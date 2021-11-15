В Казани на учениях ОДКБ военнослужащие освободили захваченный условными боевиками поселок

Военнослужащие на миротворческих учениях стран ОДКБ "Нерушимое братство - 2021" на полигоне Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в Татарстане.

КАЗАНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Военнослужащие провели миротворческую операцию по освобождению населенного пункта, захваченного условным бандформированием, в рамках основного этапа учений ОДКБ "Нерушимое братство-2021" в Казани, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Совместная группировка в кратчайшие сроки провела операцию по освобождению населенного пункта, который был захвачен условным противником. В ходе розыгрыша были отработаны бой в городских условиях, требующий особой тактики и навыков, штурм административных зданий под прикрытием ударных вертолетов Ми-24 и снайперских пар, высадка групп специального назначения из вертолетов Ми-8 на крышу здания администрации способом беспарашютного десантирования… освобождение "заложников", - говорится в сообщении.

Во время основного розыгрыша учения были комплексно применены средства радиоэлектронной борьбы для защиты живой силы, прикрытия военной техники от поражения ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника. В состав комплекса входят модуль радиопомех "Поле-21", комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам "Силок-02", выносной пост комплекса технической разведки "Свет-КУ" и ручной комплекс противодействия беспилотникам "Гарпун-3".

Кроме того, миротворческие силы осуществили сопровождение колонн с гуманитарным грузом. Инженерные подразделения отработали метод разминирования "Подкова", используя современные средства поиска и обнаружения взрывоопасных предметов индукционными миноискателями ИМПС и искателями неконтактных взрывных устройств "Коршун". Воздушное прикрытие колонны осуществляла пара вертолетов армейской авиации Ми-24.

При сопровождении колонны был задействован перспективный бронеавтомобиль "Патруль". "По замыслу практических действий экипаж бронеавтомобиля "Патруль" перевозит личный состав военной полиции, который обеспечивает безопасность колонны машин с медикаментами, водой и продуктами питания", - отметили в ЦВО.

Бронемашина "Патруль" выполнена на базе шасси "Камаза". Корпус автомобиля защищает личный состав от поражения стрелковым оружием калибра 5,45 и 7,62, подрыва взрывчатых веществ массой до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. На окнах установлены решетки, предохраняющие стекла от поражения, а встроенные камеры кругового обзора помогают подразделениям охраны контролировать путь следования.

Совместные учения с коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021" проходят на полигоне Казанского высшего танкового командного училища 8-12 ноября под общим руководством командующего ЦВО Александра Лапина. Для отработки совместных действий прибыли воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России. Всего в учениях принимают участие около 1,8 тысячи человек, до 300 единиц вооружения.