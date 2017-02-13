Крейсер "Варяг" сбил авиабомбу
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Гвардейский ракетный крейсер "Варяг"
Источник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
На морском полигоне корабль расстрелял из 130-миллиметровой артустановки береговые мишени и буксируемый морской щит, имитировавшие, соответственно, огневые точки и надводный корабль противника. Затем из скорострельных зенитных автоматов АК-630 крейсер поразил светящую авиабомбу - та изображала средство воздушного нападения.
- Стрельбы проходили на различных дистанциях, работу артиллеристов затрудняли поставленные помехи, - рассказал представитель флота Владимир Матвеев.
Отстрелявшись, "Варяг" при помощи вертолета Ка-27 отбился от атакующей подлодки. На корабле прошли учения по радиоэлектронной борьбе, радиационной, химической и бактериологической защите, борьбе за живучесть.
Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг" вооружен 16 пусковыми установками противокорабельных крылатых ракет "Вулкан". Подобно "Гранитам", "Вулканы" атакуют стаей с разных направлений, распределяя цели между собой. Ракеты могут нести ядерную боевую часть мощностью 350 килотонн.
13.02.2017
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