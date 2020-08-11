Двойной расчет: «Торнадо» и «Искандер» замкнули в единый контур

Минобороны протестировало на учениях уникальную автоматизированную систему управления (АСУ) артиллерией. Она позволила объединить дальнобойные ракетные комплексы «Торнадо-С» и «Искандер-М». Проверили в деле и новые высокоточные боеприпасы для них. Они способны не только снайперски поражать цели, но и неуязвимы для существующих систем ПВО и ПРО. Совместное применение различных ракет серьезно увеличивает возможности российских войск при подавлении группировок противника, считают эксперты.

Минобороны протестировало на учениях уникальную автоматизированную систему управления (АСУ) артиллерией. Она позволила объединить дальнобойные ракетные комплексы «Торнадо-С» и «Искандер-М». Проверили в деле и новые высокоточные боеприпасы для них. Они способны не только снайперски поражать цели, но и неуязвимы для существующих систем ПВО и ПРО. Совместное применение различных ракет серьезно увеличивает возможности российских войск при подавлении группировок противника, считают эксперты.

Объединяя системы

Опробованная в ходе учений на полигоне Капустин Яр система управления артиллерией станет компонентом более масштабной Единой системы управления войсками, которая сейчас находится на этапе разработки и внедрения, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. С ее помощью ракетные войска смогут надежно и быстро поражать любые цели в радиусе 500 км.

По заявлению военных, новая АСУ превращает ракетные войска и артиллерию в разведывательно-огневую систему. При помощи беспилотников и радаров она способна самостоятельно обнаруживать цели и оперативно принимать решение об их поражении. При этом выбирается оптимальное вооружение и тип ракет, которыми будет наноситься удар. От обнаружения цели до ее поражения проходит всего несколько минут.

На учениях ракетный дивизион Восточного военного округа действовал совместно с реактивным из состава Южного округа. Целеуказание для их командных центров в реальном времени обеспечивали беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

Сейчас система функционирует с помощью людей. Но в перспективе она получит составляющие искусственного интеллекта. Тогда АСУ станет сама выбирать средства поражения и распределять цели между ракетами без вмешательства человека.

Комплексы «Искандер» и «Торнадо-С» входят в разведывательно-огневые контуры Сухопутных войск, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— «Искандер» более дальнобойный, но есть целый ряд условий оперативно-тактической обстановки, когда требуется нанесение совместных ударов по групповым целям. При этом «Искандер» может совершать псевдослучайный маневр на траектории, который исключает перехват ракеты противовоздушными и противоракетными системами, — отметил эксперт.

По словам Виктора Мураховского, «Торнадо-С» является дальнейшим развитием советского комплекса дальнего действия «Смерч». Это мощное средство огневого поражения вражеской военной техники, штабов, узлов связи и объектов инфраструктуры.

— Дальность у него поменьше, чем у «Искандера», но его преимущество в залповом поражении целей на всей площади, — отметил эксперт, — Это означает, что противник не может совершать маневр и выходить из-под удара. У «Торнадо-С» есть современные боеприпасы с коррекцией на траектории. Они обеспечивают доставку высокоточных боеприпасов в район цели. Сочетание точных и мощных ударов квазибаллистической ракетой 9М723 «Искандера» с реактивной системой залпового огня «Торнадо-С» позволяет надежно подавить группировку противника.

Ракетное «Торнадо»

В конце июля глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» разработаны два новых управляемых снаряда с дальностью свыше 100 км. С их помощью установка одним залпом способна поражать сразу несколько целей, находящихся на расстоянии многих километров друг от друга. По словам главы госкорпорации, точность по сравнению с РСЗО «Смерч» выросла в 15–20 раз, что дает возможность использовать ее даже против малоразмерных объектов.

Новейшая «Торнадо-С» включает в себя модернизированную пусковую установку, оснащенную автоматизированной системой управления огнем и новыми корректируемыми и неуправляемыми снарядами повышенной дальности.

Благодаря высокоточному бортовому ГЛОНАСС-навигатору, машина всегда знает свои координаты. Это позволяет компьютеру рассчитать все необходимые параметры для поражения целей. Аппаратура связи помогает получить из штаба данные о метеоусловиях и средствах противовоздушной и противоракетной обороны противника. Всё это также учитывается при планировании залпа.

После модернизации высокоточный залп даже одной машины способен выполнить задачи, для которых раньше требовался целый дивизион РСЗО с неуправляемыми боеприпасами.

«Торнадо-С» разработан на АО «Научно-производственное объединение «Сплав» имени А.Н. Ганичева». Первый их бригадный комплект поступил в армию в прошлом году. В июне 2020-го комплексы впервые были продемонстрированы публично на параде в Москве.

Внешне новые машины не сильно отличаются от предшественников. Они используют то же шасси и имеют 12 направляющих, как и «Смерч». Выдают новинку антенны аппаратуры связи, которые и позволяют объединить их в один контур с «Искандерами» и другой техникой артиллерии.

Неотразимый «Искандер»

В ноябре прошлого года Минобороны завершило переоснащение всех ракетных бригад с устаревших «Точка-У» на новейшие оперативно-тактические комплексы «Искандер-М». Начиная с 2010 года войска получили 13 комплектов такой боевой техники.

Обновленные бригады ракетных войск имеют вдвое больше ракет, готовых к старту. Кроме того, их оснастили не только аэробаллистическими ракетами, но и крылатыми. На продемонстрированных кадрах с учений ракетчики применяли оба варианта боеприпасов.

Важным их отличием от «Точек» стала возможность маневра на траектории. Сами ракеты выполнены с использованием технологий малозаметности. Их сложно обнаружить радарами. Всё это радикально затрудняет противнику возможность защититься от ракетного удара.

По оценкам как отечественных, так и зарубежных экспертов, комбинированные удары аэробаллистических и крылатых «Искандеров» невозможно отразить существующими средствами ПРО.

В отличие от «Торнадо», комплекс имеет возможность прицельно поражать не только стационарные, но и подвижные объекты. В нынешнем году ракетчики Южного военного округа упражнялись в нанесении ударов по береговым и морским целям для предотвращения высадки десантов на побережье России.