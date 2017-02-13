Крейсер "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого
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Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
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Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Кроме того, моряки "Варяга" вместе с вертолетом Ка-27 отработали противолодочную оборону
ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Ракетный крейсер "Варяг", флагман Тихоокеанского флота, провел артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого. Об этом сообщил представитель флота Владимир Матвеев.
"В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигоне, расположенном в акватории залива Петра Великого, корабль успешно выполнил комплекс артиллерийских стрельб из артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630 по береговым мишеням, буксируемому морскому щиту и светящей авиабомбе САБ-250, имитирующим огневые точки, надводный корабль и средства воздушного нападения условного противника. Стрельбы проводились на различных дальностях в условиях сложной помеховой обстановки", - сказал Матвеев.
Кроме того, моряки "Варяга" вместе с вертолетом Ка-27 отработали противолодочную оборону. Также был проведен ряд корабельных учений, в том числе по радиоэлектронной борьбе, радиационной, химической и биологической защите, борьбе за живучесть.
13.02.2017
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