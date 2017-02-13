ВВС США проводят испытания нового костюма химико-биологической защиты летчика F-35



Истребитель F-35A

Источник: JSF Истребитель F-35AИсточник: JSF

Специалисты собирают данные о том, какое негативное влияние новая экипировка может оказать на пилотирование самолета

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. ВВС США представили новый костюм химико-биологической защиты (ХБЗ) летчика F-35 Lightning II. Об этом сообщило британское информационно-аналитическое агентство IHS Jane`s.

Снимки нового защитного костюма были выложены на сайте ВВС США в начале февраля. Представленный на них летчик был экипирован в маску-противогаз, фильтр воздуха, устройство связи и защитные носки и перчатки, перетянутые на запястье двойной лентой. Вся эта экипировка является дополнением к летной куртке с рукавами и противоперегрузочному костюму. Кроме того, новый костюм включает вентилятор фильтрованного воздуха, который обеспечивает защиту летчика при его подходе к самолету.

В настоящее время на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии проводятся летные испытания нового костюма. Специалисты 461-й испытательной эскадрильи собирают данные о том, какую дополнительную тепловую нагрузку может оказать новая экипировка и какое негативное влияние она может оказать на пилотирование самолета.

Корпус морской пехоты США передал в аренду для начавшихся 6 января испытаний свой F-35B с аэродрома Юма (штат Аризона). Тестирование с применением арендованных истребителей будет продолжаться до конца февраля.

"Как и во всех видах испытаний F-35 на авиабазе Эдвардс, полученные данные будут направлены в объединенное управление программой "Joint Strike Fighter" для обработки и последующего распространения среди эксплуатантов F-35, чтобы они знали, как поступать в условиях химико-биологического загрязнения", - проинформировали в ВВС США.

Как отметили представители военно-воздушных сил, вариант F-35 короткого взлета и посадки был выбран для испытаний потому, что "установленное на нем оборудование является более сложным, и он имеет больше всяких "уголков и закоулков", где может накопиться загрязнитель воздуха".