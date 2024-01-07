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Делегация НАТО по оборонному планированию прибыла в Киев

24.01.2017 РИА Новости 64 0
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Источник: Министерство обороны РФ

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости. Делегация НАТО в понедельник прибыла с визитом в Киев в рамках реализации задач участия Украины в процессе планирования и оценки сил, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"Сегодня, 23 января, начался визит на Украину делегации НАТО в рамках реализации задач участия Украины в процессе планирования и оценки сил. Работа в рамках визита продлится до 26 января 2017 года включительно. Целью визита является проведение двухсторонних экспертных консультаций Украина-НАТО по обсуждению проекта оценки участия Украины в процессе планирования и оценки сил", — говорится в сообщении.

Делегацию НАТО возглавляет заместитель помощника генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию Джонатан Периш.

По данным ведомства, процесс планирования и оценки сил является эффективным механизмом достижения взаимной совместимости между подразделениями вооруженных сил Украины и стран-членов НАТО, который позволяет достичь соответствия критериям членства в альянсе. В частности, речь идет о таких критериях, как способность обеспечить обороноспособность своего государства, осуществлять свой вклад в обороноспособность альянса, участвовать в операциях и учениях НАТО.

"Участие Украины в процессе планирования и оценки сил являются важным и необходимым шагом на пути к евроатлантической интеграции нашей страны", — добавили в Минобороны.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран-членов НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита в Брюссель президента Петра Порошенко была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству".

23.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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Украина
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