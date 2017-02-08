Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ОАК пока не получала запросов о работе от сотрудников украинской компании "Антонов"

09.02.2017 ИТАР-ТАСС 579 0
0
Понравилась новость?
 0
ГП "Антонов"
Государственное авиастроительное предприятие Украины "Антонов"
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова принять авиаконструкторов с украинского предприятия "Антонов"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) пока не получала запросов о трудоустройстве от сотрудников украинского предприятия "Антонов". Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент ОАК Александр Туляков.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова принять авиаконструкторов с украинского предприятия "Антонов", "чтобы не умерла школа Антонова".

"Запросов не поступало", - сказал Туляков, отвечая на соответствующий вопрос.

В мае 2015 года бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил о прекращении военно-технического сотрудничества с Россией, концерн "Антонов" был выведен из состава российско-украинского совместного предприятия "ОАК- Антонов", которое занималось разработкой новых самолетов, украинско-российские проекты были заморожены. В частности, было фактически приостановлено сотрудничество по созданию военно-транспортного самолета Ан-70. Кроме того, были заморожены работы по самолетам Ан-124 и Ан-140.

08.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Ан-140
Ан-70
Компании
Антонов ГП
ОАК
Персоны
Рогозин Дмитрий

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 09.02 12:13
  • 3
Сирийский опыт "Кузнецова" ляжет в основу требований к новым авианосцам
  • 09.02 11:59
  • 28
Штурмовик Ил-2 — русский "летающий танк": ни один самолет в мире не строили в таких больших количествах. И он помог сокрушить Гитлера (The National Interest, США)
  • 09.02 11:58
  • 1
Дмитрий Медведев: доходы от экспорта вооружений в 2016 году составили 15 млрд. долл.
  • 09.02 11:55
  • 20
Минобороны получит световой меч
  • 09.02 11:49
  • 14
Самолет-топливозаправщик на базе Ил-96 прошел летные испытания в паре с истребителями
  • 09.02 11:36
  • 5
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 09.02 11:31
  • 2
«Известия»: новейшая РСЗО «Торнадо-С» получит сверхточную ракету со спутниковой навигацией
  • 09.02 11:26
  • 2
Украина получила воздушно-космическое предупреждение
  • 09.02 11:21
  • 7
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
  • 09.02 11:15
  • 43
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 09.02 10:17
  • 3402
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.02 10:03
  • 1
Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА выйдет на экспорт после завершения всего цикла испытаний
  • 09.02 09:40
  • 9
Специалисты ФГУП «ЦАГИ» представили достижения в области исследований винтокрылых летательных аппаратов
  • 09.02 09:27
  • 36
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 09.02 09:24
  • 3
SDB и JDAM. Китайские подражания
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  