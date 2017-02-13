СМИ: Лондон направит финансовую помощь Украине и странам Балтии для противодействия РФ
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Борис Джонсон
Источник: PA Images/ТАСС
Сообщается, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон хочет "укрепить стабильность" в странах бывшего СССР
ЛОНДОН, 13 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания предоставит своим союзникам 700 млн фунтов стерлингов ($876 млн) в качестве международной помощи с целью противодействия России. Об этом в понедельник сообщила газета The Sun.
По ее данным, глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон "стремится укрепить стабильность в странах бывшего Советского Союза", поэтому основная часть средств будет направлена на обеспечение "защиты Украины и государств Балтии".
Ожидается, что деньги налогоплательщиков могут быть потрачены на повышение кибербезопасности в таких странах, как Украина, а также на поддержку союзников, противостоящих радикализму, в частности, в Сирии и Ливии, отмечает издание.
Британский объем международной помощи в прошлом году составил 12 млрд фунтов ($15 млрд).
13.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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