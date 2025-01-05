Ту-22М3 нанесли новый удар по штурмующим Дейр-эз-Зор боевикам ИГ
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Отрасли и сферы: Авиация + Глобальная безопасность, Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии.
Источник: МО РФ
Российская дальняя авиация продолжает атаковать боевиков "Исламского государства", ведущих наступление на осажденный город Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщили в Минобороны, передает "Интерфакс".
"25 января шесть дальних бомбардировщиков ТУ-22М3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор", — заявили в военном ведомстве.
Дальняя авиация возобновила авиаудары в Сирии 21 января. С 23 января удары наносятся ежедневно.
В последние недели резко обострилась обстановка в районе города Дейр-эз-Зор в восточной Сирии, длительное время находившегося в осаде боевиков ИГ. Исламисты начали штурм городских районов, занятых сирийскими правительственными войсками. Российская авиагруппа, развернутая в Сирии, включилась в бои с ИГ на этом направлении 18 января.
25.01.2017
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