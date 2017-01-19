В Петербурге заложат корабль противоминной обороны "Иван Антонов"



Головной базовый тральщик «Александр Обухов» проекта 12700 выводится из Кронштадта для начала прохождения заводских ходовых испытаний, 29.04.2016

Источник: Curious / forums.airbase.ru Головной базовый тральщик «Александр Обухов» проекта 12700 выводится из Кронштадта для начала прохождения заводских ходовых испытаний, 29.04.2016Источник: Curious / forums.airbase.ru

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Средне-Невский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 25 января заложит корабль противоминной обороны нового поколения для ВМФ РФ "Иван Антонов", сообщает официальный сайт завода.

"25 января 2017 года в 12:00 на Средне-Невском судостроительном заводе состоится торжественная церемония закладки корабля противоминной обороны нового поколения для ВМФ РФ. По приказу главного командования ВМФ РФ, строящемуся на СНСЗ кораблю присвоено действительное наименование морской тральщик "Иван Антонов", - говорится в сообщении.

"Иван Антонов" - второй корабль серии, контракт на строительство которого был подписан с министерством обороны РФ в апреле 2014 года.

Планируется, что в церемонии закладки корабля примут участие руководители и представители администрации города, Военно-морского флота России, ОСК, промышленных предприятий.

Корабль проекта 12700 предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - 16,5 узла, экипаж - 44 человека.

Для борьбы с минами корабль может применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Эта технология в российском военном кораблестроении применена впервые. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.

Ранее сообщалось, что головной корабль противоминной обороны нового поколения "Александр Обухов" передали ВМФ России 9 декабря 2016 года. Корабль "Георгий Курбатов" (первый серийный корабль проекта 12700) планируется спустить на воду в 2018 году.

В апреле 2014 года СНСЗ подписал контракт с министерством обороны РФ на строительство серийных кораблей этого проекта. Согласно условиям контракта, сдача серийных кораблей запланирована в период с 2016 по 2018 годы.