Дилемма Шенахана

Как исполняющий обязанности министра обороны США попал под расследование и при чем тут F-35

По сообщениям американских СМИ, группа американских конгрессменов выступила за увеличение количества закупаемых самолетов F-35 в рамках военного бюджета на 2020 год еще на 24 машины, доведя в итоге их количество до 102. Однако данный вопрос пока нельзя считать решенным, особенно в свете того, что программа разработки и производства истребителя пятого поколения F-35, которую реализует корпорация Lockheed Martin, продолжает постоянно подвергаться критике. Отрицательную характеристику ей неоднократно давал и исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шенахан, что, впрочем, неудивительно, если учесть, что он в течение 31 года курировал и возглавлял ряд технических программ корпорации Boeing, в том числе и реализуемых в интересах Пентагона.

С вступлением в новую должность Шенахан подписал соглашение по этике, согласно которому обязался не решать вопросы, связанные с Boeing, – ими должен заниматься его заместитель. Однако это не мешало временному главе Пентагона неоднократно выступать с положительными отзывами о корпорации Boeing и всячески критиковать ее конкурентов, включая и корпорацию Lockheed Martin, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленных сотрудников, присутствовавших на совещаниях с участием и.о. министра обороны США.

Lockheed Martin и Boeing являются традиционными конкурентами на получение контрактов от МО США. В конце 1990-х годов обе корпорации приняли участие в конкурсе Пентагона на создание единого ударного истребителя Joint Strike Fighter (JSF): Boeing представил X-32, а Lockheed Martin – X-35, прототип будущего F-35. Boeing тендер проиграл, и в начале нулевых годов МО США утвердило план производства новых самолетов в трех вариантах: F-35А для ВВС, F-35В для Корпуса морской пехоты и F-35С для ВМС. Предполагалось, что F-35 заменят целый ряд боевых машин в странах НАТО, включая истребители F-16 и F-15, штурмовики А-10 и палубные "Харриеры".

В программе F-35 кроме США принимают участие Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Турция, Австралия, Норвегия и Дания, которые вложили в нее сотни миллионов долларов. По некоторым оценкам, затраты на программу стали рекордными и составили 1,5 трлн долл. Пентагон вынужден был несколько раз менять план серийного выпуска в связи с тем, что истребитель нового поколения, который анонсирован как гордость Америки, имеет массу неполадок, а их доработка влияла на производственные сроки. Это давало повод для критики.

Как только не называли в СМИ универсальный истребитель – и "одноразовый", и "золотой гроб", и даже "всадник без головы". Дело в том, что выяснилось: при взлете пилот ударялся о верхнюю часть кабины и у него слетал шлем, на который выводится важная информация. По оценке специалистов, "Lockheed Martin допустила серьезные просчеты еще на начальном этапе проектирования этой машины. В итоге они вылились в системные недостатки, на устранение которых потребуется как минимум несколько лет и десятки миллиардов долларов".

По состоянию на март 2019 года корпорация выпустила немногим более 370 самолетов. Но президент США Дональд Трамп, ранее говоривший о высокой стоимости "стелс"-истребителей, теперь их хвалит и в ультимативной форме рекомендует союзникам по НАТО оплачивать заказы на новую технику. Однако недавно Патрик Шенахан заявил, что программа F-35 имеет "нестабильный" характер и с ней Boeing справился бы значительно лучше, чем Lockheed Martin.

Впрочем, эксперты считают, что на единой технологической основе невозможно создать боевой самолет, который удовлетворял бы всем требованиям армии, авиации, флота и морской пехоты, поэтому с такой проблемой мог бы столкнуться любой производитель. Зато критика F-35 может принести дополнительные заказы на продукцию Boeing.

Пока неизвестно, есть ли у Трампа намерения заменить F-35, но администрация Белого дома серьезно рассматривает вопрос о возможности приобретения крупной партии истребителей F/A-18 "Супер Хорнет". Хотя оба самолета не сопоставимы друг с другом, тем не менее считается, что модернизированный "Супер Хорнет" вполне мог бы конкурировать с F-35.

Следует также отметить, что именно, как утверждается, с подачи Шенахана в проект военного бюджета США на 2020 финансовый год были включены ассигнования на закупку истребителей F-15X, которые производит Boeing. Причем многие чиновники МО не согласны с этим решением и полагают, что нецелесообразно закупать истребители 4-го поколения, которыми являются F-15X. Кроме того, бюджет выделяет средства на разработку бомбардировщика-невидимки следующего поколения и закупку самолетов-заправщиков KC-46 производства Boeing.

Корпорацию Boeing в 2011 году уже обвиняли в получении незаконных субсидий по программам от МО США и НАСА в объеме более 5 млрд долл. Расследование было инициировано европейскими конкурентами Boeing, которые сочли, что американская сторона нарушила принципы свободной конкуренции и интересам ЕС был нанесен существенный ущерб.

А 13 марта с.г. группой активистов "Граждане за ответственность и этику" была подана жалоба на и.о. министра обороны США с подозрениями в лоббировании интересов Boeing и предвзятом отношении к другим крупным подрядчикам Пентагона. В ближайшее время МО проведет расследование по поступившей в его адрес жалобе на то, что Шенахан использует свое служебное положение в интересах предыдущего работодателя.

Председатель комитета по ВС Конгресса США сенатор Джон Маккейн в свое время сказал Шенахану: "Я обеспокоен тем, что 90% нашего оборонного бюджета находятся в руках пяти корпораций, представителем одной из которых являетесь вы". "Я должен быть уверен, что лиса не собирается забраться в курятник", – заявил он тогда. Но Маккейна уже нет, а Трампа ждет предвыборная гонка, и ему необходима поддержка со стороны Пентагона, возглавляемого человеком, которого лично рекомендовал сам Трамп.

Шенахан, считают эксперты, хорошо знает оборонку, он больше бизнесмен, чем военный. А поставки оборонной продукции – чрезвычайно выгодный бизнес, ведь государство не только обеспечивает отрасль заказами, но и спонсирует создание производственных мощностей, частично покрывая издержки корпораций. Бывший чиновник администрации Трампа заявил, что для Шенахана Boeing является "единственной отправной точкой", которая перекрывает его недостаточный опыт работы в политике и военном ведомстве. К тому же в Пентагоне он "не навсегда", а связи с корпорацией могут пригодиться и в будущем.