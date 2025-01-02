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Многоцелевая АПЛ «Красноярск» успешно прошла гидравлические испытания

25.01.2017 ЦАМТО 84 0
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Северодвинск
Подводная лодка "Северодвинск" класса "Ясень"
Источник: Владимир Ларионов/ТАСС

ЦАМТО, 24 января. На атомной подводной лодке «Красноярск» проекта 885М «Ясень» завершен один из важных этапов строительства – гидравлические испытания прочного корпуса и его конструкций, сообщила пресс-служба АО «ПО «Севмаш».

Как пояснил начальник эллинга №1 стапельно-сдаточного производства «Севмаша» Александр Крученков, АПЛ успешно прошла проверку на герметичность, и корпус выдержал расчетные характеристики, заложенные проектантом.


В настоящее время ведется дальнейшая плановая работа, связанная с подготовкой корпуса к изоляционным и монтажным работам.


«Красноярск» является четвертой в серии из семи АПЛ проекта «Ясень», запланированных к строительству. В настоящее время в боевом составе ВМФ несет службу головная подлодка данного типа – «Северодвинск». Закладка последнего «Ясеня» должна состояться в 2017 году.


АПЛ проекта «Ясень» спроектирована Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит».

24.01.2017
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Севмаш
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885 Ясень
885М Ясень-М

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