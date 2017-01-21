Программа закупки Румынией истребителей F-16: состояние и перспективы



Первые полученные Румынией истребители F-16АМ MLU, октябрь 2016 года

Источник: МО Румынии Первые полученные Румынией истребители F-16АМ MLU, октябрь 2016 годаИсточник: МО Румынии

Как пишут Александр Младенов и Красимир Грозев в статье «Carpathian Vipers inducted in service», опубликованной в январском номере журнала «Air International» за 2017 год, ВВС Румынии стали последним членом клуба эксплуатантов истребителей F-16`. Спустя три года после подписания контракта, первые истребители F-16 приземлились в Румынии 29 сентября 2016 года. Днем ранее первая партия из шести самолетов F-16MLU с нанесенными румынскими опознавательными знаками и бортовыми номерами была формально передана из состава ВВС Португалии на авиабазе № 5 в Монте Реал. Еще до этой процедуры бывшие португальские машины получили отличительный камуфляж ‘Carpathian Ghost’, состоящих из трех оттенков серого и использовались для обучения румынских пилотов в кабинах, однако не несли бортовых номеров и опознавательных знаков. В первой партии были F-16AM c бортовыми номерами 1601, 1602, 1603, 1604 и 1608, а также F-16BM с бортовым номером 1610. Еще три самолета должны были быть поставлены в декабре, а оставшаяся тройка – в октябре 2017 года.

Официальная церемония празднования приемки шести F-16, приобретенных Румынией в рамках программы Peace Carpathian, на которую было получено разрешение правительства США, прошла 7 октября 2016 года на 86-й авиабазе ВВС Румынии в Борсеа-Фетешти. Это было мероприятие с высоким статусом, на котором присутствовал премьер-министр Румынии Чолош Дачиан, министр обороны Михнеа Мотош, министр обороны Португалии Альберто де Азередо Лопес также принял в нем участие.

Это стало кульминацией попыток Румынии приобрести истребители нового поколения. Румыния приняла решение отказаться от тендера с целью поставить на вооружение новые истребитель стандарта НАТО для замены своих устаревших МиГ-21 LanceR.

Оговоренная сделка

Решение о закупке Румынией истребителей F-16 датируется мартом 2010 года. В то время планами предусматривалась закупка 24 истребителей F-16C/D Block 25 из наличия ВВС США, а также крупный логистический пакет на общую сумму 1,3 млрд долл. В августе того же года, как сообщалось, румынское правительство отказалось вносить предоплату и в результате сделка не состоялась.

Затем новыми планами предусматривалась закупка F-16, модернизированных по MLU, из наличия ВВС какой-нибудь европейской страны. С самого начала Португалия и Нидерланды рассматривались как наиболее вероятные кандидаты, хотя Греция также предложила свои F-16C/D Block 30. Португальское предложение было выбрано как наилучшее, так как Португалия столкнулась с бюджетными проблемами и искала покупателей на девять истребителей в относительно хорошем состоянии. Письмо о намерениях было направлено в сентябре 2012 года и Румыния вступила в конкуренцию с Болгарией с целью заполучить избыточные португальские F-16. В феврале 2013 года Болгария вышла из гонки из-за отставки правительства и таким образом Румыния осталась единственным претендентом для хорошо обслуживаемых F-16. Контракт был заключен 30 сентября 2013 года, в его рамках предполагалась закупка 12 F-16A/Bs Block 15, модернизированных по стандарту MLU и оснащенных прошедшими капитальный ремонт двигателями, а также первоначальную сервисную поддержку, включая три запасных двигателя, запасные части, наземное оборудование и обучение 88 военнослужащих румынских ВВС. В эту цифру вошли девять летчиков, 69 техников и десять офицеров других специальностей (среди них четверо офицеров, ответственных за работу с оборудованием по планированию полетов). Девять из законтрактованных самолетов были португальскими, включая семь одноместных и две «спарки», а оставшиеся – два одноместных и одна «спарка» - были получены из наличия ВВС США, с 309-й базы хранения авиатехники в Дэвис Моунтин.

Все F-16 доработаны для работы в программе полетов по стандарту MLU M5.2R, который обслуживается его производителем компанией Lockheed Martin. Следует отметить, что это не самый последний вариант программного обеспечения MLU, что не позволит румынам использовать самые современные вооружения, применяемые с F-16, такие как ракеты «воздух-воздух» AIM-9X и AIM-120D, управляемые бомбы JASM и SDB, а также доработанную аппаратуру обмена данными Link 16. Решение оставить стандарт M5.2R и не устанавливать самую последнюю версию M6.5 выглядит довольно разумным, так как Румыния не может позволить себе приобрести новые и относительно дорогие вооружения, тем самым нет никакого смысла тратить больше средств на новое программное обеспечение.

Однако базовый стандарт М5 включает улучшенную системы спутниковой навигации, интеграции оружия, связи и планирования полета, а также обладает возможностью применять управляемые бомбы калибра 500 фунтов, например, EGBU-12 Enhanced Paveway. Операционное применение нового стандарта началось в 2008 году, вариант M5.2 является улучшенной версией, в которой исправлены некоторые недостатки, обнаруженные в М5.

Самолеты из первой румынской партии были выпущены в период между июлем 1983 года и апрелем 1984 года в варианте Block 15 и изначально эксплуатировались ВВС США. Затем они были выведены из эксплуатации и помещены на долгосрочное хранение, прерванное поставкой их Португалии в 1999 году. То есть румынские ВВС стали их третьим эксплуатантом.

Остаточный ресурс F-16, которые сейчас являются одними из самых старых в мире, составляет от 4000 до 4500 часов, и этого считается достаточным для последующей активной эксплуатации в течение 20 лет.

Вооружение

С США было подписано отдельное соглашение на поставку крупного логистического пакета, а также некоторого количества управляемых вооружений. В него вошли только 30 ракет класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120C AMRAAM вместе с учебными ракетами, 60 ракет класса «воздух-воздух» малой дальности AIM-9M Sidewinder и четыре учебных ракеты, десять 500-фунтовых УАБ GBU-12 Paveway II с лазерным наведением, 18 ракет класса «воздух-поверхность» AGM-65H/KB Maverick плюс четыре учебные ракеты. Кроме того было закуплено три подвесных контейнера РЭБ AN/ALQ-131.

Общая стоимость самолетов вместе с сервисной поддержкой и вооружением составила 628 млн евро, которые должны были быть выплачены в период с 2013 по 2017 годы (97 млн евро в первый год, 200 млн во второй, 174 в третий, 168 млн в четвертый и 64 млн в пятый). Из этоц суммы 120 млн евро были заплачены за сами самолеты, в то время как оставшиеся 508 млн пошли на модернизацию, продление ресурса, пакет по логистике и вооружение, а также подготовку летчиков и наземного персонала. Было также заключено отдельное соглашение на закупку прицельных контейнеров Lockheed Martin Sniper ATP, причем стоимость контейнера составила 1,5 млн долл.

Еще 32 млн евро (включая 20 млн гранта от НАТО) были инвестированы в переоборудование и модернизацию наземной инфраструктуры на 86-й авиабазе, включая удлинение взлетной полосы с 2500 до 2800 метров, установку аварийного аэрофинишера, строительство новых ангаров и другие доработки, которые позволили бы приступить к эксплуатации истребителей F-16.`

По состоянию на октябрь 2016 года ВВС Румынии имели шесть истребителей F-16 и шесть подготовленных летчиков, налет каждого летчика в Португалии составлял 200 часов. В апреле 2017 года еще три летчика-истребителя завершат подготовку. Достижение начального уровня боеготовности и возможность проведения операций в воздухе, например, осуществление дежурства в системе ПВО, ожидается в четвертом квартале 2017 года, полностью боеготовыми самолеты станут в 2018-2019 годпх. Этот график все еще считается желательным, и непонятно, каким образом эксплуатация F-16 будет осуществляться в среднесрочной перспективе.

Премьер-министр Румынии Чолош Дачиан на церемонии передачи первых F-16, 07.10.2016 Источник: МО Румынии

Одним из крупных вопросов, с которым столкнутся ВВС Румынии, является небольшое количество подготовленных техников и авиационных инженеров для обслуживания самолета своими силами. Чтобы несколько улучшить ситуацию, с Португалией было заключено дополнительное соглашение по «аренде» летчиков, инженеров, программистов и техников на два года. Им поставлена задача оказывать содействие в ходе процесса ввода F-16 в эксплуатацию в ВВС Румынии.

Пока нет официальных сообщений относительно того, каким образом Румыния планирует увеличить свои запасы управляемого оружия (в особенности класса «воздух-земля») и когда у ВВС страны появится возможность вести разведку при помощи подвесных контейнеров. Все зависит от наличия средств у министерства обороны страны в средне- и долгосрочной перспективе. По состоянию на сегодняшний день приоритетом является отработка воздушного боя, чтобы парк F-16 смог заменить истребители МиГ-21 LanceR C в роли истребителей ПВО черноморского бассейна за счет более высокой дальности и продолжительности полета.

Больше F-16?

Приобретение Румынией истребителей F-16 будет иметь долгосрочное продолжение, либо в новой закупке самолетов из наличия, либо в виде приобретения новых самолетов. Планами ВВС страны предусмотрено переоснащение трех эскадрилий многофункциональных истребителей, в каждой из которых будет насчитываться 12 самолетов, которые должны превзойти по численности имеющиеся 20 исправных LanceR. Эти истребители собраны в двух действующих эскадрильях – на 86-й и 71-й авиабазах. Из-за ограниченного количества поступивших новых F-16 и затянувшегося процесса освоения нового самолета, последние из МиГ-21 останутся в боевом составе до 2020 года.

Истребители МиГ-21 Lancer C и F-16MLU ВВС Румынии, 2016 год Источник: МО Румынии

В 2015 году Румыния начала поиски второй партии из 12 бывших в употреблении F-16, обратившись к их европейским эксплуатантам, а также США. 7 октября 2016 года министр обороны страны намекнул на то, что переговоры ведутся о возможности приобретения новых F-16 из наличия США, Греции и Польши.

Одним из главных вызовов является стандартизация перспективного парка F-16 и достижение единого лица самолетов. США, к примеру, могут поставить F-16A/B Block 15 с последующей модернизацией до стандарта MLU, но также могут предложить F-16C/D. Греция пытается продать свои старые F-16 Block 30, а что может предложить Польша пока неясно, так как на вооружении ВВС страны имеются десятилетние F-16C/Ds Block 52+. Логичным представляется, что новые F-16 пройдут модернизацию в Португалии, где португальская компания OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal S.A. хорошо освоила модернизацию до стандарта MLU, ремонт и продление ресурса, причем по приемлемой цене. То есть наиболее вероятным выглядит вариант, что будут получены F-16 из наличия и они пройдут модернизацию в Португалии, в то время как логистические услуги и вооружение будут закуплены напрямую в США при помощи программы FMS.

Очевидно, что процесс приобретения дополнительных F-16 так же зависит от освоения первых партий F-16. Среди тех шоков, с которыми может столкнуться ВВС Румынии, будет более высокая стоимость обслуживания по сравнению с более простыми и надежными LanceR. Прямые расходы на эксплуатацию парка румынских F-16 вырастут в ближайшие десять лет, так как наступит момент, когда Румыния останется единственным эксплуатантом истребителей F-16 MLU в Европе.

Представители компании Lockheed Martin заверили, что они провели переговоры с Румынией на предмет возможности поставок истребителей F-16V нового производства. Однако у этой балканской страны не такое большое окно возможностей, так как производственная линия по выпуску F-16 на заводе Lockheed Martin в Форт-Ворте должна быть закрыта примерно в 2018 году, в случае, если не будут получены новые экспортные заказы.

Министр обороны Румынии уже объявил о том, что перспективная задача, стоящая перед страной, это приобретение истребителя Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighter, который может заменить F-16 в ВВС Румынии примерно через 20 лет. Остается только наблюдать за тем, насколько реалистичными окажутся эти планы. На настоящий момент только в одном можно быть уверенным – Румыния уже достигла своих долгосрочных политических задач, закупив F-16. Эта сделка может также рассматриваться как хорошая инициативы местной элиты по демонстрации своей лояльности США, после чего она была продемонстрирована снова, когда США получили разрешение разместить свою базу ПРО на румынской авиабазе Девеселу.

Теперь недавно приобретенный Румынией парк истребителей F-16 должен быть доведен до такого состояния, при котором он сможет выполнять многочисленные боевые задачи, а это может оказаться затратным, как с точки зрения времени, так и средств.