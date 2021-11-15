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ТАСС

Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани

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Учения ОДКБ
Учения ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Также военные впервые комплексно отработали сопровождение гуманитарных колонн

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие шести стран провели миротворческую операцию по освобождению населенного пункта, захваченного условным бандформированием, в рамках розыгрыша основного этапа учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2021" в Казани. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Совместная группировка в кратчайшие сроки провела операцию по освобождению населенного пункта, который был захвачен условным противником. В ходе розыгрыша был отработан бой в городских условиях, требующий особой тактики и навыков, штурм административных зданий под прикрытием ударных вертолетов Ми-24 и снайперских пар, высадку групп специального назначения из вертолетов Ми-8 на крышу здания администрации, используя способ беспарашютного десантирования по фалам с высоты 35 метров, освобождение "заложников", - сообщили в ЦВО.

Военнослужащие шести стран впервые в истории этих учений отработали комплексное применение средств радиоэлектронной борьбы для защиты военных, прикрытия техники от поражения ударных беспилотников условного противника.

Также военные впервые комплексно отработали сопровождение гуманитарных колонн. В отработке действий был задействован новейший бронированный специальный автомобиль "Патруль", который принят на вооружение и в настоящее время поступает на обеспечение в подразделения военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации.

Во время проведения миротворческой операции для недопущения гуманитарной катастрофы в отношении мирных граждан отработано развертывание лагерей беженцев.

"В буферной зоне было оборудовано около 50 наблюдательных постов, 20 контрольно-пропускных пунктов, отработана работа психологов, медиков и эвакуация тяжело раненных. Для охраны лагеря военнослужащие Республики Беларусь использовали специальные бронированные автомобили "Лис" и бронеавтомобили "Кайман", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Использование Су-34

В ЦВО сообщили, что бомбардировщики Су-34 нанесли бомбовый удар по позициям условных боевиков, захвативших населенный пункт в ходе основного розыгрыша миротворческих учений.

"В целях поражения критически важных объектов противника были задействованы истребители-бомбардировщики Су-34 Центрального военного округа. <…> Бомбовый удар наносился по разным целям одновременно с применением осколочно-фугасных авиационных бомб ОФАБ-250. Затем две пары вертолетов Ми-24 нанесли условный удар по огневым точкам "бандформирований" в захваченном населенном пункте", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, экипажи вертолетов Ми-8 доставили гуманитарный груз и эвакуировали условного тяжело больного беженца. Всего в ходе учения авиационной группой было выполнено семь оперативных тактических задач.

Учения "Нерушимое братство - 2021" в Казани

Совместные учения "Нерушимое братство - 2021" проводятся с 8 по 12 ноября на полигоне Казанского высшего танкового командного училища под общим руководством командующего ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. В них принимают участие воинские контингенты шести стран - участниц ОДКБ в составе миротворческих подразделений, подразделения военной полиции, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования органов внутренних дел (полиции), национальных гвардий, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Всего задействовано около 1 800 человек и до 300 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 и Ми-24, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 Центрального военного округа.

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1 комментарий
№1
15.11.2021 09:46
Не такое оно "нерушимое" и далеко не братство...
Батья так себя не ведут, паразитируя за счёт старшего брата, при том постоянно его подставляя и дескридитируя....
Как говорится с такими "друзьями" и врагов не нужно...
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