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"Рособоронэкспорт" выразил намерение совместно производить оружие в Индии

15.02.2017 Lenta.ru 204 0
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С. Гореславский
Сергей Гореславский
Источник: Фотография: из личного архива

"Рособоронэкспорт" готов расширять состав проектов по локализации выпуска продукции военного назначения в Индии. Об этом, как сообщает корреспондент "Ленты.ру", заявил Сергей Гореславский, глава делегации компании на выставке Aero India — 2017, открывшейся в Бангалоре.

"Мы предлагаем не только конечную продукцию, но и комплексную систему послепродажного обслуживания. Мы рассматриваем и готовы рассматривать другие проекты по локализации производства в рамках индийской программы Make in India", — подчеркнул Гореславский.

Индийское правительство, следуя инициативе Make in India ("Делай в Индии"), при заключении крупных оборонных контрактов наращивает требования по объему произведенных в Индии комплектующих для закупаемых конечных изделий, а также требует обеспечить передачу технологий. Так называемые офсеты (доля индийских производителей в итоговой цене конкретных контрактов с инозаказчиками) доходят до 30-50 процентов.

В данный момент Россия реализует целый ряд проектов совместного производства вооружений на территории Индии. В частности, ведется лицензионный выпуск танков Т-90С, а также на мощностях корпорации HAL собирают российские истребители Су-30МКИ. Межправительственное соглашение, заключенное в октябре 2016 года, подразумевает совместную постройку на индийских верфях двух фрегатов проекта 11356.

14.02.2017
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принадлежат Lenta.ru
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
HAL
РОЭ
Проекты
11356 Буревестник

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