Крейсер "Варяг" сбил авиабомбу



Гвардейский ракетный крейсер "Варяг"

Источник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Гвардейский ракетный крейсер "Варяг"Источник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

На морском полигоне корабль расстрелял из 130-миллиметровой артустановки береговые мишени и буксируемый морской щит, имитировавшие, соответственно, огневые точки и надводный корабль противника. Затем из скорострельных зенитных автоматов АК-630 крейсер поразил светящую авиабомбу - та изображала средство воздушного нападения.

- Стрельбы проходили на различных дистанциях, работу артиллеристов затрудняли поставленные помехи, - рассказал представитель флота Владимир Матвеев.

Отстрелявшись, "Варяг" при помощи вертолета Ка-27 отбился от атакующей подлодки. На корабле прошли учения по радиоэлектронной борьбе, радиационной, химической и бактериологической защите, борьбе за живучесть.

Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг" вооружен 16 пусковыми установками противокорабельных крылатых ракет "Вулкан". Подобно "Гранитам", "Вулканы" атакуют стаей с разных направлений, распределяя цели между собой. Ракеты могут нести ядерную боевую часть мощностью 350 килотонн.