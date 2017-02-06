Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Вооруженные силы Беларуси в 2017 году планируют купить российские истребители Су-30СМ

07.02.2017 ЦАМТО 402 0
-1
Понравилась новость?
 +1
Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ
Источник: © Виталий Невар/ТАСС

ЦАМТО, 6 февраля. В 2017 году Вооруженные силы Беларуси планируют закупить современные виды вооружения и военной техники, сообщил 4 февраля заместитель министра обороны Беларуси по вооружению – начальник вооружения Вооруженных сил генерал-майор Игорь Лотенков.

«В 2017 году спланирована закупка самолетов Су-30СМ, комплексов радиомониторинга, 120-мм минометов 2Б23 «Нона-М1», беспилотных авиационных комплексов различного назначения, а также серийная модернизация БТР-70МБ1», – рассказал замминистра в интервью газете «Во славу Родины» (газета Минобороны РБ), сообщает ресурс TUT.BY.


По его словам, также будет проведен капитальный ремонт вертолетов Ми-24К, Ми-8ПС, самолета Ил-76МД, танков Т-72Б, БМП-2, продолжится модернизация танков Т-72БМ1.


«Планируется провести совместные работы с предприятиями оборонного сектора экономики по переводу различных типов РСЗО на шасси отечественного производства», – отметил И.Лотенков.


Он также назвал некоторые типы военной техники, закупленной за последний год для нужд Вооруженных сил. В частности, это учебно-боевые самолеты Як-130, транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ-5, комплексы радиомониторинга, РСЗО «Полонез», РЛС «Противник-Г», РЛС «Восток-Д», батарея «Тор-М2», МРЛК «Роса-РБ», БАК «Москит» и др. – всего более 250 новых образцов.


Ранее командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Олег Двигалев сообщал, что до 2020 года планируется закупить не менее эскадрильи Су-30СМ, напоминает ресурс TUT.BY.

06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Tор-М2
БМП-2
БТР-70
Ил-76
Ил-76МД
Ми-24
Ми-8
Ми-8МТ
Москит
Полонез РСЗО
Противник-ГЕ
Су-30
Т-72
Як-130
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 07.02 21:11
  • 5
Юрий Борисов: программа ПАК ФА снова сдвигается
  • 07.02 21:00
  • 7
Украинская БМПТ «Берсерк» против «Курганца» и здравого смысла
  • 07.02 20:48
  • 2
Трамп назвал Иран террористическим государством номер один
  • 07.02 20:44
  • 7
Ученые получат карту неба в рентгеновском диапазоне с орбитальной обсерватории "Спектр-РГ"
  • 07.02 20:44
  • 14
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 07.02 19:13
  • 3383
Оценка Советского периода в истории России.
  • 07.02 18:54
  • 15839
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.02 18:40
  • 7
СМИ сообщили о небоеспособности двух третей ударной палубной авиации ВМС США
  • 07.02 18:26
  • 10
Зачем ВВС США в XXI веке понадобился боевой самолет с пропеллером?
  • 07.02 18:17
  • 24
В Кремле сочли оскорблением слова журналиста, назвавшего Путина "убийцей"
  • 07.02 17:51
  • 4189
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 07.02 16:58
  • 10
В антитеррористических учениях в ВВО участвуют более двух тысяч военных
  • 07.02 16:54
  • 24
«Подсолнухи» апокалипсиса
  • 07.02 16:38
  • 28
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 07.02 16:11
  • 3
F-22 сделают абсолютно незаметным
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  