Многоцелевая АПЛ «Красноярск» успешно прошла гидравлические испытания



Подводная лодка "Северодвинск" класса "Ясень"

Источник: Владимир Ларионов/ТАСС Подводная лодка "Северодвинск" класса "Ясень"Источник: Владимир Ларионов/ТАСС

ЦАМТО, 24 января. На атомной подводной лодке «Красноярск» проекта 885М «Ясень» завершен один из важных этапов строительства – гидравлические испытания прочного корпуса и его конструкций, сообщила пресс-служба АО «ПО «Севмаш».

Как пояснил начальник эллинга №1 стапельно-сдаточного производства «Севмаша» Александр Крученков, АПЛ успешно прошла проверку на герметичность, и корпус выдержал расчетные характеристики, заложенные проектантом.

В настоящее время ведется дальнейшая плановая работа, связанная с подготовкой корпуса к изоляционным и монтажным работам.

«Красноярск» является четвертой в серии из семи АПЛ проекта «Ясень», запланированных к строительству. В настоящее время в боевом составе ВМФ несет службу головная подлодка данного типа – «Северодвинск». Закладка последнего «Ясеня» должна состояться в 2017 году.

АПЛ проекта «Ясень» спроектирована Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит».