Без Америки Великобритания должна возглавить противостояние новой имперской России царя Путина (The Telegraph UK, Великобритания)



Иллюстрация на тему "Армия Великобритании" Иллюстрация на тему "Армия Великобритании"

В ходе предвыборной кампании избранный президент Дональд Трамп поставил под сомнение святую святых трансатлантической безопасности - принцип, согласно которому нападение на одного является нападением на всех. Как это воплотится в реальной политике во время его президентства, покажет время, но многие члены НАТО в Восточной Европе обеспокоены - с полным на то основанием.

В этот период неопределенности в трансатлантических отношениях Великобритании ничего не остается, кроме как занять лидирующую позицию, если этого не сделают США. Для этого потребуется переосмыслить военную стратегию Великобритании, ее военные расходы и ее роль в обеспечении безопасности в регионе.

Наблюдая за действиями России на Украине, в Грузии, в Сирии или за ее милитаризацией Арктики, комментаторы часто говорят нам, что мы имеем дело с "советской Россией", или что то, что мы видим в действиях Москвы, является поведением "холодной войны". Это полное непонимание той угрозы, которую представляет собой Россия для Запада.

Сегодня мы имеем дело с имперской Россией, а не с новой версией Советского Союза. Президент России Владимир Путин ведет себя не как советский премьер, а скорее, как царь. Он в значительной степени является лидером имперского типа. Благодаря своей конституционной эквилибристике он с 1999 года был либо президентом, либо премьер-министром России и может оставаться на одном из этих постов до конца своей жизни.

Так что Запад имеет перед собой Россию XXI века с амбициями XIX века. Сегодня Москва не преследует цели распространения идеологии "пролетарии всех стран соединяйтесь", как это было во времена холодной войны. Ее цель состоит в том, чтобы использовать все инструменты российской власти - военные, экономические, энергетические, дипломатические и пропагандистские - для усиления влияния России и отстаивания своих интересов. Мишенью зачастую являются наши основные ценности - верховенство права, равноправие, доступность правосудия, право на доступ к информации, свобода СМИ, прозрачные выборы и добросовестное государственное управление. На Украине это осуществляется с помощью военной силы. В Центральной Азии для этого используются экономические методы. А в США это было сделано путем вмешательства в президентские выборы.

При беглом сравнении нынешних действий России с ее имперским прошлым можно провести много параллелей. Например, Путин тратит миллиарды долларов (деньги, которые можно было бы эффективнее использовать на другие цели) на создание новых баз и милитаризацию Арктики. В 1724 году Петр Великий потратил шестую часть российских государственных средств на научную экспедицию по изучению российской Арктики.

Или же посмотрите на действия России в Сирии. Сегодняшний случай уже не первый, когда российские войска воюют в Леванте. В 1772 году русские войска под предводительством Екатерины Великой атаковали различные сирийские города в прибрежных районах Леванта и даже на полгода оккупировали Бейрут.

Из всех российских царей у Путина больше всего общего с Николаем I, правившим Россией с 1825 по 1855 годы. Царствование Николая I ознаменовалось подавлением политического инакомыслия, руководством загнивающей экономикой, борьбой с исламскими фундаменталистами на Северном Кавказе, территориальной экспансией на Южном Кавказе и войной в Крыму.

Не правда ли, это кое-что напоминает?

В Европе нет ни одной страны, так хорошо знающей, как справиться с имперской Россией, как Соединенное Королевство. Великобритания обладает буквально многовековым опытом общения с имперской Россией. Пожалуй, именно Лорд Пальмерстон (Lord Palmerston), государственный деятель викторианской эпохи и экс-премьер-министр, лучше всех охарактеризовал в 1850-х годах поведение России:

"Политика и практика российского правительства всегда сводились к посягательствам настолько значительным и далеко идущим, насколько это позволяли апатия и отсутствие твердости у других правительств; но оно всегда останавливалось и отступало, когда встречало решительный отпор, а затем выжидало следующую удобную возможность".

Есть вещи, которые никогда не меняются. Россия, которую в те времена описал Палмерстон, точно такая же, как та Россия, которую мы видим сегодня.

Руководящая роль Британии сегодня необходима больше, чем когда-либо в новейшей истории Европы. До тех пор, пока (или если) новая администрация Трампа не возьмет на себя определенные и окончательные обязательства перед трансатлантическим сообществом, вакуум безопасности в Европе придется заполнить Британии.

Как это бывало со многими автократиями, существовавшими в истории, сегодня в проигрыше именно народ России. Демократические свободы сдают позиции, процветает коррупция, а будущее для большинства россиян бесперспективно. Те же недостатки и ошибки, которые были характерны для Советского Союза четверть века назад, начали появляться сегодня и в путинской России.

Падение цен на нефть и экономические санкции из-за Украины только усугубили серьезные социальные проблемы России. Население страны не растет, широко распространены алкоголизм, наркомания, ВИЧ-инфекция и самоубийства.

Получают все более широкое распространение проявления ультранационализма, что укрепляет стремление Кремля к расширению сферы влияния. Вдобавок к этому проводится политика так называемой поддержки соотечественников, в результате чего Москва превратилась в самоназначенного защитника этнических русских - в какой бы части мира они ни жили.

Будь то над оккупированным Крымом или на дне Северного Ледовитого океана - Путин знает, как размахивать флагом. В национальной славе средний россиянин видит замену всеобщему благополучию - по крайней мере, сейчас. Но сколько еще народ будет терпеть эти невзгоды и неустроенность, можно только догадываться. И как только терпению внутри страны придет конец, будьте уверены, Путин обратит свой взор за границу в поисках новых авантюр в качестве отвлекающего маневра.

Сам по себе факт появления нового президента США не означает, что история, география и геополитика в Европе изменились. Трамп в конечном итоге поймет (как поняли два его предшественника), что Россия при Путине не может быть партнером Запада. Вопрос лишь в том, какой ценой для трансатлантической безопасности будет усвоен этот урок.

А пока Великобритании надо будет держать оборону и, по сути, играть в европейской безопасности ту же роль, которую во время холодной войны играли США. Великобритания сможет противостоять имперской России. Она уже делала это раньше и сможет делать это опять - при наличии политической воли.

Великобритания не может и не должна уклоняться от этой обязанности. Не исключено, что судьба и стабильность Европы, в конечном счете, зависят от нее.

Люк Коффи - директор Центра внешней политики фонда Heritage Foundation и бывший специальный советник Министерства обороны.