Новое лицо войны



Военнослужащий ВС РФ. Учения на полигоне Чебаркуль

Источник: PatriotRus39 / http://warfiles.ru Военнослужащий ВС РФ. Учения на полигоне ЧебаркульИсточник: PatriotRus39 / http://warfiles.ru

Наука о вооруженном противоборстве требует корректировки

До недавнего времени считалось, что главным и единственным признаком войны является ведение боевых действий вооруженных сил противоборствующих сторон. Однако в настоящее время значительно увеличились масштабы и возможности невоенных средств противоборства. Эффект таких средств и методов воздействия, как идеологические, экономические, информационные и другие, в отдельных случаях может быть сопоставим с последствиями традиционных военных действий, а иногда и превосходить их. Это наглядно продемонстрировала холодная война западных стран против СССР, когда личный состав и военная техника советских Вооруженных сил остались целыми, а страны не стало.

В связи с этим возникла необходимость уточнить понятия «война» и «состояние войны» и провести анализ сущности и содержания современных войн.

Современное понятие термина «война»

Следует отметить, что в настоящее время существует множество научных и псевдонаучных определений войны, однако однозначного определения данного термина нет.

Различные определения термина «война» обусловлены сложностью этого явления и трудностью охвата одним определением всего его содержания. Имеющиеся определения, данные в свое время такими мыслителями и военными теоретиками, как Сунь-зы, Гераклит Эфесский, Платон, Монтекукколи, Клаузевиц, эрц-герцог Карл, Дельбрюк, Свечин, Монтгомери, Самсонов и др., можно свести в несколько групп:

– естественное и вечное состояние государств и народов;

– продолжение политики другими, насильственными средствами;

– вооруженная борьба между государствами, народами, классами и враждебными партиями;

– форма разрешения противоречий между государствами, народами и социальными группами средствами насилия.

Мы не будем приводить все существующие определения термина «война», а остановимся лишь на некоторых определениях, которые используются в современное время.

В фундаментальном труде Отделения военной истории и права РАЕН «Военная история России» научная задача определения «войны» имеет следующее наполнение: «…она (война) и вооруженное противоборство, и состояние общества, и способ регулирования отношений между государством и социальными силами, и способ разрешения споров, противоречий между ними».

В военно-энциклопедическом словаре дано такое определение войны: «Социально-политическое явление, особое состояние общества, связанное с резкой сменой отношений между государствами, народами, социальными группами и с переходом к организованному применению средств вооруженного насилия для достижения политических целей».

По мнению президента Академии военных наук генерала армии Гареева, «главную специфику войны составляют применение вооруженной силы, насильственные действия». «Без применения военной силы войн никогда не было и не может быть», – считает Махмут Ахметович, иначе получается, что «мы всегда на войне и выделить из истории 30-летнюю или Вторую мировую войну уже невозможно», – утверждает он.

Однако, если согласиться с утверждением о том, что война – это только применение военной силы, то тогда из Второй мировой войны следует исключить период, когда велась «странная война» Великобритании и Франции против Германии, из 100-летней войны останутся лишь несколько лет, а из 30-летней – несколько месяцев.

Поэтому в нашем понимании война – это антагонистическое противоборство между цивилизациями, государствами, народами, социальными группами, которое может вестись в различных формах (сочетаниях форм) – идеологической, экономической, психологической, дипломатической, информационной, вооруженной и др.

Новое понятие термина «состояние войны»

Юридически состояние войны в большинстве стран в настоящее время определяется и ратифицируется высшей государственной властью.

Так, например, в России юридически состояние войны объявляется на основании Федерального закона «Об обороне» (ст. 18) в случае вооруженного нападения на Российскую Федерацию другого государства или группы государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров Российской Федерации.

В США после терактов 11 сентября 2001 года президент Джордж Буш-младший официально объявил о том, что страна находится в «состоянии войны». Вооруженные силы США провели две стратегические операции в Афганистане и Ираке, завершившиеся их военной победой и сменой правящих режимов.

Согласно Стратегической концепции НАТО (ст. 10) основными предлогами применения ВС НАТО (в Стратегической концепции они названы «угрозами безопасности НАТО) могут быть:

– неопределенность и неустойчивость в Европе;

– возможность возникновения региональных кризисов на периферии НАТО;

– неадекватные или неудавшиеся попытки реформ;

– распад государств;

– нарушение прав человека;

– экономические, социальные и политические проблемы в некоторых странах;

– существование ядерных сил вне НАТО;

– акты терроризма, саботажа и организованная преступность;

– неконтролируемое передвижение больших масс людей;

– возможность попыток других стран воздействовать на информационные сети альянса с целью противостояния превосходству НАТО в традиционном вооружении;

– нарушение притока жизненно важных ресурсов.

Иными словами, под данные определения угроз НАТО могут быть подведены любые страны мира.

В реакции российского Министерства обороны на этот документ отмечено: «Провозглашено право вести военные действия в любом районе земного шара по собственному усмотрению без санкций ООН, не считаясь с суверенитетом и неприкосновенностью границ, национальными интересами других государств».

США и НАТО, уже не стесняясь, от имени мифической «мировой демократии» объявляют себя вправе назначать другим странам критерии «правильного» поведения, самим проверять, как они исполняются, и самим карать.

Международное право заменено на право сильного, который под демагогическим флагом заботы о правах человека вторгается в суверенные страны, вмешивается во внутренние процессы, свергает неугодные режимы. Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия – наглядное тому подтверждение.

Таким образом, термин «состояние войны» в настоящее время можно определить как навязывание одной или несколькими странами средствами насилия своей воли другим странам, в результате чего возникает угроза потери суверенитета этих стран.

Соотношение войны и политики

Говоря о войне, необходимо отметить и тот факт, что в настоящее время изменилось соотношение войны и политики. «Как известно, со времен К. Клаузевица (а в России с подачи В. Ленина) война всегда трактовалась как «продолжение государственной политики иными средствами».

Однако уже в 30-х годах прошлого века советский военный теоретик генерал-майор Александр Свечин считал, что «политика в войне стала самостоятельным фронтом самой войны».

Данная коллизия понимается и современными отечественными исследователями. Так, Вадим Цымбурский полагает, что «политика есть инструмент войны, как и ее главное средство – вооруженная борьба».

«Война – не только продолжение политики, война сама есть политика, но ведущаяся силой оружия...» – утверждает военный историк Анатолий Каменев.

Следует напомнить, что США немало заработали и зарабатывают на войнах. В Первую мировую войну империалисты США превратились из должника Европы в ее кредитора и нажили на крови народов 35 млрд долл. За шесть лет Второй мировой войны прибыли американских корпораций достигли 116,8 млрд долл. Не считаясь ни с чем, они усиленно рвутся к этой «прибыльной вещи» и теперь. По сути дела, США являются мародерами, обогащающимися на чужом горе.

Можно долго рассуждать о внешней политике США. Но могут ли США прожить, не грабя другие страны? Нет! Их доля в мировом производстве – около 20%, а потребления – около 40%, то есть на каждый заработанный американцами доллар приходится один присвоенный. Поэтому США всегда будут находиться в состоянии войны.

Военная политика США и НАТО основана не на оценках конкретных угроз, а на необходимости обладания такой военной мощью, которая позволяет осуществить военное вмешательство в любом районе мира под предлогом обеспечения «интересов национальной безопасности» США в глобальном масштабе.

«Политика есть концентрированное выражение экономики. А экономика США находится в руках монополистического капитала, – указывает генерал армии М.А. Гареев. – Монополиям же для получения прибылей постоянно нужны энергетические ресурсы, нефть, уголь, уран, цветные металлы и многие другие виды сырья. По этой причине районы их добычи и рынки сбыта произведенных товаров беспардонно объявляются районами «жизненных интересов» ведущих капиталистических государств, туда направляются их военные силы. Для новых и новых актов разбоя, грабежа и подавления освободительных движений империалистические агрессоры повсеместно создают военные базы, высаживают там морских пехотинцев, десантников и подразделения других видов вооруженных сил. И отнюдь не для защиты свободы и демократии».

Мир – это продолжение войны другими средствами

Поражение ливийской армии в информационной среде быстро привело к поражению и на поле боя. Источник: www.bbc.co.uk

Говоря о состоянии войны, следует также отметить, что, по мнению некоторых военных экспертов, мир – это не что иное, как продолжение войны другими средствами и подготовка к новым военным столкновениям.

Российский политолог и общественный деятель Александр Дугин в своей работе «Геополитика войны» так охарактеризовал современное положение мира: «Что теперь? Войны кончились? Ну да... Надо совсем не знать человечество, чтобы допускать такие абсурдные гипотезы. Человечество и война – синонимы. Люди воевали и будут воевать всегда. Одни – добровольно, потому что любят это дело, другие – принудительно, так как ничего другого не остается. Признать это – реализм. Стараться избежать этого – глупый страх».

Следует отметить, что современная война официально не объявляется. Противник сокрушается изнутри путем воздействия на его национальное сознание. Для этого осуществляется поддержка политической оппозиции, диссидентских, маргинальных структур, носителей этнических, религиозных и других противоречий; подрывается доверие к руководству страны и вооруженных сил; разрушаются духовно-нравственные устои общества, вносится раскол в дружбу народов, возбуждается межнациональная и межрелигиозная ненависть, поощряются террористы и сепаратисты; подрывается вера в экономическую и политическую стабильность государства, внедряются в сознание населения апатия и уныние, безверие и безнадежность; развращается и растлевается население, культивируются пьянство и наркомания, половые извращения и распущенность, цинизм и нигилизм; разрушается морально-психологическая стойкость молодежи, стимулируется уклонение от военной службы, дезертирство, государственная измена; «подбрасывается» ложная информация, панические, психотравмирующие слухи.

Все эти действия приводят к утрате нацией своей национальной идентичности, что оборачивается государственным крахом.

Эта технология лежала в основе всех цветных революций, результатом которых являлась смена политических режимов и приход к власти лояльных агрессору политиков.

Проведенный президентом Коллегии военных экспертов России генерал-майором Александром Владимировым анализ особенностей войны в современных условиях, позволил ему сделать следующие выводы: «Состояние современной войны – это состояние перманентной, непрекращающейся, управляемой «смуты», навязываемой сильнейшими остальному миру и противной стороне.

Признаки войны – это постоянные и перманентные изменения состояния суверенитетов и потенциалов сторон, в ходе которых обнаруживается, что одна из них явно утрачивает национальный (государственный) суверенитет и теряет свой (совокупный) потенциал (сдает свои позиции), а другая – явно наращивает свой».

Главное оружие в современной войне

Для победы в современной войне уже не нужно истреблять армию противника, уничтожать вооружение и военную технику, разрушать промышленные объекты, завоевывать территорию.

В вооруженной борьбе будущего победа может быть достигнута за счет информационной операции, в результате которой будет разрушен экономический потенциал противника. В условиях разрушенной экономики вооруженные силы обречены сначала на потерю боеспособности, а затем и на полный развал. В таких условиях неизбежно рухнет и политический строй.

Так было в ходе вооруженного конфликта в Ливии в 2011 году, когда коалиционными силами НАТО были блокированы сетевые информационные ресурсы правительства Муаммара Каддафи и осуществлен контроль над управляемой через Интернет инфраструктурой жизнеобеспечения и банковской системой страны.

Особую опасность информационное оружие представляет для компьютерных систем органов государственной власти, управления войсками и оружием, финансами и банками, экономикой страны, а также для людей при информационно-психологическом (психофизическом) воздействии на них с целью изменения и управления их индивидуальным и коллективным поведением.

Эффективность хакерских атак показал случай, произошедший в США в 1988 году. Тогда американский студент Р. Моррис «запустил» через Интернет вирус, который на три дня – с 2 по 4 ноября 1988 года – вывел из строя фактически всю компьютерную сеть США. Были парализованы компьютеры Агентства национальной безопасности, Стратегического командования ВВС США, локальные сети всех крупных университетов и исследовательских центров.

В 2008 году через Интернет была взломана информационная система Пентагона и выведены из строя около 1500 компьютеров. Американские официальные лица утверждали, что эта вирусная атака под названием «Титановый дождь» проводилась под покровительством властей Китая.

В январе 2009 года истребители ПВО ВМС Франции в течение нескольких дней не могли подняться в воздух по причине заражения компьютеров самолетов вирусом Downadup. Вирус использовал уязвимость в операционной системе Windows, при этом было невозможно загрузить планы полетов.

Уже сегодня, по заявлениям некоторых иностранных экспертов, отключение компьютерных систем приведет к разорению 20% средних компаний и около 33% банков в течение нескольких часов, 48% компаний и 50% банков потерпят крах в течение нескольких суток. В результате будет обрушена экономика государства.

Согласно одному американскому аналитику кибербезопасности, для того чтобы подготовить кибератаку, которая выведет из строя компьютеры и парализует Соединенные Штаты, потребовалось бы два года и менее 600 человек, а стоило бы это менее 50 млн долл. в год.

Главный поражающий фактор в современной войне

Анализ особенностей войны в современных условиях позволяет сделать вывод о том, что современные войны ведутся на уровне сознания и идей, и только там и таким образом достигаются победы.

«Мы приближаемся к такой ступени развития, когда уже никто не является солдатом, но все являются участниками боевых действий, – заявил один из руководителей Пентагона. – Задача теперь состоит не в уничтожении живой силы, но в подрыве целей, взглядов и мировоззрения населения, в разрушении социума».

Цель идеологического воздействия состоит в том, чтобы ослабить, подорвать моральный дух населения страны-противника, внести в их мировоззрение смятение, посеять сомнение в правильность их идеологических установок.

Объектом идеологического воздействия являются все социальные группы, этносы, конфессии. Однако особенно важно такое воздействие на руководство государства.

Их перерождение осуществляется с официальными почестями и международным признанием; вводом в суперэлитные «клубы избранных»; постоянным напоминанием «нетленности их личного вклада в историю»; убеждением в том, что на уровне их положения национальные интересы государства не главное, так как их предназначение – «участвовать в управлении миром» и т.д.

В отношении политического и военного руководства помимо перечисленных приемов воздействия используются также компромат; гарантии личной (и семьи) безопасности и безопасности вкладов и собственности за рубежом; хвала за несуществующие достоинства и т.п.

Немаловажная роль отводится идеологическому воздействию и на население страны-противника. В свое время первый канцлер Германской империи генерал-федьдмаршал Отто фон Бисмарк говорил: «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя!»

Правоту этих слов германского канцлера подтвердили трагические события в СССР в 1991 году. Анализируя причины катастрофы Советского Союза, можно говорить о происках западных партнеров, о коварстве Саудовской Аравии, о гонке вооружений и т.д., но главная причина была внутри страны – в ее некомпетентных руководителях и в народе, поверившем в сказки о сладкой жизни.

И в настоящее время идеологическое воздействие на национальное сознание россиян с целью его изменения в необходимой агрессору степени и направлении является одним из самых главных направлений войны. В этом плане проводятся такие целенаправленные действия по изменению национального сознания, как лишение нации смыслов и ценностей ее исторического существования и бытия; замена (изменение) системы исторических ценностей нации и внедрение новых образов и стандартов национального бытия.

В результате постоянного и массированного воздействия на сознание нации качественно меняется ее менталитет, ее ценности. Это приводит к тому, что монолит нации разрушается, ее самобытность утрачивается, что приводит к потере нацией национальной идентичности, а следовательно, к социальной катастрофе, в результате которой разочаровавшаяся в себе и в своей истории нация самоуничтожается, отдавая своим врагам все свое национальное богатство, культуру и ресурсы.

Предостережением для россиян прозвучала речь президента России Владимира Путина, в которой он призвал всех патриотов сплотиться в деле укрепления России и для создания ее новой идеологии. В своей речи он открытым текстом сказал, что за умы и души россиян ведется война иностранных государств, по важности последствий сравнимая с глобальной борьбой за минеральные ресурсы. И что этой войне на территории России эффективно может быть противопоставлена только российская идеология. Увядание идеологии в СССР и Российской империи Путин назвал причинами их разрушения и призвал не допустить подобного в России.

Василий Юрьевич Микрюков – доктор педагогических наук, кандидат технических наук, действительный член Академии военных наук Российской Федерации, СНС по специальности «Оперативное искусство в целом и по видам ВС, родам войск и специальным войскам», заслуженный деятель науки и образования.