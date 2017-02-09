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Минобороны опровергло удары "Точками" в сирийской провинции Идлиб

10.02.2017 Lenta.ru 155 0
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РК "Точка-У"
Тактический ракетный комплекс "Точка-У"
Источник: Дмитрий Рогулин/ТАСС

В сирийской провинции Идлиб в течение этой недели не фиксировалось применение ракет "Точка-У". Об этом, как передает ТАСС, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Российская Федерация полностью выполняет взятые 30 декабря 2016 года обязательства по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории Сирии, который не распространяется на международные террористические группировки ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусра"", — пояснил Конашенков.

8 февраля американский телеканал Fox News сообщил со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома, что в сирийском порту Тартус были выгружены около 50 тактических баллистических ракет для комплексов "Точка". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам эту информацию.

В том же сообщении Fox News указывалось, что в последние дни в провинции Идлиб якобы были нанесены шесть ударов: два ракетами комплекса "Точка" и четыре — ракетами комплекса "Искандер".

"Искандеры" за рубеж не поставлялись (кроме, предположительно, Армении), и об их развертывании в Сирии в составе российской группы войск официально не сообщалось. Однако в 2016 году там несколько раз замечали технику, похожую на боевые машины этого комплекса.

На вооружении сирийской армии имеются 18 пусковых установок комплекса "Точка". Комплексы этого типа в данный момент активно снимаются с вооружения российской армии и заменяются в составе отдельных ракетных бригад сухопутных войск комплексами "Искандер".

09.02.2017
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Армения
Россия
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Точка-У
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