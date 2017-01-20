Запад готовится к следующему Drang nach Osten



Учения НАТО, Апрель 2016, Германия.

Источник: Matej Divizna/Getty Images Учения НАТО, Апрель 2016, Германия.Источник: Matej Divizna/Getty Images

Сухопутную войну между НАТО и Россией предотвратит только ядерное оружие

Информация о переброске на прошлой неделе из США бронетехники по морю в немецкий порт Bremerhaven продолжает отображаться многими СМИ. Напоминаем, было доставлено около 2500 единиц различной техники (машины явно предназначены для теплого климата, подождем морозов). В том числе 87 танков «Абрамс», 18 самоходных гаубиц «Паладин», 144 боевые машины пехоты «Бредли» и другие броневики, а также инженерная техника на колесном и гусеничном ходу. Личный состав, а это 3500 военнослужащих Армии США, доставили на самолетах транспортной авиации. Штаб прибывшей в Европу 3-й танковой бригадной боевой группы (ABCT, Armored Brigade combat team), так именуется это соединение, расквартирован в городе Жагань. Данная акция дает старт операции Atlantic Resolve («Атлантическая решимость») по переброске техники из США в Европу, всего, по информации, просочившейся в западные СМИ из Америки в Старый Свет, будет доставлено свыше 6 тыс. единиц военной техники различного назначения. Эта операция является классическим образцом работы американской бюрократии, она была запланирована еще в 2014 году и только сейчас начала исполняться. Остановить ее будет так же сложно, как и инициировать, в этом плане права президента США ограничены. Допустим, что новый хозяин Белого дома примет решение о ее прекращении, но Конгресс его может не поддержать, и даже если поддержит, на формальности уйдет год, а то и больше. А тем временем переброска сил будет продолжаться.

Оборона или…

Большинство СМИ оперируют информацией, что эти 6 тыс. единиц бронетехники, из которых предположительно 3600 танков предназначено для четырех усиленных американских бригад, чей личный состав будет при необходимости моментально переброшен в Европу по воздуху. Передовая линия этих сил растянется от Эстонии до Болгарии.

Давайте рассуждать здраво. Для вторжения в Ирак в 2003 году коалиция использовала всего около 2800 единиц бронетехники. На ее сосредоточение и подготовку к началу интервенции Пентагон потратил около полугода. Операция «Атлантическая решимость» позволяет американскому военному ведомству сосредоточить в Европе необходимое количество сил и средств заблаговременно. Вопрос в том, для каких целей это делается?

К началу Великой Отечественной войны 1941–1945 годов нацистская Германия сосредоточила у западных границ Союза 3332 танка, 17 полнокровных танковых дивизий (ТД). То есть 3600 танков – это намного больше, чем нужно для комплектования четырех бригад.

Танковая дивизия США насчитывает (в зависимости от организации) 261–351 танк, 432–678 бронетранспортеров. Если судить только по танкам, из 3600 единиц можно сформировать 10 ТД или 32 танковые бригадные боевые группы (в состав которых кроме танковых подразделений входят мотопехотные артиллерийские, ПВО, инженерные, структуры управления, разведки и обеспечения и прочие).

Размещение всех этих сил планируется осуществить по уже апробированной в годы холодной войны схеме с глубоким эшелонированием, но с некоторыми изменениями. В настоящее время в распоряжении НАТО оказались инфраструктуры трех групп советских войск, армий стран Варшавского договора и Прибалтийского военного округа (кроме Калининградской области). Европейское командование ВС США делает ставку на хорошо развитую транспортную систему в Европе, которая, по мнению американских военачальников, позволит проводить в кратчайшие сроки переброску сил и средств в любой район европейского театра военных действий.

Из войск, которыми располагают союзники США по НАТО в Европе, возможно создание армейских групп, которые могут быть брошены на Восток вовсе не в целях обороны. На это также указывает тот факт, что бригадные группы комплектуются исключительно самоходной артиллерией. По всем признакам силы, которые Вашингтон и его союзники по НАТО сосредоточивают в Европе, предназначены для интервенции. На этот раз Западной коалиции не понадобится преодолевать расстояния в 1,5 тыс. км, чтобы достичь Москвы или Санкт-Петербурга. От Нарвы (российско-эстонской границы) до окраин города Петра 120 км, а от Терехова (российско-латышская граница) до Москвы чуть больше 572 км. От границы с Украиной до Первопрестольной и того меньше, всего около 436,5 км, а в том, что Незалежная по первому зову выступит в качестве союзника НАТО, сомневаться не приходится. Более того, если судить по риторике украинских политиков, Киев сам может проявить инициативу в развязывании войны с Россией. Единственным фактором, тормозящим агрессию Запада, является осознание того, что в случае восточного похода объединенной Европы и Северной Америки Москва, не задумываясь, применит весь свой арсенал ядерного оружия.

Поэтому рассуждать о возможности сухопутной войны между НАТО и Россией можно лишь чисто гипотетически. На практике если США не удастся осуществить так называемый Prompt Global Strike (PGS, молниеносный глобальный удар), направленный на полное уничтожение российской ядерной триады, то все военные действия сведутся к обмену ядерными ударами между противниками. Представляете, какая каша может завариться? Но все же давайте абстрагируемся от реальности и позволим себе еще раз немного поговорить на тему – а что будет, если возникнут условия для сухопутной войны между НАТО и Россией с применением обычных средств поражения?

Силы европейских стран – членов НАТО

Опять же, если доверять приведенному западными СМИ числу размещаемых США в Старом Свете бронетанковых сил в 6000 единиц бронетехники, в том числе 3600 танков, виден перекос в сторону числа танков. Из этого следует, что Пентагон планирует создать именно танковую ударную группу, включающую порядка 32 ABCT, общей численностью (с учетом мотопехоты, подразделений самоходной артиллерии и прочих боевых формирований и структур обеспечения, исходя из количества техники) около 112 тыс. человек. Таких сил не хватит для наступательных действий в восточном направлении, а это значит, что Вашингтон рассчитывает на танки, самоходную артиллерию, бронетранспортеры и боевые машины пехоты своих европейских союзников, а равно и на их живую силу, флот и авиацию.

Небольшой экскурс в историю для напоминания потенциальным интервентам о том, что их ждет в России. Фото 1944 года Источник: nvo.ng.ru

По данным European Defense Agency (европейское оборонное агентство), наиболее значимые члены НАТО могут направить в состав международных сухопутных войск: из Германии – не более 7 тыс., Великобритании – около 22 тыс., Франции – до 30 тыс. человек. Посмотрим, на что еще способны союзники?

С бронетехникой у Бундесвера не густо. Максимум, чем располагают немцы, – это 495 танков Leopard трех модификаций, около 1,5 тыс. МБП Marder, в районе 170 самоходных гаубиц PzH2000. Кроме того, из артиллерии у Бундесвера есть около 100 реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS, столько же самоходных 120-мм мортир Tampella. Из всего этого можно укомплектовать лишь одну танковую дивизию неполного состава, исходя из тех 7 тыс. бойцов, что Германия способна предоставить объединенным силам НАТО. Из боевого сегмента понадобится не более 300 танков, 530 МБП, весь парк самоходной ствольной и реактивной артиллерии. Флот и авиацию Германии, а равно других членов НАТО, рассмотрим в отдельной главке.

Французы в состоянии укомплектовать танками только 10–11 бронетанковых батальонов, для чего потребуется 400–450 машин (танков AMX-56 Leclerc). Самоходная артиллерия на гусеничной платформе (колесную и буксируемую не рассматриваем по понятным причинам) может состоять из 300 гаубиц AU-F-1 (155мм) и около 50 РСЗО MLRS. Основная часть французского личного состава, предназначенная для объединенного военного контингента, похоже, пойдет на комплектование мотопехотной составляющей ударных сил НАТО.

Британский сегмент в силах НАТО из всех европейских армий является самым боеспособным. Реально туманный Альбион может предоставить для объединенных сил НАТО около 38 тыс. человек в составе двух дивизий и двух бригад (1-й бронетанковой дивизии, 3-й моторизированной дивизии, 16-й воздушно-штурмовой бригады и 3-й бригады морской пехоты) из сил быстрого реагирования. Все вышеперечисленные соединения укомплектованы танками Challenger 2, БМП Warrior, самоходными артиллерийскими системами AS-90 и M109, РСЗО M270 и прочим. В общей сложности НАТО может бросить в огонь довольно мощную ударную сухопутную армейскую группу, насчитывающую около 187 тыс. человек, около 5100 танков, порядка 15 000 БТР и БМП, 2200 самоходных артиллерийских ствольных и реактивных систем и другую технику. Эти силы обладают высокой боеспособностью, но для российского театра военных действий их слишком мало, они смогут наступать лишь по одному, максимум двум направлениям, а их фланги будут открыты для контрударов. Чрезмерная самонадеянность генералов - тяжелый случай, переоценка своих возможностей и недооценка противника губительны. На российских просторах 187-тысячная армия рискует затеряться. Наполеон для войны с Россией собрал объединенную европейскую армию численностью свыше 600 тыс. человек, чем для него закончилась долгая прогулка до Москвы и обратно – хорошо всем известно.

Что еще есть у НАТО в Европе

В состав так называемых сил первого действия входят по одному батальону из Бельгии, Канады, Венгрии, Норвегии, Нидерландов, Испании, Италии и Польши, рота из Люксембурга и один датский взвод. Эти подразделения на фоне вышеописанных сил практически не видны. Для прикрытия флангов своей ударной группы командованию НАТО понадобится намного больше пушечного мяса. В этом плане среди всех стран, некогда входивших в Варшавский договор, выгоднее всех выглядит Польша. Она, пожалуй, способна выделить в состав объединенных сил НАТО две полнокровных моторизованных дивизии, это порядка 28 тыс. военнослужащих, 500 танков, 1600 БТР и БМП, около 300 единиц самоходной ствольной и реактивной артиллерии и прочей техники. Но командование НАТО, бесспорно, осознает, что боеспособность этих войск весьма сомнительна, да что там НАТО, само польское правительство и общественность на прошлой неделе однозначно продемонстрировали всему миру, что не верят в свои национальные вооруженные силы и полагаются только на американских солдат.

Украинскую армию даже брать в расчет не стоит, ее боеспособность не просто низка, она, пожалуй, находится в отрицательном секторе. Управление войсками по качеству - никакое, крайняя недисциплинированность на всех уровнях, не выстроенная, хаотичная система обеспечения, структурная неразбериха, в первую очередь, связанная с существованием добровольческих батальонов, не позволит командованию НАТО даже поставить эту армию в свои боевые порядки. Они просто будут путаться под ногами объединенных войск Запада. Прочие армии бывшего восточного блока и стран, прежде входивших в состав СССР, способны лишь выполнять функции формирований территориальной обороны и сил, предназначенных для охраны тылов и операционных линий.

Флот и авиация

В настоящее время в Европе НАТО подчинены 22 эскадрильи ударной авиации высокого уровня боевой готовности (свыше 1000 бортов из ВВС США, ФРГ, Великобритании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Дании), 2 эскадрильи военно-транспортной авиации, 17 самолетов управления AWACS. Эта группировка в случае военных действий будет в кратчайшие сроки усилена составом военно-воздушных сил стран западной Европы (свыше 2200 боевых самолетов) и всеми средствами, которыми располагают 3-я и 17-я воздушные армии ВВС США. В случае необходимости Соединенные Штаты перебросят дополнительные силы авиации в Старый Свет. По количеству военных самолетов США имеют превосходство над Россией как минимум в четыре раза (с учетом бортов, размещенных на хранение) и в два раза в численности самолетов, находящихся в строю, а по бортам дальней авиации – в полтора раза. Вопрос только в неготовности европейской инфраструктуры принять весь объединенный боевой воздушный флот США и их союзников по НАТО.

Силы ПВО НАТО включают 11 батарей ЗУР (всего 63 ПУ) ВВС США и Дании, но при необходимости количество формирований этого военного сегмента может быть увеличено в разы. Западным военным придется учитывать, что для вторжения понадобятся в большом числе самоходные противовоздушные комплексы.

Объединенный флот сил быстрого развертывания НАТО включает 110 вымпелов, имеющих на борту крылатые ракеты (кроме прочего вооружения), около 500 самолетов палубной авиации и способен оказать поддержку сухопутным силам вторжения. Опять же с оговоркой, акватории Балтийского и Черного морей для них будут закрыты из-за хорошо развитой системы российской береговой обороны. Ограниченно может быть использован только подводный флот. Но авианосные группы ВМС США могут действовать из акваторий Средиземного, Северного, Норвежского морей и Персидского залива.

Ответ Москвы

Прежде всего стоит сказать, что Калининградская область для командования НАТО как кость в горле. Первый удар в рассматриваемом контексте примут на себя сухопутные силы и формирования Балтийского флота, размещенные именно в ней. На эту тему позволю себе небольшое лирическое отступление. Сухопутных линий обороны в эксклаве нет, укрепленных районов с мощной фортификацией тоже (есть остатки времен Первой и Второй мировых), концентрировать здесь избыточно крупные сухопутные силы, не предусмотрев дополнительные меры, – опасно. Без помощи братской Белоруссии будет сложно удержать этот регион. Его важность состоит в том, что противокорабельные ракетные системы (ПКРС) и «Искандеры», размещенные на территории эксклава, позволяют контролировать: первые – поверхность всей западной половины акватории Балтийского моря, вторые – практически всю территорию Польши, узкую полоску приграничных районов восточной части Германии. Ракеты ОТРК «Искандер» в состоянии долететь до Копенгагена и даже чуть дальше.

При добром отношении Минска в случае начала массового сосредоточения войск командованием НАТО в регионе российским вооруженным силам, чтобы избежать потери эксклава, придется создать мощные сухопутные группировки вдоль границы с Польшей, а западнее Виштынецкого озера (юг Калининградской области) и в районе Гродно (Беларусь) сосредоточить ударные силы, взять под жесткий контроль побережье стран Балтии силами флота, тем самым поставить войска НАТО в сложное положение. В этом случае для организации операционной линии, соединяющей балтийский аппендикс с «большой землей», альянсу останется узкое горлышко, шириной около 65 км, простреливаемое насквозь артиллерийскими системами.

В случае интервенции под ударами сил вторжения НАТО оказываются Западный (и находящийся в его оперативном подчинении Балтийский флот), Южный (соответственно – Черноморский флот) военные округа и Северный флот.

Начнем с того, что российская мультиэлементная система ПВО и ПРО в состоянии достаточно надежно защитить от ракетно-бомбовых ударов войска на всех уровнях; и в целом страну, не позволяя противнику уничтожить важные государственные, промышленные объекты, предприятия и линии электроэнергии, связи; защитить практически всю структуру коммуникаций. Это признают и западные военные аналитики.

Основу действующего танкового парка страны составляют Т-72 (Т-72Б и Т-72БА порядка 1300 единиц и примерно столько же Т-72Б3), на вооружении армии состоят чуть меньше 500 модернизированных Т-80, примерно столько же новых танков Т-90 и на хранении находятся(не считая Т-64) около 9 тыс. Т-72 и свыше 3 тыс. Т-80 различных модификаций. В численности танков, ББМ, самоходной ствольной и реактивной артиллерии у России явное преимущество, но даже не в этом дело. Война в Сирии и Ираке демонстрирует, что хваленые «Абрамсы» и «Леопарды» довольно надежно уничтожаются старыми противотанковыми (ПТ) системами. В России их ждет встреча с новыми ПТ-комплексами.

Первый же натиск войск НАТО на Восток принесет им немало сюрпризов в виде не просто больших, а огромных потерь. Чтобы хоть как-то сформировать подобие восточного фронта, Штатам придется бросить в огонь все имеющиеся у них сухопутные войска и корпус Морской пехоты в придачу, но результат будет тем же. Россия в состоянии выдвинуть на свои западные рубежи силы численностью в 500 тыс. человек и более (на фронт в этом случае могут быть направлены войска Росгвардии, обладающие высокой боеспособностью), войск для обороны у нее более чем достаточно. Вдобавок на интервентов обрушится огненная лавина тактических и крылатых ракет сухопутного, морского и воздушного базирования, при этом носители ракет будут находиться вне зон действия ПКРС и ПВО противника.

Александр Шарковский