"Рособоронэкспорт" выразил намерение совместно производить оружие в Индии
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Сергей Гореславский
Источник: Фотография: из личного архива
"Рособоронэкспорт" готов расширять состав проектов по локализации выпуска продукции военного назначения в Индии. Об этом, как сообщает корреспондент "Ленты.ру", заявил Сергей Гореславский, глава делегации компании на выставке Aero India — 2017, открывшейся в Бангалоре.
"Мы предлагаем не только конечную продукцию, но и комплексную систему послепродажного обслуживания. Мы рассматриваем и готовы рассматривать другие проекты по локализации производства в рамках индийской программы Make in India", — подчеркнул Гореславский.
Индийское правительство, следуя инициативе Make in India ("Делай в Индии"), при заключении крупных оборонных контрактов наращивает требования по объему произведенных в Индии комплектующих для закупаемых конечных изделий, а также требует обеспечить передачу технологий. Так называемые офсеты (доля индийских производителей в итоговой цене конкретных контрактов с инозаказчиками) доходят до 30-50 процентов.
В данный момент Россия реализует целый ряд проектов совместного производства вооружений на территории Индии. В частности, ведется лицензионный выпуск танков Т-90С, а также на мощностях корпорации HAL собирают российские истребители Су-30МКИ. Межправительственное соглашение, заключенное в октябре 2016 года, подразумевает совместную постройку на индийских верфях двух фрегатов проекта 11356.
14.02.2017
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