Украинский "Оплот" в тайских джунглях



Основной танк "Оплот" первой партии из пяти единиц, переданной армии Таиланда

Источник: Укрспецэкспорт Основной танк "Оплот" первой партии из пяти единиц, переданной армии ТаиландаИсточник: Укрспецэкспорт

Экспорт оружия остается важной статьей дохода для украинской оборонки. Один из главных экспортных контрактов - финальная поставка в этом году танков "Оплот" в Таиланд. Цена вопроса - четверть миллиарда долларов.

Украина продолжает оставаться в топ-10 мировых экспортеров оружия. По данным государственного концерна "Укроборонпром", за последние несколько лет объем экспортных контрактов существенно вырос. Так, только за 9 месяцев 2016 года сумма за поставленную за рубеж военную технику увеличилась на 20% и составила почти 600 миллионов долларов, а общая сумма экспортных контрактов, подписанных в 2016 году, превысила 1,5 миллиарда долларов. После начала боевых действий на Донбассе выполнение международных контрактов по продаже оружия отошло для Украины на второй план.

Главной задачей для властей стало обеспечение боеспособности украинской армии, противостоящей военной российской машине. Тем не менее, оружейные контракты являются важной частью дохода для отечественного ОПК и госбюджета страны - портфель международных контрактов обеспечивает национальной экономике миллиарды долларов столь необходимых валютных поступлений.

Одной из наиболее значимых и обсуждаемых в пакете контрактов является поставка полсотни танков БМ "Оплот" в Королевство Таиланд. Выполнить свои обязательства Украина пытается уже седьмой год.

Проблемный контракт

Танк БМ "Оплот" - последняя разработка украинской бронетанковой отрасли. Сам по себе танк является продолжением серии глубокой модернизации советского танка Т-80 и разработанного на его базе Т-84. На вооружение украинской армии танк был официально принят в 2009 году, а контракт с Таиландом власти подписали спустя два года - в 2011 году. Договоренность предполагала поставку 49 машин заказчику до конца 2014 года, а их стоимость составила около 250 миллионов долларов. Но за отпущенное время заказчик получил только 5 машин, а дальнейшее выполнение контракта затянулось на несколько лет, с регулярным срывом сроков его завершения.

После начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году выполнение контрактов по продаже оружия было приостановлено, сроки их реализации оказались под пересмотром. Коснулось это и таиландских договоренностей. После затяжной паузы контракт был возобновлен летом 2015 года, когда в Таиланд отправилась вторая партия из 5 машин. Но такая ритмичность выполнения обязательств могла поставить крест на контракте.

Руководство Укроборонпрома перешло к активным действиям. За срыв производственных планов был уволен директор Завода им. Малышева, производителя "Оплота", а в самом концерне признали - у предприятия есть проблемы с производством "Оплотов" и даже обратились за помощью к частным предприятиям. Между тем, даже эти шаги не позволили решить все проблемы поставок. По состоянию на январь, Таиланд получил только 20 машин из 49, хотя этот год должен стать финальным для контракта.

По танкам бьют информацией

Проблемы с выполнением контракта активно использовали конкуренты Укроборонпрома. Именно так комментируют представители концерна сообщения, которые время от времени появлялись как в отечественных, так и иностранных СМИ о том, что Таиланд намерен разорвать контракт с Украиной. Последнее такое сообщение появилось в январе этого года, как раз перед поставкой пятой партии танков.

Тайское издание Bangkok Post распространило информацию о решении военного руководства Таиланда досрочно разорвать контракт на поставку танков "Оплот" в связи с тем, что на данный момент заказчик получил только 20 танков из 49, а срок контракта истекает в октябре 2017 года. Согласно опубликованной информации, вместо украинских "Оплотов" Таиланд хочет закупить 28 китайских танков VT-4.

В ответ на такое сообщение в концерне заявили - все это не более, чем желание конкурентов перетянуть на себя выгодный контракт. По данным госпредприятия "Укрспецэкспорт", которое является на Украине основным экспортером всех видов вооружений и военной техники, тайская делегация с 16 января начала процедуру приема очередной партии танков.

"Процедура стандартная. Идет приемка в цехе, стендовые испытания, испытания на полигоне. Соответственно, когда это все закончится и будет принято инспекцией, танки будут переданы заказчику, - объяснили процедуру приема танков представители завода им. Малышева. - Обычно это максимум две недели. Еще несколько месяцев занимает доставка машин заказчику".

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express и военный эксперт Сергей Згурец в комментарии УНИАН отметил, что украинский танк конкурентен на мировом рынке вооружений, но регулярное нарушение сроков выполнения контракта подрывает авторитет Украины как надежного партнера. "Танк "Оплот конкурентен китайскому VT-4, особенно по параметрам двигателя. Потому что у китайцев нет двигателя под свои танки. Но экспортные контракты должны выполняться в срок. Иначе сразу начинают появляться или китайские, или российские конкуренты либо в формате публикаций, либо в формате заявлений. Нам нужно надежно обеспечивать сроки выполнения контрактов, а если мы будем игнорировать такие вещи, то будем терять позиции", - подчеркнул эксперт.

Не для внутреннего рынка

Еще одним вопросом, связанным с продажей "Оплотов" за рубеж, является регулярное отсутствие этих машин в гособоронзаказе. Выглядит это так - воюющая страна продает свое самое современное оружие, а в зоне боевых действий на востоке используется устаревшая техника. Большинство экспертов сходятся во мнении, что такая ситуация сложилась из-за финансовой составляющей данного вопроса. "Оплот" выгоднее продавать, чем выделять госсредства для его закупки.

"Танк "Оплот нужен для экспорта. Необходимо просто принять решение, что он идет на продажу, а на вырученные деньги мы решаем, что будем делать с тяжелой бронетехникой в будущем", - сказал Згурец. По его мнению, в ближайшее время Украина будет вести боевые действия, используя танки Т-64, проведя их глубокую модернизацию. К слову, на складах Минобороны законсервированными остаются несколько тысяч таких танков.

Аналогичная ситуация, по словам Згурца, с развитием бронетанковой отрасли в России. Новый танк "Армата", воюющий пока только в информпространстве как средство пропаганды, перейдет в серийную стадию только через десять лет. "Армата" пока является экспериментальным образцом. Они обещали, что в этом году уже начнется серийное производство. Но пока этого нет. Я уверен, что танк "Армата будет доводиться до серийного производства не менее 10 лет. И мы будем воевать на модернизированных танках Т-64, а они - на Т-72", - отметил Згурец.

Кстати, в начале января этого года на Украине был запатентован новый танк "Тирекс", который, по словам разработчиков, должен стать главным конкурентом российской "Арматы". Согласно концепции, "Тирекс" должен быть устойчив к кумулятивным боеприпасам. По аналогии с "Арматой", он будет оснащен бронированной капсулой с местами для трех членов экипажа, а также необитаемой башней.

"Та идеология, которая заложена в танк "Тирекс", по эффективности сравнима с "Арматой, только если все решения, которые пока на бумаге, будут воплощены. Но для этого необходимо финансирование государства", - подчеркнул Згурец.

А получить эти необходимые средства в условиях дефицита финансирования можно именно за счет увеличения военного экспорта. Полученные от продажи танков и другого вооружения деньги могут пойти на модернизацию предприятий и освоение нового производства. Вот только выдержать конкуренцию и сохранить позиции на столь важном для Украины рынке оружия без четкой и системной госполитики долго не удастся.

Владислав Швец