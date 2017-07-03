Бряцая своим и чужим



Военнослужащие ВС Белоруссии

Источник: www.belvpo.com Военнослужащие ВС БелоруссииИсточник: www.belvpo.com

Белоруссия наращивает оборонительный потенциал.

Резонансный контракт на покупку 12 истребителей Су-30СМ - не единственная мера по обновлению ВС Белоруссии. Армия пополняется новыми образцами вооружения и техники - как закупаемыми за рубежом (в первую очередь в России), так и производимыми отечественным ВПК.

В 2016г. Белоруссия вышла на 1-е место в СНГ по военно-техническому сотрудничеству с РФ, нарастив его объемы более чем втрое. Когда в начале года министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков делился планами закупки вооружений, в его списке помимо Су-30СМ фигурировали 120-миллиметровые минометы "Нона-М1" и беспилотники разных классов. Однако еще обширнее список техники, подлежащей капремонту и модернизации: вертолеты Ми-24К и Ми-8ПС, самолет Ил-76МД, танки Т-72Б и Т-72БМ1, БМП-2 и БТР-70МБ1.

21 июня Равков подтвердил озвучивавшиеся ранее планы покупки у РФ в рамках госпрограмм вооружения и оборонного заказа еще 4 учебно-боевых самолетов Як-130. Ранее о Як-130 говорил и главком ВВС и ПВО РБ генерал-майор Олег Двигалев. Судя по всему, этот самолет уже успел хорошо зарекомендовать себя в войсках. Первые 4 Як-130 ВС Белоруссии получили весной 2015г., еще 4 машины - осенью 2016г. В отличие от "прошаренного", как сейчас принято говорить, Су-30СМ, это недорогое и практичное решение, совмещающее функционал учебного самолета и легкого штурмовика. Характерно, что за Як-130 негосударственные СМИ не ругают родное Минобороны, как за Су-30СМ, - напротив, сетуют, что как-то бедненько и бюджетненько.

Справка "БелГазеты". Як-130 разрабатывался ОКБ им. Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi на смену учебно-тренировочным L-39. Первый полет состоялся в 1996г. Помимо функций учебно-тренировочного самолета и легкого штурмовика может применяться в качестве истребителя-бомбардировщика, разведчика, самолета РЭБ. Экипаж - 2 человека. Максимальная взлетная масса - 10,29 т. Максимальная скорость у земли - 1060 км/ч. Практическая дальность - 1600 км. Практический потолок - 12500 м. Вооружение - 9 точек подвески. Максимальная нагрузка - 3 т.

Броня крепка

Другой знаковый пример российско-белорусского сотрудничества - состоявшаяся 2 июня на 969-й базе резерва передача белорусским ВС партии танков Т-72Б3 НПК "Уралвагонзавод". Нужда в новых танках возникла столь же закономерно, как и в новых самолетах: в прошлом году армейские международные игры АРМИ-2016 продемонстрировали, что танковый парк белорусской армии стоило бы обновить. Опять-таки вариант был выбран недорогой и достаточно прагматичный, особенно с учетом того, что Т-14 "Армата" у России пока явно не допросишься.

Т-72 вступил в строй в 1973г., но, судя по украинским событиям, его модернизационный потенциал еще не исчерпан. Шутки про "бронированную рухлядь" и "Уралвагонзавод" на интернет-форумах легко парируются тем фактом, что в Польше находятся в строю или в резерве 505 танков этого типа, в Чехии - 120, в Словакии - 30, в Венгрии - 76, в Болгарии - 314. В конце концов, американский M1 Abrams тоже серийно производится с 1980г. Танк - не смартфон, чтобы менять модели каждый сезон.

21 июня стартовали поставки в РБ новейших бронемашин CS/VN3 производства КНР. Китайские СМИ подчеркивают, что техника передается белорусским братьям безвозмездно - по соглашению о предоставлении военно-технической помощи, белорусские - что модель подходит для выполнения боевых задач "в сложных городских условиях". Перед эксплуатацией CS/VN3 отечественные специалисты прошли обучение на заводе-производителе в Чунцине. В Сети уже можно отыскать шутки относительно корявого перевода надписей на приборной панели, явно выполненного с помощью Google-переводчика. Но вообще-то дареному коню - из Китая ли, из России ли - не принято смотреть в зубы.

У советской инженерной школы всегда были определенные проблемы с броневиками. А первые китайские бронеавтомобили появились в Белоруссии довольно давно, в 2011-12гг., и даже демонстрировались на парадах - сперва автомобили повышенной проходимости DongFeng Mengshi EQ2050, затем, в 2015г., парадно-представительские FAW HongQi L5 "Красное знамя". В рамках соглашения о помощи Белоруссия рассчитывает получить 30 CS/VN3.

Справка "БелГазеты". [/b]CS/VN3 имеет колесную формулу 4х4 и полностью сварной корпус из стальной брони, защищающей от пуль и осколков. Масса полностью снаряженного броневика - до 8,7 т. Турбодизельный двигатель в 245 л.с. позволяет разгонять машину до 100 км/ч по шоссе. Автомобиль оснащен шинами с системой контроля стабильности давления, позволяющей после пробития колеса пулей проехать не менее 100 км на скорости около 30-40 км/ч. Внутри автомобиля могут размещаться 2 человека экипажа и 8 десантников с экипировкой.

Свой порох в пороховницах

Не стоит забывать и то, что у Белоруссии имеется собственный ВПК, позволяющий решать значительную часть задач по обеспечению ВС вооружением и техникой. 20 июня было сообщено, что глава Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Сергей Гурулев покинул свой пост "по соглашению сторон". Каковы бы ни были причины такого решения, отечественная "оборонка" - одна из немногих отраслей, демонстрирующих на фоне экономического кризиса реальные достижения.

Справка "БелГазеты". По данным ГВПК, Белоруссия за последние 5 лет удвоила экспорт продукции военного назначения, оценивавшийся в 2016г. в сумму порядка 1 миллиарда долларов. В 2016г. объемы промпроизводства в ВПК выросли в 1,5, инвестиции - в 1,9 раза, план по чистой прибыли выполнен в двойном объеме. Поставки производились в 52 страны, при этом с 32 странами военно-техническое сотрудничество было подкреплено законодательно. В глобальном рейтинге экспортеров основных видов вооружения SIPRI (Стокгольмский институт исследования проблем мира, Stockholm International Peace Research Institute) у РБ 18-е место.

Среди сюрпризов отечественного ВПК, демонстрировавшихся в мае на MILEX-2017, наряду с нашумевшей РСЗО "Полонез" завода точной электромеханики эксперты выделяют модернизированную 566-м заводом по ремонту радиоэлектронного вооружения РСЗО "Град" (БМ-21А "БелГрад"), бронемашину "Кайман" 140-го ремонтного завода, автоматический дистанционно управляемый наблюдательно-огневой комплекс "Адунок" витебского КБ "Дисплей", самоходный роботизированный противотанковый ракетный комплекс "Богомол" "Белспецвнештехники", разработки в сфере оптики НТЦ "ЛЭМТ" холдинга "Бел­ОМО" и т.п. Тем не менее заместить весь военный импорт сегодня не под силу ни США, ни России, ни Китаю, не говоря уже о Белоруссии.

Нынешний всплеск интереса к танкам и самолетам во многом носит ритуально-календарный характер - впереди День Независимости. Однако перевооружение РБ проводится как в плановом, так и во внеплановом порядке. В немалой степени оно связано с переоценкой оборонительного потенциала страны, спровоцированной кризисом в отношениях РФ и НАТО. Увы, в кривом зеркале внутренней политики все это приобретает фарсовые черты - власти нужно предъявить электорату сухой импортозамещенный порох в пороховницах поколения 4++, ее оппонентам - доказательства того, что и порох не сух, и пороховницы прохудились, и прапора, ответственного за их хранение, хорошо бы спровадить в отставку.

К счастью, на тактико-технических характеристиках вооружений и боеспособности личного состава медийно-политические страсти-мордасти отражаются крайне редко.

Кирилл Нежданский