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Spike — ракета на все случаи жизни

06.02.2017 Warspot 519 0
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Spike
Ракета Spike в пусковой установке
Источник: rafael.co.il

Для американских морских пехотинцев разработана многоцелевая версия ракетного комплекса Spike. Вчера, 2 февраля, портал navyrecognition.com сообщил о том, что Naval Air Warfare Center Weapons Division (NAWCWD) при Минобороны США модифицировал израильские противотанковые ракеты для поражения воздушных целей.

Испытания модифицированных ракет состоялись в декабре прошлого года, но известно о них стало только вчера. На испытательном полигоне Чайна-Лейк, расположенном в пустыне Мохаве (штат Калифорния), сотрудники NAWCWD сбили два беспилотника-мишени Outlaw, затратив на каждый из них по одной ракете.


Момент поражения беспилотника Outlaw с помощью ракеты Spike
Источник: navyrecognition.com

Работа по созданию «противовоздушных» ракет Spike стартовала в 2013 году. Тогда сотрудники NAWCWD и ARDEC (Army Armament Research, Development and Engineering Center) смонтировали противотанковый ракетный комплекс на специальной пусковой установке, оснащённой радиолокатором, для оценки возможности «видеть и поражать воздушные цели».

В ходе доработки специалисты NAWCWD оснастили ракету Spike радиовзрывателем. Такое решение позволило добиться стопроцентного (на этапе испытаний) поражения воздушных целей, поскольку даже в случае промаха активировался радиовзрыватель и цель уничтожалась взрывной волной и осколками ракеты.

По словам Гэвина Свенсона, руководителя проекта Spike в NAWCWD, в настоящее время специалисты завершают отладку электронных систем ракеты, и в ближайшее время эта разработка может пойти в серийное производство. Создание новой модификации боеприпаса позволит американской морской пехоте иметь единую лёгкую и мощную ракету, способную поражать бронетехнику, укрытия, а также надводные и воздушные цели.

Spike — семейство израильских ракет, разработанное в 90-е годы компанией Rafael Advanced Defence Systems. Spike представляет собой многоцелевую мультиплатформенную электрооптическую ракетную систему, предназначенную для уничтожения бронетехники, защищённых объектов и инженерных сооружений, а также надводных целей и живой силы противника. Пуск ракеты может осуществляться в трёх основных режимах: «Выстрелил и забыл» (Fire and Forget), «Выстрелил, заметил и скорректировал» (Fire, Observe and Update) и «Выстрелил и направил» (Fire and Steer). Ракеты Spike могут оснащаться кумулятивными, осколочными и комбинированными боеголовками.


03.02.2017
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Страны
Израиль
США
Продукция
Spike NLOS
Проекты
БПЛА

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