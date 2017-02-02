«МиГ-35 станет отличной мишенью для самолетов НАТО»



Истребитель МиГ-35

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Истребитель МиГ-35Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Совсем недавно, в последнюю декаду января, начались испытания нового истребителя поколения 4++ МиГ-35 с его демонстрационного полета, запись которого разлетелась по интернету. Американский журнал The National Interest уже успел поведать о слабых сторонах самолета. Статья имеет красноречивый заголовок: «У российского МиГ-35 есть большой секрет, и на сей раз НАТО будет очень довольно».

Суть довольно пространной статьи, изобилующей высказываниями как российских силовиков, так и некоего тайного источника в российском ОПК, можно свести к трем предложениям.

1. МиГ-35 не тот самолет, за который его выдают.

2. Характеристики выпущенного на испытания истребителя сильно отличаются от тех, которые приведены в официальных документах Российской самолетостроительной корпорации «МиГ».

3. Планирование производства МиГ-35 – это отчаянная попытка спасти от полной деградации РСК «МиГ».

Некий «источник в ОПК» выдал обозревателю американского журнала пару тайн, связанных с созданием МиГ-35. (Отметим в скобках, что все «секреты» извлечены их Википедии и должным образом прокомментированы).

«Источник» поведал, что «сегодняшняя версия МиГ-35 — это не тот современный самолет, который в 2011 году отвергла Индия, отдав предпочтение французскому Rafale. Скорее, новый МиГ-35 — это несколько усовершенствованный вариант наземного базирования, сделанный на основе самолета палубной авиации МиГ-29КР». Ну, во-первых, тут имеется в виду не МиГ-29КР, которого не существует, а МиГ-29К. Во-вторых, это ни для кого не секрет – все микояновские истребители с индексами 29 и 35 с различными буквенными сочетаниями используют один и тот же планер с минимальными отклонениями от «стандарта», который был заложен в середине 80-х годов в изделии 9-31. Потому что планер обладает прекрасными летными характеристиками.

Вскоре ОКБ Микояна угодило в финансовую яму, которая оказалась чрезвычайно глубокой во временном отношении. Лишь к концу нулевых годов начались полеты обновленной версии – изделия 9-41. Этот палубный истребитель и получил индекс МиГ-29К.

Далее истребителю «ставят в вину», что у него, как и у МиГ-29К, нет отклоняемого вектора тяги. Действительно, у продемонстрированного в подмосковных Луховицах самолета такового нет. Но это не означает, что быть его не может. Дело в том, что используемый в истребителе двигатель РД-33МК в равной степени может использоваться как без всеракурсно отклоняемого сопла, так и с ним. И это в полной мере отработано на машине МиГ-29ОВТ. Тут, как говорится, «любые причуды за ваши деньги». То есть заказчик решает, нужен ему ОВТ или же можно немного сэкономить на стоимости покупки. Как показала практика, микояновский планер с силовой установкой ОКБ Климова и без того обладает прекрасной маневренностью. В конце концов, американцам не мешает считать свои истребители без ОВТ лучшими в мире.

Еще одна претензия американского журнала к российскому истребителю имеет и вовсе форму предположения. И базируется уже не на технических, а на экономических соображениях. Якобы РЛС, установленная на МиГ-35 – это станция не с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а со щелевидной антенной. Почему? Да потому что из-за санкций и боевых действий в Сирии Министерство обороны настолько обнищало, что не может закупать самолет в комплектации с АФАР. Умри, но красивее не скажешь.

И тут же начинаются фантазии относительно того, что на МиГ35, вероятно, установлена РЛС со щелевой антенной решеткой с механическим сканированием. Надо сказать, что данный тип РЛС уже крайне редко используется и в истребителях четвертого поколения. А тут речь идет о поколении 4 с двумя плюсами.

В действительности же вся авионика МиГ-35 привязана именно к РЛС с АФАР, каковой является БРЛС Н010 «Жук-АЭ». И система навигации, и комплекс управления вооружением просто не смогут работать с другой РЛС, все развалится и расползется, самолет будет в воздухе беспомощным.

Вполне понятно, что на почве этих фантазий делается вывод о том, что самолет очень слабый. И что Министерство обороны РФ демонстрирует по отношению к его создателям акт милосердия, намереваясь запускать самолет в серийное производство через два-три года. Все-таки прославленная компания, которая раньше выпускала хорошие истребители, не должна умереть. И, как результат, для военно-воздушных сил НАТО такой самолет – большой подарок.

Примерно той же тональности придерживаются и китайцы. Но у них свой резон. Поскольку во время презентации российского легкого истребителя Владимир Путин сказал о его большом экспортном потенциале, то китайцы намерены с этим поспорить. В китайских СМИ появилась информация о превосходстве легкого истребителя Chengdu J-10 (F-10 в экспортном варианте) и в воздухе, и на мировом рынке.

Повторив непроверенные данные об отсутствии у МиГ-35 РЛС с АФАР, они делают упор на превосходстве в вооружении. И поскольку КНР с давних времен в создании технических новшеств руководствуется принципом «учись у лидеров, чтобы их превзойти», то и тут они оперируют именами американских ракет. Заявляя при этом, что у них получились «такие же».

Надо сказать, что машина получилась интернациональная. В далекие 80-е КНР купила у Израиля документацию на довольно посредственный истребитель Lavi. Китайские конструкторы подошли к приобретению творчески, улучшив летные качества. При этом пользовались консультациями специалистов ЦАГИ и ОКБ Микояна. Установили российский двигатель НПО «Сатурн». Авионику, вероятно, сделали сами, но, возможно, изучив какие-то зарубежные прототипы. Ракеты скопировали у американцев, которые разбрасывают их по всему свету, только успевай подбирать.

Первые модификации истребителя звезд с неба не хватали. Но сейчас примерно в той же степени готовности, что и МиГ-35, находится перспективный J-10С. И это уже очень серьезный самолет поколения 4++ – и с существенно сниженной заметностью, и с современной авионикой, и с серьезной боевой нагрузкой в 7250 кг (у МиГа на 250 кг меньше). Но разумеется, с худшей маневренностью. И с менее эффективными средствами радиоэлектронной борьбы – в этой области пока никто в мире не сравнялся с российскими инженерами.

Но коль китайцы делают упор на ракетную мощь, то мы и ограничимся рассмотрением данного вопроса.

Действительно, ракета малой дальности AIM-9X, аналог китайской, «посвежее», чем российская Р-73, применяющаяся в МиГ-35. По характеристикам она немного превосходит российскую ракету, хоть и имеет дальность в 18 км против 40 км. У «американки» при этом на 20% выше перегрузка при маневрировании, больше углы целеуказания головки самонаведения. И более высокая разрешающая способность матрицы ГСН. Правда, разница в выдерживаемых ракетой перегрузках не существенна. Р-73 поражает самолеты, маневрирующие с перегрузкой в 12g. В то время как максимальная допустимая перегрузка у истребителей не превышает 10g.

В отношении ракет средней дальности не все так однозначно не в нашу пользу. Здесь в качестве аналога китайцами предъявлена американская ракета AIM-120D. Да, у нее больше дальность – 180 км против 110 км нашей Р-27. Но меньше скорость – 4М против 4,5М. И вдвое меньше вес боевой части. Система наведения у Р-27 более разнообразна. Если у AIM-120D ГСН только активная радиолокационная ГСН, то у «россиянки» и активная, и пассивная (против средств РЭБ), и инфракрасная в зависимости от модификации. При этом используется и инерциальный канал наведения с радиокоррекцией.

Необходимо сказать, что по этому вопросу китайские критики МиГа ошибочно положились на всеведущую Википедию, сообщив, что Р-27 выпускается на Украине. В связи с чем у российского истребителя могут возникнуть серьезные проблемы. Нет, ракету делают в Москве в КБ «Вымпел».

Что же касается ракет «воздух-поверхность», то тут китайские критики аргументируют по формуле: «уж если А больше В, то и С заведомо больше D». В действительности же D больше С. Китайский истребитель использует ракету YJ-9, российский – Х-29. Вот их характеристики:

Длина, м: 2,5 – 3,9

Диаметр, м: 0,18 – 0,38

Масса, кг: 117 - 690

Масса БЧ, кг: 29 - 317

Дальность, км: 25 – 30

Скорость, км: 850 - 750

Круговое вероятное отклонение, м: 4 – 2,2

Тип ГСН: лазерная – телевизионная.

Также в МиГ-35 используются противокорабельная и противорадиолокационная модификация ракеты средней дальности Х-31. Есть примерно такая же, скопированная именно с Х-31, и на J-10С - YJ-9. Но оригинал значительно превосходит копию. Дальность от 120 км до 250 км против 50 км у «китаянки». Скорость – 3,1 М против 2 М. Побольше и вес БЧ.

Мы попытались рассмотреть только те претензии, которые высказаны в адрес МиГ35 на дальнем Западе и на не менее дальнем Востоке. Что-то, конечно, справедливо, что-то в корне неверно. Однако качество самолета определяется полной совокупностью его характеристик, которые следует рассматривать во взаимодействии. То есть определенный недостаток может компенсироваться какими-то достоинствами, а при определенных условиях и вовсе оказаться достоинством. Поэтому рыночный потенциал самолета может определить лишь сам рынок.

Правда, и он далеко не прост – на его работу зачастую влияют и политика, и корпоративное лоббирование. И мы можем наблюдать это в полной мере и внутри России.

Владимир Тучков