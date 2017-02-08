СМИ: "Торнадо-С" оснастят сверхточной ракетой со спутниковой навигацией
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ЛОготип компании Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное предприятие "Сплав"
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" оснастят сверхточной ракетой со спутниковой навигацией, новая ракета уже проходит испытание, пишет в среду газета "Известия".
"Новейшая российская система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" получит дальнобойную высокоточную ракету с системой наведения по сигналам ГЛОНАСС. Новинка разработана и выпускается научно-производственным объединением (НПО) "Сплав", - говорится в материале.
Как сообщает газета, со ссылкой на источники в ОПК и военном ведомстве, новая ракета для "Торнадо" сейчас находится в высокой степени технической готовности и уже проходит испытание.
"Есть принципиально новые системы залпового огня, как "Торнадо-С". Это новый управляемый снаряд с высокими дальностями", - заявил газете первый заместитель генерального директора НПО "Сплав" Николай Макаровец, отвечая на вопрос о новых боеприпасах для систем залпового огня.
Ключевой особенностью РСЗО "Торнадо-С" является новая автоматизированная система управления наведения и огня, которая позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитать данные по цели, навести пакеты направляющих боевых машин в горизонтальной и вертикальной плоскости. Применение новой системы значительно увеличит точность стрельбы и сократит время развертывания комплекса из походного положения в боевое. Комплексы "Торнадо-С" приходят на замену РСЗО "Смерч" и "Град".
08.02.2017
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