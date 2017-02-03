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ОАО «Тульский патронный завод» обрел нового акционера

06.02.2017 Военно-промышленный курьер 377 0
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Тульский патронный завод
Тульский патронный завод
Источник: www.mal3.ru

Игорь Ротенберг приобрел 46,176% акций ОАО «Тульский патронный завод», следует из сообщения предприятия, размещенного на сервере раскрытия корпоративной информации.

Согласно материалу, Ротенберг приобрел 96008 акций. Кроме того, в сообщении предприятия указывается, что президент Тульского патронного завода Алексей Соловов вышел из состава акционеров, он владел 46,176 % акций.

В январе 2017 года гендиректором предприятия стал Алексей Митрофанов, который сменил на этому посту Михаила Носова. Полномочия Носова были досрочно прекращены 23 января этого года.

Тульский патронный завод был основан в 1880 году. Специализируется на производстве патронов стрелкового оружия. Производит патроны для нарезного оружия. Продукция завода пользуется спросом в странах Северной, Центральной и Южной Америки, государствах Евросоюза, Австралии, Ближнего Востока, а также в СНГ. Доля экспорта в общем объеме производства стабильно составляет более 50%. Помимо этого, занимается изготовлением продукции общего назначения, в том числе низковольтной аппаратуры, инструментов, комбайновых цепей, цепей для конвейеров. Уставной капитал предприятия – 2,1 млн рублей. Численность персонала – 3,5 тыс. человек.

03.02.2017
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Австpалия

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