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США закупили 55 истребителей F-35 со скидкой

06.02.2017 Lenta.ru 228 0
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Испытание пушки F-35A
Испытание пушки F-35A в полете
Источник: U.S. Air Force

Минобороны США закупило у компании Lockheed Martin 55 истребителей F-35 со скидкой 7,5 процентов. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.

"Вчера была заключена замечательная сделка с Lockheed Martin по приобретению новой партии F-35 в количестве 90 самолетов. 55 [из них] уже переданы военным", — сказал Спайсер.

Общая сумма экономии, по его словам, составила 455 миллионов долларов.

"Это еще одна большая победа для американских налогоплательщиков, которой добился президент", — сказал пресс-секретарь.

В декабре 2016 года, еще до своего вступления в должность, президент США Дональд Трамп назвал стоимость программы разработки истребителя пятого поколения F-35 "вышедшей из-под контроля". После этого глава корпорации Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон пообещала Трампу "сделать все для снижения стоимости F-35".

F-35 Lightning II — семейство перспективных малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой которого с 2001 года занимается корпорация Lockheed Martin. Истребитель должен выпускаться в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для морской пехоты) и C (палубный для морской авиации). Первая эскадрилья F-35B авиации КМП достигла боевой готовности в августе 2015 года, F-35A ВВС США — в августе 2016-го.

03.02.2017
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Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
Компании
Lockheed-Martin
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Истребитель 5 поколения

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