 51,1 миллиарда и Япония с 47,3 миллиарда.
Новым лидером в создании вооружений эксперты считают Китай.
"Прогресс Китая подчеркивает тот факт, что доминирование Запада в создании современного оружия теперь не гарантирован", - говорится в докладе.
"Военное и технологическое превосходство Запада сейчас сталкивается с вызовом. В ряде сфер, в частности, в военно-воздушной, Китай практически достиг паритета с Западом. Более того, Пекин сейчас предлагает на мировых рынках свои современные системы. Распространение современного оружия повышает риск и уровень сложности для военных операций, проводимых странами Запада", - сказал, представляя доклад, директор лондонского отделения IISS.
14.02.2017
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