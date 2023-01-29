Винтовки и роботы из Тарусы



Робот Minirex

Источник: Роман Маркин, Лента.ру Робот MinirexИсточник: Роман Маркин, Лента.ру

Владислав Лобаев о новом оружии, гиперзвуковых пулях и роботах-снайперах

Корреспондент "Ленты.ру" побывал на одном из новых российских оружейных производств. Конструктор Владислав Лобаев, руководитель фирмы LOBAEV, продемонстрировал снайперские винтовки собственной разработки, новое производство и перспективные проекты, в том числе — прицелы нового поколения.

Некоторые винтовки Лобаева считаются уникальными с точки зрения дальности и точности стрельбы. В прошлом году из кастомной СВЛК-14 "Сумрак" был установлен мировой рекорд — поражена цель на дистанции 3400 метров. В этом году команда собирается ставить новый рекорд и стрелять на дальность более четырех километров. Сегодня на Западе высокоточными принято считать винтовки с кучностью в одну угловую минуту (1 МОА — порядка трех сантиметров на сто метров). В ассортименте LOBAEV Arms семь винтовок с заявленной кучностью менее половины минуты, некоторые из них поражают цели на дистанции более двух километров.

Путь стрелка

История компании началась в 2005 году, когда Лобаев с несколькими единомышленниками основал производство, а вернее — мастерскую по выпуску высокоточных винтовок. По словам бизнесмена, чтобы собрать начальный капитал, он продал свою квартиру.

В молодости Лобаев занимался спортивной стрельбой из пистолета, затем увлекся винтовкой. В конце 90-х, оказавшись в Америке, прошел стажировку в полицейском отряде специального назначения, начал пробовать себя в качестве конструктора, практикуясь в мастерских известных американских оружейников — Томаса "Спиди" Гонзалеса (Thomas "Speedy" Gonzales) и Клея Спенсера (Clay Spencer).

Благодаря известности в стрелковом сообществе и силовых структурах (Минобороны, внутренние войска, служба безопасности президента), по возвращении в Россию Лобаеву удалось получить лицензию Минпромторга на открытие оружейного производства. Сначала "Царь-пушка" собирала винтовки из импортных комплектующих, но к 2007 году освоила полный цикл производства.

В 2010 году компания приостановила работу в России — Минпромторг отказал в продлении лицензии. Предприниматель объясняет это происками влиятельных конкурентов, а на специализированных форумах встречались сообщения о том, что при масштабировании производства у "Царь-пушки" возникли проблемы с качеством продукции. Как бы то ни было, в том же 2010 году компания заключила договор с концерном TAWAZUN из ОАЭ, и коллектив практически в полном составе перебрался в Эмираты.

Слева Владислав Лобаев Источник: Страница Lobaev Arms в Facebook

В 2013 году Лобаев возобновил производство в России, основав корпорацию LOBAEV. Обновленный бизнес позиционируется как холдинг из трех компаний: КБ интегрированных систем (КБИС) — основной разработчик стрелковых комплексов; LOBAEV Robotics, которая занимается проектированием и производством робототехнических комплексов и проектами, связанными с электроникой; торговый дом LOBAEV Arms. Коллектив холдинга — около 60 человек.

Не станки, а люди

Мы застали компанию в состоянии трансформации — некогда полукустарная мастерская превращается в производителя серийной продукции. Первое впечатление — советский завод, современное высокотехнологичное производство, мастерская и стройка под одной крышей. Недавно завершилось строительство новых помещений, но большая часть их пустует: серый бетонный пол, стены из шлакоблоков, холод…

"Вот вы напишете так, и все будут думать, что у нас тут гараж, — полувсерьез упрекает меня Владислав. — Потому мы и стараемся пока экскурсии не водить, люди же не видели, что здесь было год назад — пустой ангар. Скоро начнем все приводить в порядок, отделывать, через год вообще здесь ничего не узнаете: там будет торговый дом, а там — LOBAEV Robotics".

Здесь почти нет людей в униформе, начальники, включая владельца компании, похожи скорее на стрелков, зашедших с зимнего стрельбища погреться. Проходим через помещение, где вдоль стен вращаются валы длинных станков, выкрашенных в невзрачный зеленый цвет (советский завод).

"Здесь ствольный цех, дальше цех мехобработки", — объясняет наш провожатый.

А вот тут красота: мигающие панелями управления и дисплеями пяти- и десятиосные станки с ЧПУ (некоторые стоят миллионы евро), собранные едва ли не со всего света — Америка, Южная Корея, Германия. Какие-то еще не распакованы полностью. Хитрые механизмы с манипуляторами превращают металлические болванки в изящные ствольные коробки и затворы. Чуть дальше — верстаки, где собирают винтовки. Тут же столы, где чистят оружие…

"Главное — не станки, а то, как их используют: технологии, люди, — продолжает Владислав. — В Эмиратах у нас был швейцарский станок для глубокого сверления, очень дорогой, суперсовременный, но он не мог обеспечить нужных нам параметров обработки. Я никогда не скрывал, что мы используем американские технологии, американский подход к организации производства".

У американцев самые строгие допуски

"За год КБИС разработало семь винтовок с уникальными характеристиками и запустило их в серийное производство — такого не делало ни одно предприятие, — Лобаев не скрывает гордости. — В Эмиратах мы за два года разработали 23 модели, но в серию пошли только две-три — остальное в стол. Зато это дало опыт и позволило нам развиться до уровня мировых конструкторских коллективов. В Эмиратах я имел возможность сравнивать нас со специалистами из разных стран — там работают коллективы со всего мира. Мы видели подходы, их слабые и сильные стороны. Я думаю, ни у кого сейчас нет такой команды, как наша, которая способна в кратчайшие сроки разрабатывать и внедрять в производство высокоточные винтовки".

Рассматриваю станок с ЧПУ, рядом — ящик с круглыми металлическими болванками. Беру одну из них и взвешиваю на ладони.

"Это заготовки для ствольных коробок", — поясняет наш гид и показывает готовое изделие и затворную группу к нему.

Спрашиваю: вы все делаете сами или закупаете какие-то детали за рубежом?

"Все серийные винтовки сделаны только из наших комплектующих, последние американские бланки (заготовки для стволов — прим. "Ленты.ру") мы покупали в 2006 году. Сталь до 2010 года была американская — у них наиболее подходящие условия поставок конкретной марки. Есть близкие марки немецкие, но они не так хороши для наших задач. Мы всю сталь пробовали — индийскую, китайскую… У американцев наиболее строгие допуски, которые выдерживаются от партии к партии. Сейчас бланки винтовочных стволов мы делаем из отечественной нержавейки, одно из предприятий специально под нас сварило сталь по нашей формуле".

Все оружие LOBAEV Arms сертифицировано как гражданское, но выполнено в агрессивном тактическом дизайне и имеет соответствующие названия: "Сумрак", "Возмездие", "Диверсант", "Скальпель". Конструктор не скрывает, что рассчитывает заинтересовать своими изделиями российских силовиков и их зарубежных коллег. По информации компании, сегодня "высокоточки" Лобаева используются Службой безопасности президента и подразделениями ФСИН.

Винтовки "заточены" в основном под мощные патроны 300 Win Mag (7,62х67), 338 Lapua Magnum и 408 Cheyenne Tactical (10,3х77) — специальный снайперский боеприпас, разработанный для стрельбы на три с половиной километра. Их делают здесь же: пули вытачивают из прутка на станке с ЧПУ, затем патрон снаряжают вручную.

"Еще мы разрабатываем гиперзвуковой боеприпас с начальной скоростью более 2000 метров в секунду, — рассказывает Лобаев. — Это даст сумасшедшую бронепробиваемость и настильность — например, позволит стрелять на тысячу метров без внесения поправок".

Дальнобойный триколор

На столе, накрытом зеленым брезентом, разложены демонстрационные образцы — пять винтовок разных калибров.

— Из них можно пострелять?

— Да, из тех, на которых стоят прицелы, но давайте я сначала наш склад покажу, а то говорят, что Лобаев до сих пор по одной винтовке делает.

Идем в небольшое помещение, у стены пирамида с винтовками, на полу — стопка из трех больших кофров и пара десятков чехлов, укутанных черной полиэтиленовой пленкой. Это партия винтовок, подготовленная для отправки дилеру.

"Сейчас в продажу поступает 50 винтовок в месяц, с марта мы увеличим поставки до 100 штук. Это достаточно серьезная серия для изделий такого уровня сложности", — говорит Владислав и добавляет, что оборудование позволяет делать 5000 изделий в год, но производство увязано со спросом, и "не факт, что они будут продаваться так же быстро, как делаются".

Одна из винтовок, что в пирамиде, выделяется габаритами — это тот самый ствол, из которого прошлым летом был сделан рекордный выстрел (теперь этот рекорд уже побит американцами и австралийцами).

"Наша СВЛК-14, но исполнение не серийное, — объясняет глава компании. — Использована сильно переработанная ложа McMillan, затворная группа была сделана в двух экземплярах — титановый ударник, титановое шасси. Ствол — наш, длиной 780 миллиметров, это короче, чем у стандартной СВЛК-14, там 900 миллиметров. Но за счет более плотного канала мы практически не потеряли в скорости пули, баллистика соответствовала винтовке с длинным стволом".

На стрельбище — оно в паре сотен метров от производства — берем три винтовки: легкую тактическую ДВЛ-10, ее бесшумную модификацию ДВЛ-10 "Диверсант" и сверхдальнобойную СВЛК-14 с ложей цвета российского триколора, — из нее команда Лобаева собирается устанавливать новый мировой рекорд.

После стрельбы заботливо собираем гильзы — каждая из них используется несколько раз — и возвращаемся в цех, где продолжаем беседу.

Сверхдальнобойная винтовка СВЛК-14 Источник: Роман Маркин, Лента.ру

"Сейчас мы готовим к выпуску новую винтовку — высокоточный дальнобойный полуавтомат в калибрах .338 LM(Lapua Magnum) и .408 Cheytac. Похожее оружие мы разрабатывали в Эмиратах, тогда нам удалось добиться желаемой кучности, но оставались проблемы с надежностью, — рассказывает Лобаев. — Теперь удалось их решить. "Барреты" (винтовки Barrett) в аналогичных калибрах дают кучность около двух минут и уверенно поражают цель на дистанциях до 1600 метров, максимум до 1800. А мы довели кучность до половины МОА для патронов .408 и обеспечили надежное поражение цели на дистанциях в два километра. Поверьте, сделать полуминутную двухкилометровую самозарядку — очень и очень непросто".

Показать прототип конструктор отказался: винтовка разобрана, узлы в работе — но пообещал, что ориентировочно в марте будет представлено готовое изделие.

Машина-убийца

Владислав провожает нас на второй этаж. Здесь среди голых бетонных стен тестируют еще одну разработку компании, прототип нового шасси для боевого робота Minirex для городского боя и контртеррористических операций. Он умеет взбираться по лестницам, пользоваться укрытиями, стрелять из оконных проемов и подниматься из любого положения после падения.

Робот Minirex Источник: Роман Маркин, Лента.ру

Гусеничный робот весит 35 килограммов, помещается в ранец и может переноситься расчетом из двух человек. Minirex вооружен стрелковым комплексом калибра 7,62х39 миллиметров, для зарядки могут использоваться стандартные магазины для АКМ. Есть два канала прицеливания — дневной телевизионный и тепловизионный, встроенный баллистический вычислитель, возможность автоматического или ручного захвата цели.

"Дальность уверенной стрельбы по голове нашим патроном — 400 метров, уверенная стрельба по ростовой фигуре — 700 метров, это серьезное снайперское средство, — говорит Лобаев, поясняя, что давно думал над новыми направлениями, но все упиралось в деньги. — Мы не отказываемся от винтовок, но я понимаю, чем все будут воевать через пять-десять лет, и нам не хочется запрыгивать в последний вагон".

Еще один проект Владислава Лобаева — умный прицел, аналог знаменитого американского Tracking Point. В нем будет баллистический вычислитель, соединенный по Bluetooth с метеостанцией на оружии или с разбросанными датчиками, автоматический или ручной захват цели, режим ее сопровождения. Компьютер с операционной системой Linux анализирует вводные (дистанция, скорость движения цели, погодные условия и т.д.) и автоматически выбирает время выстрела.

"Пришлось специально разрабатывать новую винтовку, чтобы распределить компоненты прицела, — объясняет Лобаев. — Отличие от аналогов в двухканальности: другие прицелы имеют либо тепловизионный канал, либо телевизионный, а у нас — оба. И еще в дальности: у конкурентов она составляет 800 метров, а наше изделие рассчитано на стрельбу за два километра".

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Одной из проблем российских производителей высокоточной "стрелковки" считается падение качества при увеличении масштабов производства — отдельные высококлассные образцы делали и госпредприятия, и частники. Проблемой считается и стоимость отечественных винтовок высокого качества. Владислав Лобаев полагает, что его компании удалось решить этот вопрос с помощью оборудования, отработанных технологий и опыта его коллег. Увидим, готовы ли наши пользователи высокоточных винтовок перейти с иномарок на отечественные образцы.

Владислав Гринкевич