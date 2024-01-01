Белоруссия представит новые бронемашины
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Опытный образец модернизации БРДМ-2 в «мобильное бронированное транспортное средство (МБТС) «Кайман» разработки белорусского ОАО «140-й ремонтный завод» (Борисов)
Источник: Николай Макаревич / "Белорусская военная газета"
На предстоящей международной выставке вооружений IDEX 2017 (Абу-Даби, 19-23 февраля) белорусские компании планируют представить несколько новых типов легких бронемашин.
В их числе "Кайман" (4х4) - модернизированная версия БРДМ-2, являющаяся разработкой 140-го ремонтного завода. Машина оснащена новым двигателем, независимой торсионной подвеской, максимальная скорость 110 км/ч, для хода по воде имеются два гребных винта в задней части корпуса.
Компания "Волат" представит легкий бронеавтомобиль МЗКТ-490100 (4х4) с массой 11 т, масса перевозимого груза 1,5 т, скорость до 105 км/ч, запас хода 1000 км. Машина может использоваться как БТР, БРМ, в составе военной полиции и в качестве машины скорой медицинской помощи.
Компания "Минотор-Сервис" представит дебют семейства легких бронированных машин "Витим" (колесной схемы 4х4 и 6х6), который также обозначается как многоцелевой десантный бронетранспортер (multi-purpose amphibious armoured vehicle). Отмечается, что корпус машины обеспечивает защиту от взрывов ручных гранат Ф-1 и РГО, скорость по воде 5 км/ч.
|Модель амфибийной бронемашины "Витим" (Vitim) разработки белорусской компании "Минотор-Сервис"
|Источник: defence-blog.com
23.01.2017
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