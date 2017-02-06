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Интеграция производственных систем

06.02.2017 ПАО "КАМАЗ" 212 0
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Логотип автомобилестроительного концерна Daimler AG
Источник: http://www.emercedesbenz.com/

На «КАМАЗе» (входит в Госкорпорацию Ростех) прошла сессия «Интеграция производственных систем TOS+ и PSK+» с участием специалистов компании Daimler AG – стратегического партнёра лидера российского грузового автомобилестроения.


Сессия проводилась с целью перенять положительный опыт у Daimler AG в плане новых подходов к развитию Производственной системы «КАМАЗа» (ПСК). В ней приняли участие топ-менеджеры «КАМАЗа», руководители заводов и подразделений компании. С приветственным словом к участникам обратился генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин, который отметил важность и ценность развития ПСК в современных условиях.


В ходе сессии со своими докладами выступили старший менеджер OMCD по лин-менеджменту Томас Юнг, его коллега Ксавье Шамбиль, а также руководитель офиса по связям с ПАО «КАМАЗ» Дирк Шлихт. Они рассказали присутствующим об успешном опыте внедрения немецкой TOS+, об истории её развития. Также на сессии была презентована система Е2Е, которая предусматривает новый подход поставки комплектующих на позицию конвейера (минуя все склады) в нужной последовательности, в нужное время, в нужном качестве. Во второй половине дня состоялась групповая работа участников, в ходе которой разрабатывались и обсуждались различные проекты.

Напомним, в 2014 году состоялась «перезагрузка» Производственной системы «КАМАЗ» (ПСК). Новый этап развития получил название PSK+ по аналогии с «ребрендингом» производственной системы «Даймлера» – TOS+. В том же году состоялась первая стратегическая сессия с участием немецких и камазовских специалистов.

06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
Daimler AG
КАМАЗ
Ростех

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