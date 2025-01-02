Тип 99. Оружие - сплошная "имитация"



Модификация китайского основного боевого танка ZTZ99 (Тип 99) Модификация китайского основного боевого танка ZTZ99 (Тип 99)

Для вооружения танка Тип 99 в Китае была "проведена имитация" 125 мм гладкоствольной танковой пушки 2А46М1 российской разработки, которая получила китайское обозначение ZPT-98.

По сообщениям китайского источника, имеющиеся в наличии фотографии позволяют делать вывод, что длина сердечника БОПС составляет ок. 540 мм, эксперты полагают, что бронепробиваемость на дальности 2000 м составляет 540-780 мм гомогенной стальной вертикальной плиты. Бытует мнение, что технология производства этой пушки по своему уровню превосходит оригинальные российские, но твердых доказательств такой оценки нет. Были проведены обширные испытания двух образцов танков, которые 1994 году прошли в общей сложности 3800 км, в рамках 16 испытательных этапов было отстреляно более 200 снарядов.

Система управления огнем считается практически не уступающей тем, которые установлены на танках М1А2 и "Леопард-2А6". Китайский тепловизор отвечает самым высоким западным требованиям. Сообщается о создании танка Тип 99А6 с боекомплектом 41 снаряд (22 в автомате заряжания и 19 в коробке). Новый БОПС с вольфрамовым сердечником имеет начальную скорость 1780 м/с, способен на расстоянии 2000 м пробить гомогенную броню толщиной 850 мм. Создан БОПС с урановым сердечником с бронепробиваемостью 960-1010 мм. Пушка этой версии танка способна стрелять ТУР, являющейся "имитацией" российского образца. Ракета имеет дальность стрельбы 5200 м, время полета на максимальную дальность 8-10 секунд, максимальная скорость 800 м/с, крейсерская 500 м/с, способна пробить броню толщиной 700 мм и эффективна для стрельбы по вертолетам.

Живучесть ствола составляет 700 выстрелов (бронебойными снарядами), что практически соответствует мировому уровню. Общая масса пушки 2,6 т.