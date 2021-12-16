Румыния приобретает 32 бывших норвежских истребителя F-16

Как сообщили румынские СМИ, министр обороны Румынии Василе Дынку направил официальный запрос в румынский парламент с просьбой одобрить приобретение 32 истребителей Lockheed Martin F-16AM/BM Fighting Falcon, выводимых из состава ВВС Норвегии.

Истребители Lockheed Martin F-16AM/BM Fighting Falcon из состава 331-й эскадрильи 132-го авиационного крыла ВВС Норвегии на авиабазе Будё, 2017 год (с) Malin Instanes / ВВС Норвегии

Согласно запросу, стоимость закупки определена в 454 млн евро (без НДС), из которых 354 млн евро - это стоимость собственно самолетов, а 100 млн евро - это материально-техническая поддержка и специальное оборудование для доработки и модернизации самолетов, которое поступит из США.

В запросе говорится, что "в целях продолжения постепенных поставок самолетов F-16 из излишков вооруженных сил стран-членов НАТО в 2019 году были отправлены письма с запросом информации (RFI) правительствам стран-членов НАТО, оснащенных самолетами F-16 (Бельгия , Дания, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Греция) о возможности передачи 16-32 самолетов F-16. Единственное решение, которое в настоящее время определено в результате анализа ответов, полученных на запросы информации, - это закупка у правительства Норвегии пакета, состоящего из: 32 самолетов F-16 в конфигурации M6.5.2 (превосходящей конфигурацию из 17 имеющихся самолетов), оборудование для материально-технического обеспечения и услуги по обучению".

Модернизация, капитальный ремонт двигателей и техническое обслуживание самолета будут производиться на румынском предприятии Aerostar Bacău.

Представитель норвежского оборонного закупочного ведомства Forsvarsmateriell (FMA) 13 декабря заявил, что "мы можем подтвердить, что у нас есть диалог с Румынией о продаже большого количества F-16. Помимо сказанного, мы не можем комментировать дальнейшие действия".

Со стороны bmpd напомним, что ВВС Норвегии приняли решение снять с вооружения все свои истребители F-16AM/BM с конца 2021 года в связи с полной заменой их на поступающие американские истребители Lockheed Martin F-35A Lightning II. Всего ВВС Норвегии с 1980 по 1984 годы получили 72 истребителя F-16A/B версий Block 5, 10 и 15, которые были собраны в Нидерландах компанией Fokker, и из которых 60 были одноместными F-16A и 12 двухместными F-16B. В 1989 году Норвегия получила еще две спарки F-16B Block 15 OCU непосредственно с американской производственной линии General Dynamics. Из этих суммарно 74 самолетов, 56 (в том числе 45 F-16A и 11 F-16B) позднее прошли модернизацию по программе MLU до уровня F-16AM/BM, работы были завершены в 2001 году, однако и позднее производились постоянные доработки. В результате норвежские F-16AM/BM сейчас имеют конфигурацию программного обеспечения M6.5.2, позволяющую применять наиболее современные виды управляемого авиационного оружия, включая управляемые бомбы Laser JDAM и ракеты AIМ-120D AMRAAM класса "воздух-воздух".

На замену истребителей F-16AM/BM Норвегия заказала 52 истребителя F-35A, из которых к настоящему времени получены 34 (в том числе 10 самолетов остаются в США для подготовки личного состава).

К настоящему времени в Норвегии остается 53 истребителя F-16AМ/BМ (44 F-16AМ и девять F-16BМ), и на хранении - четыре немодернизированных самолета (три F-16A и один F-16B). В строю ВВС Норвегии на начало декабря оставалось 28 истребителей F-16AМ/BМ. 6 декабря 2021 года норвежская FMA уже подписала контракт на продажу 12 выведенных из состава ВВС Норвегии истребителей F-16AМ/BМ небезызвестной американской частной компании Draken International, которая будет использовать эти самолеты для предоставления на подрядной основе услуг по обеспечению боевой подготовки вооруженным силам США. Теперь еще 32 самолета будут проданы Румынии.

Румыния ранее получила с 2016 по 2021 годы 17 истребителей F-16AМ/BМ, приобретенных из наличия ВВС Португалии по двум контрактам. Все румынские F-16АМ/ВМ приведены к единому стандарту M5.2R и входят в состав 53-й истребительной авиационной эскадрильи 86-й авиационной базы в Фетешти. В боевом составе ВВС Румынии в двух эскадрильях остаются также около 30 истребителей МиГ-21 Lancer B/C, для замены которых и планируется приобрести бывшие норвежские F-16АМ/ВМ.