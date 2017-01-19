Зачем армии России ракетный "зонтик" "Триумфа"



ЗРК С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ

Источник: Артем Житенев / РИА Новости ЗРК С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФИсточник: Артем Житенев / РИА Новости

В 2017 году Минобороны РФ планирует перевооружить на комплекс С-400 четыре зенитных ракетных полка

14 января впервые на территории Крыма на боевое дежурство заступил уникальный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф". По словам командующего 4-й армией ВВС и ПВО Виктора Севастьянова, его возможности позволяют не только защитить Крымский полуостров, но и часть Краснодарского края.

С-400 встал на вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка Южного военного округа.

Еще в прошлом году личный состав соединения успешно прошел переобучение на него и в сентябре на масштабных учениях "Кавказ-2016" состоялись тренировочные пуски ракет этого комплекса. Они поразили несколько самолетов условного противника на крымском полигоне Опук.

Как считают ведущие российские военные эксперты, создание в Крыму единой воздушно-морской обороны, которая будет включать комплексы С-400 и радиолокационные станции (РЛС) загоризонтного обнаружения, позволит жителям полуострова чувствовать себя в безопасности.

Крым подвержен воздействию как с моря, так и с воздуха, поэтому нужна современная комплексная система обороны. Так вот С-400 — это один из ее элементов. Он крайне необходим

Александр Лузан

Экс-заместитель командующего войск ПВО Сухопутных войск по вооружению, генерал-лейтенант в отставке

Летайте, где положено

По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, присутствие в Крыму "Триумфа" вместе с другими ракетными системами, такими как С-300, "Бук-М2", "Тор-М2", "Панцирь-С1" с системами ПВО надводных кораблей, имеют задачу защитить крымское небо и прилегающие к полуострову акватории Черного моря (территориальные воды и экономическую зону России) от непрошеных "гостей".

Если натовские или какие-либо другие самолеты и другие летательные аппараты не будут нарушать государственных границ и национальных интересов России в этом регионе, никакой угрозы их воздушным аппаратам С-400 представлять не может. Совет простой: "Не летайте там, где не положено!"

Виктор Литовкин

Военный обозреватель ТАСС

Признание Запада

Несколько зенитно-ракетных комплексов большой дальности С-400 в декабре 2016 года заступили на опытно-боевое дежурство по охране воздушных границ на северо-западе России. Со временем "Триумфы" должны сменить уже устаревшие комплексы С-300, что завершит процесс модернизации воздушной системы обороны вокруг Москвы.

Как заявил французскому изданию Atlantico специалист по международным отношениям Микаэль Ламбер, развертывание С-400 вокруг Москвы — символический ответ на присутствие войск НАТО в Польше и Прибалтике. Это "носит символический характер в том плане, что ни один самолет НАТО не может проникнуть на территорию России и тем более добраться до столицы".

При этом специалист признает, что С-400 является самым современным многоцелевым ракетным комплексом армии России и "должен показать, что страна остается мировой державой, которой по силам соперничать в военном плане с великими европейскими и американскими государствами".

Зенитные ракетные комплексы С-400 предназначены для защиты воздушного пространства от самолетов, вертолетов, беспилотников, баллистических и крылатых ракет и не применяются против наземных войск. Для противодействия бронетехнике потенциального противника есть другие средства

Виктор Литовкин

Военный обозреватель ТАСС

Литовкин согласен с мнением зарубежного специалиста, что тактико-технические характеристики "Триумфа", как и его предшественника С-300, являются отличной рекламой для идущей на экспорт российской боевой техники.

Первые комплексы С-400 могут поступить за рубеж, в Китай, только после того, как предприятия — производители этой системы обеспечат ею потребности Вооруженных сил РФ. По некоторым сведениям, к концу 2017 года эта задача будет выполнена, и первые комплекты "Триумфа" пойдут в Поднебесную. За ней, видимо, эту систему купит у России Индия, не исключено — и Алжир…

Виктор Литовкин

Военный обозреватель ТАСС

В ноябре 2015 года в районе проведения боевых действий российской авиагруппы в Сирии совместно с Вооруженными силами Сирии была развернута объединенная система ПВО, в состав которой был включен комплекс С-400. Это позволило значительно повысить степень непосредственного прикрытия главного объекта — авиабазы Хмеймим, расширить диапазон высот и скоростей уничтожаемых целей.

Настороженный сосед

В Вооруженных силах Украины заявили, что размещенные в Крыму новые комплексы — оборонительные, а не наступательные, поэтому прямой угрозы для Украины не представляют.

Однако бывший заместитель начальника Генштаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что даже комплексы С-400 в случае войны не смогут полностью закрыть крымское небо и тут Москва явно "играет мускулами".

Военный эксперт ТАСС полагает, что не стоит серьезно относиться к словам генерала, который "не раз отличался нелепыми публичными высказываниями, ставящими под сомнение его профессиональную компетенцию".

Романенко, выпускник Военной академии Генштаба ВС РФ, должен знать и понимать, что в случае какого-либо потенциального или виртуального вооруженного конфликта на полуострове Крым национальные интересы России будут защищены не одним С-400, а всей совокупностью современной боевой техники, которая там дислоцирована. Также силами и средствами Южного военного округа, в зону ответственности которого входит, в частности, Крым и Черноморский флот

Виктор Литовкин

Военный обозреватель ТАСС

По планам российского оборонного ведомства, кроме С-400 на полуострове должны быть размещены и другие средства ПВО, которые бы позволили противостоять противорадиолокационным ракетам потенциального противника. В прошлом году в Крым были передислоцированы комплексы "Панцирь-С", истребители Су-30СМ и береговые ракетные комплексы "Бастион".

Всего в 2016 году в войска Южного военного округа поступило более 350 единиц бронетанковой и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, радиоэлектронной борьбы, инженерной и специальной техники.

От "Триумфа" к "Прометею"

С-400 — новейшая российская зенитная ракетная система (ЗРС) большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Первый дивизион комплекса встал на боевое дежурство в городе Электросталь (Московская область) в августе того же года.

С-400 предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "Стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Также может применяться против наземных объектов.

ЗРС "Триумф" состоит из пункта боевого управления и РЛС обнаружения, с которыми связаны до шести зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Каждый из них содержит многофункциональную РЛС управления и до 12 пусковых установок с ракетами разных типов.

Также в составе системы могут опционально находиться всевысотная РЛС и передвижная вышка для антенного поста. Все средства системы размещаются на колесных шасси высокой проходимости, допускают транспортировку по железной дороге, а также водным и воздушным транспортом.

У ракет "Триумфа" вертикальный пуск, и система обеспечивает обстрел целей по всем направлениям на 360 градусов. С-400 может применять до трех типов разных ракет. Они поражают весь спектр воздушных целей, даже самые сложные — низколетящие ракеты, элементы высокоточного оружия, баллистические ракеты. Дальность действия достигает 400 км.

Технические характеристики С-400

Дальность поражения аэродинамических целей — от 3 до 250 км.

Дальность поражения тактических баллистических целей — от 5 до 60 км.

Высота поражения целей — от 2 до 27 км.

Скорость поражаемых целей — до 4 тыс. 800 м/сек.

Число одновременно обстреливаемых целей— до 36 (до 6 одним ЗРК).

Число одновременно наводимых ракет — 72. Система может выборочно работать с использованием не менее пяти типов ракет разной стартовой массы и дальности пуска — таким образом создается эшелонированная оборона.

Время развертывания системы из походного состояния — 5–10 мин., время приведения в боевую готовность из развернутого состояния — 3 мин.

Эксплуатационный срок службы наземных систем — не менее 20 лет, зенитных управляемых ракет — не менее 15 лет.

Всего за 2016 год концерн ВКО "Алмаз-Антей" передал российским войскам пять полков зенитной ракетной системы С-400. В 2017 году Минобороны России планирует перевооружить на этот комплекс еще четыре зенитных ракетных полка.

Госпрограмма вооружений предусматривает поступление в войска до 2020 года 56 дивизионов С-400, что позволит перевооружить 28 зенитных ракетных полков двухдивизионного состава.

При этом российский оборонно-промышленный комплекс уже готов к производству зенитной ракетной системы нового поколения С-500 "Прометей". По данным открытых источников, она будет способна обнаруживать и одновременно поражать до десяти баллистических целей, летящих со скоростью до 7 км/с, а также боевые блоки гиперзвуковых крылатых ракет.

Предполагается, что по боевым возможностям С-500 будет значительно превосходить С-400 и ее конкурента — американскую систему PAC-3 (последняя версия зенитного ракетного комплекса Patriot).

Роман Азанов