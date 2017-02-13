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Крейсер "Варяг" сбил авиабомбу

14.02.2017 Российская газета 69 0
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Крейсер "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг"
Источник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

На морском полигоне корабль расстрелял из 130-миллиметровой артустановки береговые мишени и буксируемый морской щит, имитировавшие, соответственно, огневые точки и надводный корабль противника. Затем из скорострельных зенитных автоматов АК-630 крейсер поразил светящую авиабомбу - та изображала средство воздушного нападения.

- Стрельбы проходили на различных дистанциях, работу артиллеристов затрудняли поставленные помехи, - рассказал представитель флота Владимир Матвеев.

Отстрелявшись, "Варяг" при помощи вертолета Ка-27 отбился от атакующей подлодки. На корабле прошли учения по радиоэлектронной борьбе, радиационной, химической и бактериологической защите, борьбе за живучесть.

Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг" вооружен 16 пусковыми установками противокорабельных крылатых ракет "Вулкан". Подобно "Гранитам", "Вулканы" атакуют стаей с разных направлений, распределяя цели между собой. Ракеты могут нести ядерную боевую часть мощностью 350 килотонн.

13.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-630 Ласка
Ка-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
Ядерный щит

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