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Российская супер-пушка «Арматы» 2А82-1М или Украинская 50Л «Витязь»

08.02.2017 Вестник Мордовии 1587 0
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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата" ("объект 148")
Источник: otvaga2004.mybb.ru

Российская гладкоствольная пушка высокой баллистики 2А82-1М считается самой совершенной из тех, что выпускаются в мире серийно. В настоящее время она устанавливается на российских танках Т-14 «Армата» (Объект 148). Для данного орудия разработаны боеприпасы нового поколения (в том числе и управляемые), которые позволяют уничтожать самые разнообразные цели.


Российская гладкоствольная пушка высокой баллистики 2А82-1М
Источник: Отвага2004

Не все знают, но еще до всех политических и военных катаклизмов наши соседи в «Незалежной» пытались создать конкурента российской супер-пушке. Украинское орудие получило обозначение 50Л «Витязь».

Но, все по порядку. Долгое время Украина позиционировала себя, как конкурента России на международном рынке бронетехники. Правда, после достаточно крупного контракта на поставку в Пакистан модернизированных Т-80УД, основные успехи были лишь в продаже моторно-трансмиссионных отделений в тот же Пакистан и Китай, а также сбыт подержанных советских танков.

Украинские конструкторы понимали: чтобы приобрести новых клиентов нужно совершить технологический прорыв. Покупателям необходимо было предложить что-то совершенно новое, превосходящее по своим характеристикам изделия, созданные еще во времена так ругаемого нынче на Украине СССР. Одним из таких «инновационных продуктов» и должна была стать упомянутая выше «пушка повышенного могущества» «Витязь».

И если данные о российской 2А82-1М, появляющиеся в Сети, в основном, носят полуофициальный характер, то украинцы с самого начала открыто рекламировали тактико-технические характеристики.


Украинское орудие 50Л «Витязь»
Источник: Отвага2004

50Л имел «советский калибр» -125 мм. Полная длина ствола – 6 м. Крешерное давление 694 (6940) Мпа (кгс/см2). Самая большая длина отката - 310 мм. Дульная энергия -14,42 МДж. Начальная скорость снаряда заявлялась совершенно рекордной 2030 м/с. Предполагалась, что бронебойный подкалиберный снаряд с полетной массой в 5 кг будет иметь пробиваемость в 380 мм брони, установленной под углом в 60 градусов.

Украинцы не стеснялись называть «Витязь» конкурентом или даже аналогом 2А82.

Российские же эксперты, признавшие, что заявленные характеристики «Витязя» на начало двухтысячных были весьма высоки, в то же время выражали полную уверенность, что Украине не под силу довести до ума данное орудие.

«Просто у них нет научной и технологической базы для этого, наконец, им просто не откуда взять деньги. То, что эта «новинка» свободно, демонстрировалась на выставках, говорит лишь о том, что разработчики просто ищут иностранных партнеров, которые рискнули бы профинансировать данную разработку», - содержалось в одном из экспертных мнений.

Как оказалось, прогнозы отечественных специалистов сбылись на 100%. "Витязь" тихо скончался, как и десятки других прожектов укроборонпрома.


Изображение перспективного основного боевого танка Харьковского КБТМ, представленное на выставке Defexpo-2014.
Источник: congnghequocphong.blogspot.com

Рисунок украинского FMBT с 50Л «Витязь»


В последний раз 50Л упоминали в феврале 2014 года на выставке DEFEXPO India 2014, когда Украина презентовала проект перспективного основного боевого танка (FMBT). На нем в качестве вооружения предполагалась как раз установка "Витязя". Однако индийские военные, а также делегации из других государств остались холодны к предложениям из Харькова.

Индийцы решили не гнаться за чем-то малоосуществимым, а просто решили закупить в России уже достаточно хорошо зарекомендовавший на различных испытаниях танк Т-90МС.


Лев Романов

07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Украина
Продукция
Армата
С-350 50Р6А "Витязь"
Т-80
Т-80У
Т-90 "Владимир"
Компании
КБТМ Омск
Укроборонпром

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