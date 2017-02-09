Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Полупроводники смогли выжить в условиях венерианской атмосферы

14.02.2017 N+1 101 0
0
Понравилась новость?
 0
Камера GEER
Одна из испытанных электронных схем в камере GEER
Источник: NASA

Ученые из Исследовательского центра NASA имени Джона Гленна разработали и испытали электронную схему, которая способна выдержать температуру и давление, сопоставимые с условиями в атмосфере Венеры. Статья опубликована в AIP Advances.


У Венеры очень плотная атмосфера, которая в основном состоит из углекислого газа. Давление на среднем уровне поверхности составляет 93 атмосферы, при этом температура у поверхности достигает 467 градусов Цельсия. Из-за таких условий исследование поверхности планеты с помощью зондов затруднено — несмотря на защиту приборов и электроники от давления и перегрева, ни один из успешно севших космических аппаратов не проработал на поверхности планеты дольше двух часов.


Ранее в Исследовательском центре Гленна испытывали работу полупроводников из карбида кремния (4H-SiC) в условиях высоких температур и обнаружили, что они могут функционировать свыше 1000 часов (почти 42 дня) при температуре в 500 градусов Цельсия. Это натолкнуло ученых на идею протестировать такие транзисторы в условиях, близких к атмосфере Венеры.


Схема была размещена в защитном кожухе, который не спасает от давления и воздействия высоких температур.
Источник: NASA

Исследователи собрали два генератора сигналов на JFET-транзисторах из карбида кремния (4H-SiC). Для соединения транзисторов использовались специально подготовленные кабели в минеральной изоляции, внутри каждого из которых было четыре отдельных провода из никелевого сплава, разделенные оксидом магния.


Камера GEEN использовалась для имитации температуры и давления, близких к условиям атмосферы Венеры
Источник: NASA

Электронные схемы были собраны на керамической подложке в корпусе, защищающем от механических повреждений, но без дополнительной защиты от давления и без системы охлаждения. После этого схемы по очереди поместили в специальную установку GEER, которая имитирует условия атмосферы Венеры — температуру в 460 градусов Цельсия и давление в 9,4 мегапаскаля. Одна тестовая схема стабильно работала на частоте 1,26 мегагерца на протяжении 521 часа (21,7 суток), после чего GEER отключили, вторая схема проработала на частоте 245 килогерц 109 часов, после чего сигнал начал ухудшаться и окончательно был потерян после 161 часа работы.


По словам авторов, такие результаты, несмотря на простоту испытанной электроники, уже выглядят многообещающими. Возможно, именно на базе этих разработок в будущем будут созданы полноценные компьютеры, которые будут установлены на космических аппаратах, предназначенных для исследования поверхности Венеры. Последний раз на поверхность планеты садился советский спускаемый аппарат «Венеры-14», который проработал 57 минут. Посадка произошла 5 марта 1982 года, спускаемый аппарат сделал панорамный снимок венерианского пейзажа и взял пробу грунта.


Николай Воронцов

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат N+1
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 14.02 02:07
  • 49
Украина получила воздушно-космическое предупреждение
  • 14.02 00:42
  • 4
Песков: Москва не поставляет Донбассу танки
  • 13.02 22:40
  • 2
В Таджикистан для совместных учений направлены экипажи Су-25СМ и Су-24М ЦВО
  • 13.02 22:39
  • 2
Вневедомственная охрана Росгвардии защищает около 200 объектов на космодроме Байконур
  • 13.02 22:24
  • 2
Что значит атака России (Odatv.com, Турция)
  • 13.02 22:22
  • 3461
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.02 22:21
  • 2
Все три версии F-35 будут сдерживать Китай
  • 13.02 22:13
  • 18
Контракт на создание модернизированного самолета Ил-96-400М
  • 13.02 22:08
  • 2
Британские субмарины сошли на берег
  • 13.02 22:04
  • 24
Новейший робот "Нахлебник" с четырехствольным пулеметом
  • 13.02 22:04
  • 3
"Витязь" - белорусская модернизация Т-72Б
  • 13.02 21:19
  • 6
Т-50 и F-22. Возвращение к ближнему бою
  • 13.02 21:19
  • 7
Минобороны торопит ученых с разработкой нового оружия
  • 13.02 21:08
  • 1
В бой идут батальоны... грузинок
  • 13.02 20:12
  • 844
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  