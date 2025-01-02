Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Тип 99. Оружие - сплошная "имитация"

25.01.2017 Военный паритет 90 0
0
Понравилась новость?
 0
ZTZ99_3
Модификация китайского основного боевого танка ZTZ99 (Тип 99)

Для вооружения танка Тип 99 в Китае была "проведена имитация" 125 мм гладкоствольной танковой пушки 2А46М1 российской разработки, которая получила китайское обозначение ZPT-98.

По сообщениям китайского источника, имеющиеся в наличии фотографии позволяют делать вывод, что длина сердечника БОПС составляет ок. 540 мм, эксперты полагают, что бронепробиваемость на дальности 2000 м составляет 540-780 мм гомогенной стальной вертикальной плиты. Бытует мнение, что технология производства этой пушки по своему уровню превосходит оригинальные российские, но твердых доказательств такой оценки нет. Были проведены обширные испытания двух образцов танков, которые 1994 году прошли в общей сложности 3800 км, в рамках 16 испытательных этапов было отстреляно более 200 снарядов.

Система управления огнем считается практически не уступающей тем, которые установлены на танках М1А2 и "Леопард-2А6". Китайский тепловизор отвечает самым высоким западным требованиям. Сообщается о создании танка Тип 99А6 с боекомплектом 41 снаряд (22 в автомате заряжания и 19 в коробке). Новый БОПС с вольфрамовым сердечником имеет начальную скорость 1780 м/с, способен на расстоянии 2000 м пробить гомогенную броню толщиной 850 мм. Создан БОПС с урановым сердечником с бронепробиваемостью 960-1010 мм. Пушка этой версии танка способна стрелять ТУР, являющейся "имитацией" российского образца. Ракета имеет дальность стрельбы 5200 м, время полета на максимальную дальность 8-10 секунд, максимальная скорость 800 м/с, крейсерская 500 м/с, способна пробить броню толщиной 700 мм и эффективна для стрельбы по вертолетам.

Живучесть ствола составляет 700 выстрелов (бронебойными снарядами), что практически соответствует мировому уровню. Общая масса пушки 2,6 т.

24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Leopard-2
ZTZ99

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 25.01 01:17
  • 2
У Ил-112 растут крылья
  • 25.01 00:26
  • 4106
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.01 00:03
  • 1
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.01 22:57
  • 1
Матвиенко: создание новых военных баз России за рубежом не обсуждается
  • 24.01 22:54
  • 3288
Оценка Советского периода в истории России.
  • 24.01 22:51
  • 1
Россия завершила передачу Вьетнаму шести ДЭПЛ проекта 636.1
  • 24.01 22:50
  • 2
Новейшие маскировочные комплекты поступят в соединения, оснащенные ПГРК «Тополь»
  • 24.01 22:38
  • 12
В России появится движение "Новая Россия"
  • 24.01 22:13
  • 16
Источник сообщил об отличиях модернизированной версии ракеты "Булава"
  • 24.01 22:12
  • 7
Специалисты предлагают создать космический уборщик мусора
  • 24.01 21:12
  • 192
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 24.01 21:03
  • 13
Росгвардию вооружат штурмовыми электрошокерами
  • 24.01 20:11
  • 3
Ту-154: ни заменить, ни списать
  • 24.01 20:09
  • 20
ФГУП «ЦАГИ» разрабатывают концепцию тяжелого транспортного самолета интегральной схемы на криогенном топливе
  • 24.01 19:58
  • 2
Новый командующий ВВС Индонезии заявил о намерении пересмотреть выбор нового истребителя для замены F-5E/F «Тайгер-2»
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  