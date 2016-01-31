У российского МиГ-35 есть большой секрет (и на сей раз НАТО будет очень довольна) (The National Interest, США)



Многоцелевой истребитель МиГ-35

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Многоцелевой истребитель МиГ-35Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Во многих российских военных проектах ситуация не всегда такая, какой она кажется. Именно это произошло с самолетом МиГ-35 производства РСК "МиГ".

Сегодняшняя версия МиГ-35 - это не тот современный самолет, который в 2011 году отвергла Индия, отдав предпочтение французскому Rafale. Скорее, новый МиГ-35 - это несколько усовершенствованный вариант наземного базирования, сделанный на основе самолета палубной авиации МиГ-29КР. У него нет управления вектором тяги и РЛС с активной фазированной антенной решеткой, хотя соответствующие технологии у России имеются.

"Новый самолет по сути является модернизированной версией МиГ-29КР, - рассказал мне источник из российского ВПК. - У него отсутствует отклоняемый вектор тяги. А отказ от РЛС с АФАР - это скорее финансовая, а не техническая проблема с точки зрения закупщиков".

Но к чему тогда столь тщательно проработанная видеоконференция с участием российского президента Владимира Путина, если новый истребитель - это просто обновленная версия МиГ-29КР? Ответ прост: реклама.

На самом деле, вся эта затея с созданием МиГ-35 имеет одну-единственную цель: сохранить корпорацию РСК "МиГ". В России такой прецедент существует. Проект по созданию Су-30М2 существовал исключительно для того, чтобы сохранить изготовителя планера КнААПО (Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение).

"Весь этот проект МиГ-35 существует исключительно для того, чтобы сохранить производственные линии РСК "МиГ" и экспортные поставки, - заявил источник. - Технические характеристики - это второстепенный фактор. Министерство обороны хочет получить РЛС с АФАР, но покупать Миг-35 оно желает как можно дешевле. Иностранные заказчики, имеющие возможность покупать МиГи, по-прежнему приобретают их без АФАР из-за стоимостных факторов".

Та РЛС, которую имел в виду Путин, по всей вероятности не оснащена АФАР. Скорее всего, она оснащена антенной решеткой с механическим сканированием и является версией РЛС "Жук". "Он [Миг-35] способен сопровождать сразу от 10 до 30 целей, работает не только по поверхности земли, но и по морю. Это действительно интересная, уникальная машина, можно сказать - "4++", приближается к пятому поколению", - отметил Путин во время видеоконференции. Однако ее радар не имеет ничего общего с АФАР.

МиГ-35 со временем поступит на вооружение российских ВВС. Но в основном он предназначен для экспортных поставок. Именно поэтому во время видеоконференции с участием Путина большое внимание было уделено продажам самолета за рубеж. Российские ВВС гораздо больше заинтересованы в других самолетах из семейства Flanker (кодовое обозначение НАТО - прим. пер.), которые обладают лучшими характеристиками и являются разноплановыми машинами.

"Мы сумели создать многоспектральную систему, которая была интегрирована в оружие, доустановлена на борт самолета МиГ-35, и наряду с другими системами мы создали комплекс, который относится к поколению "4++, - рассказал Путину генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации и ее вице-президент по инновациям Сергей Коротков. - Надеемся на то, что Министерство обороны после проведения испытаний будет закупать эту машину, и иностранные заказчики тоже придут к нам заключать контракты".

На самом деле, заявление Короткова - это в первую очередь мольба, потому что МиГ-35 - последняя надежда КБ Микояна на выживание в условиях, когда компания "Сухой" обладает несомненными преимуществами. Время покажет, поможет ли РСК "МиГ" ее гамбит с МиГ-35. Однако стоит сказать, что сейчас расклад не в ее пользу.

Дейв Маджумдар - редактор The National Interest, освещающий военные вопросы