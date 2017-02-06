Вооруженные силы Беларуси в 2017 году планируют купить российские истребители Су-30СМ



Истребитель Су-30СМ

Источник: © Виталий Невар/ТАСС Истребитель Су-30СМИсточник: © Виталий Невар/ТАСС

ЦАМТО, 6 февраля. В 2017 году Вооруженные силы Беларуси планируют закупить современные виды вооружения и военной техники, сообщил 4 февраля заместитель министра обороны Беларуси по вооружению – начальник вооружения Вооруженных сил генерал-майор Игорь Лотенков.

«В 2017 году спланирована закупка самолетов Су-30СМ, комплексов радиомониторинга, 120-мм минометов 2Б23 «Нона-М1», беспилотных авиационных комплексов различного назначения, а также серийная модернизация БТР-70МБ1», – рассказал замминистра в интервью газете «Во славу Родины» (газета Минобороны РБ), сообщает ресурс TUT.BY.

По его словам, также будет проведен капитальный ремонт вертолетов Ми-24К, Ми-8ПС, самолета Ил-76МД, танков Т-72Б, БМП-2, продолжится модернизация танков Т-72БМ1.

«Планируется провести совместные работы с предприятиями оборонного сектора экономики по переводу различных типов РСЗО на шасси отечественного производства», – отметил И.Лотенков.

Он также назвал некоторые типы военной техники, закупленной за последний год для нужд Вооруженных сил. В частности, это учебно-боевые самолеты Як-130, транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ-5, комплексы радиомониторинга, РСЗО «Полонез», РЛС «Противник-Г», РЛС «Восток-Д», батарея «Тор-М2», МРЛК «Роса-РБ», БАК «Москит» и др. – всего более 250 новых образцов.

Ранее командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Олег Двигалев сообщал, что до 2020 года планируется закупить не менее эскадрильи Су-30СМ, напоминает ресурс TUT.BY.