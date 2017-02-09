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Сирийский опыт "Кузнецова" ляжет в основу требований к новым авианосцам

09.02.2017 ИТАР-ТАСС 764 3
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Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 Северного флота в море. 15.10.2016
Источник: Пресс-служба Северного флота

ТАСС публикует предварительные оценки Средиземноморского похода единственного авианосца ВМФ России

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" вернулся домой из похода в Средиземное море, где его самолеты наносили удары по террористам в Сирии.

Этот боевой опыт учтут при модернизации корабля и при разработке требований к новым авианосцам, которые планируется строить для ВМФ, рассказал ТАСС военный эксперт главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Возглавлявший авианосную группу "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" встали 8 февраля на бочки на рейде Североморска после почти четырехмесячного похода. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, теперь "экипажи подготовят корабли к торжественной церемонии встречи корабельной авианосной группы, намеченной на 9 февраля".


Плюсы и минусы по итогам кампании

Авианосная группа ВМФ вошла в Средиземное море в конце октября прошлого года, 8 ноября она была у берегов Сирии. 10 ноября палубные истребители МиГ-29К и Су-33 начали полеты над Сирией. Тогда бои шли в Восточном Алеппо, который позже был полностью освобожден от террористов.

Истребители "Кузнецова" наносили удары по штабам и пунктам управления боевиков, скоплениям живой силы и военной техники, огневым позициям и опорным пунктам. За два месяца морские летчики выполнили 420 боевых вылетов (из них 117 - ночью), были уничтожены более 1 тыс. объектов террористов.

Первое боевое применение "Кузнецова" выявило как достоинства, так и недостатки этого проекта кораблей (1143.5), считает Мураховский.


Что касается возможностей, корабль подтвердил, что способен выполнять задачи по уничтожению наземных целей на значительном удалении высокоточным оружием с помощью своей авиационной группы, а также решать задачи ПВО корабельного ударного соединения, в состав которого он входит

Виктор Мураховский

главный редактор журнала "Арсенал Отечества"


Также подтвердилось, что "Кузнецов" весьма успешно интегрирован в межвидовую систему боевого управления, сформированную в Сирии.

Говоря о проблемах, Мураховский напомнил, что в ходе кампании в не связанных с боевыми действиями авиапроисшествиях было потеряно два палубных истребителя - МиГ-29К и Су-33.


Это говорит о недостатках как в техническом состоянии некоторых систем авианосца, так и в системе управления. На мой взгляд, это объясняется отсутствием значительного опыта именно в вопросах боевого применения корабля. Понятно, что все эти недоработки и недостатки должны быть обязательно учтены во время капитального ремонта с глубокой модернизацией

Виктор Мураховский

главный редактор журнала "Арсенал Отечества"

Направление модернизации и новые требования

Планируется, что "Адмирал Кузнецов" отправят на ремонт в первом квартале 2017 года, после чего начнутся работы по его модернизации и замене вооружения. Это займет около двух лет, однако сроки и объемы работ могут корректироваться.

Сейчас "Кузнецов" оснащен противокорабельными ракетами "Гранит" и мощной системой ПВО. Корабль может нести на своем борту до 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33 плюс ударные вертолеты Ка-52К, противолодочные Ка-27 и Ка-29 (в транспортном варианте и в варианте вертолета-целеуказателя).

В сирийском походе на корабле находились десять истребителей Су-33, три истребителя МиГ-29КР и один МиГ-29КУБР, 18 вертолетов различных типов.

По словам Мураховского, боевое применение "Кузнецова" дало огромный массив информации, который обязательно будет использован в проекте модернизации. Доставшаяся от СССР конфигурация этого корабля, считает эксперт, не вполне отвечает современным требованиям.


Главным образом авиационная группировка на его борту была предназначена (во времена СССР - прим.ТАСС) для решения задач ПВО корабельной группы, в состав которой он должен был входить. Одновременно он должен был наносить удары противокорабельными ракетами дальнего действия по надводным целям противника. В области выполнения именно ударных задач авиационной группировкой "Кузнецов" (сегодня) выглядит слабее, чем, например, подобные корабли США.

На мой взгляд, с этого корабля нужно снять решение задач ракетными комплексами и сосредоточиться на улучшении возможностей его как авианесущего корабля. Также надо существенно улучшать его возможности в области систем радиоэлектронной борьбы и интеграции в современные автоматизированные системы управления войсками и оружием, которые сейчас уже применяются

Виктор Мураховский

главный редактор журнала "Арсенал Отечества"


Сирийский опыт "Кузнецова" - это первый опыт боевого применения отечественных авианосцев за всю историю флота и он, "несомненно, будет лежать в основе требований, которые будет предъявлять Минобороны к новому кораблю этого класса", отметил эксперт.

В то же время, считает он, даже с учетом сирийского похода, финальный проект новых российских авианосцев будет близок к тому, что уже ранее демонстрировалось российскими судостроителями на выставках, а также разрабатывалось в КБ. На последних морских салонах, в частности, экспонировалась масштабная модель тяжелого авианосца "Шторм" с атомной энергетической установкой.


Внимание НАТО и СМИ


Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" (на первом плане) и тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" (на втором плане), прибывшие на военно-морскую базу Северного флота РФ в Североморске
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Поход корабельной авианосной группы ВМФ России в "средиземку" привлек повышенное внимание военных НАТО и западных СМИ.

Например, ВМС Норвегии 18 октября заметили тренировочные полеты истребителей Су-33 с борта "Кузнецова" над северо-восточной Атлантикой. Вскоре в сети появилось видео следования корабельной группы, сделанное с самолета-разведчика Orion. В Норвежском море российские корабли сопровождали фрегат Норвегии Fridtjof Nansen и британский эсминец Richmond.

Когда авианосец был у берегов Сирии, 9 ноября прошлого года, за кораблями группы попыталась следить голландская дизель-электрическая подводная лодка, предположительно "Валрус". Корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" запеленговали субмарину на расстоянии 20 км с помощью гидроакустических комплексов и вертолетов Ка-27ПЛ, и затем вытеснили ее из района.

На пути домой, который начался 6 января, движение авианосной группы ВМФ России вызвало активность флота Великобритании: в Ла-Манше их сопровождал один из фрегатов Королевских ВМС, рядом с "Кузнецовым" пролетали британские истребители "Тайфун" и патрульный самолет.

Для западных СМИ одной из заметных "деталей" стал оставляемый российским авианосцем за кормой густой дым из трубы на первом этапе похода. Эта тема активно муссировалась и вызвала язвительные заявления ряда западных экспертов.

Однако приблизительно в момент начала действий авианосца у берегов Сирии "черная шапка" над "Кузнецовым" исчезла. Как пояснил ТАСС источник в судостроительной отрасли, повышенный выхлоп на самом деле был связан с калибровкой работы энергетической установки корабля. Никакой политической подоплеки он под собой не имел, как и не являлся следствием технической неисправности.

08.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Великобритания
Нидерланды
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Россия
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США
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Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Павел 1978
7453
№1
09.02.2017 08:55
Интересен проект модернизации...
Что всё-таки будут менять?
0
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BY
leonbor12
410
№2
09.02.2017 11:54
"Что всё-таки будут менять?"

Полагаю, в первую очередь котлы. Ходить на мазуте в 21 веке, это древний анахронизм.
Во вторую очередь - Цирконы. Они как раз подоспеют. Ну и новый БИУС. Пора бы уже.

Возникла крамольная мысль: Надо бы как следует оценить достаточность и целесообразность бортовой авиационной группы. Насчет ДРЛО, тут все понятно и сомнений нет: НАДО.
А вот по количеству самолетов? Может быть и не стоит огород городить? Если истребителей-штурмовиков достаточно, то и АВ с трамплинным запуском вполне достоин!? Ну хотя бы в силу его простоты, надежности, меньших габаритов и обслуги? Тут есть о чем задуматься.
0
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RU
Павел 1978
7453
№3
09.02.2017 12:13
Цитата, leonbor12 сообщ. №2
Полагаю, в первую очередь котлы. Ходить на мазуте в 21 веке, это древний анахронизм.
может так экономичней? Солярка стоит сейчас дороже Аи-92
Цитата, leonbor12 сообщ. №2
Во вторую очередь - Цирконы.
не согласен, ПКР надо убрать
Цитата, leonbor12 сообщ. №2
Ну и новый БИУС. Пора бы уже.
согласен
Цитата, leonbor12 сообщ. №2
Насчет ДРЛО, тут все понятно и сомнений нет: НАДО.
негде взять... проект А-110 с четырьмя движками  - 18м,
а лифты - 16м. + его даже и не пытаются создать в железе
Цитата, leonbor12 сообщ. №2
Ну хотя бы в силу его простоты, надежности, меньших габаритов и обслуги?
согласен на 200%
"какапульта" - просто мода, трамплин и дёшев, и надёжен как молоток

фишка ещё в том, что в сложенном виде 29-й шире на 40см 33-го,
хотя конечно короче на 4м.
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