Росгвардия будет нести службу на Байконуре



Космодром "Байконур". Старт ракеты-носителя "Союз" Источник: http://www.photopick.ru/ Космодром "Байконур". Старт ракеты-носителя "Союз" Источник: http://www.photopick.ru/

Данное решение потребовало изменений в правительственном постановлении

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии будут служить на космодроме Байконур, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Оно вносит изменения в другое правительственное постановление - "О мерах по обеспечению социальной защищенности военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации, проходящих военную службу или работающих на космодроме "Байконур" и в г. Байконуре, и членов их семей".

"Абзац первый после слов "сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации" дополнить словами "военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в документе.

В действовавшей до этого редакции постановления этот абзац выглядел следующим образом: "Распространить действие настоящего постановления на проходящих военную службу (службу) или работающих на космодроме "Байконур" и в г. Байконуре военнослужащих и гражданский персонал министерств и ведомств Российской Федерации, в которых законом предусмотрена военная служба, на сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы и гражданский персонал этих органов и членов их семей, а также на сотрудников и гражданский персонал органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением подпункта "в" пункта 1 и подпункта "б" пункта 2 настоящего постановления) и членов их семей".