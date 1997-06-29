Воздухонезависимую энергоустановку получит неатомная подлодка пятого поколения



Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Субмарина создана на основе проекта "Лада"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ) первой получит неатомная субмарина пятого поколения, созданная на основе проекта "Лада". Об этом журналистам сказал президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Проект "Лада" является безусловным прорывом и улучшением технологий, которые существуют на традиционных дизельных подлодках. Конечно, определенная преемственность будет, все лучшее, что мы получим по "Ладе", мы вложим в новую большую неатомную подлодку, которая будет создана уже в рамках формирования следующего поколения", - сказал он, отвечая на вопрос, получит ли "Лада" ВНЭУ.

По его словам, сейчас существуют два проекта воздухонезависимых установок. "Одна (установка - прим. ТАСС) выполнена ЦКБ "Малахит", другая - ЦКБ "Рубин". Они используют разные принципы", - сказал Рахманов.

"Но мы надеемся, что в ближайшее время с помощью Минпромторга мы пойдем уже к макетным испытаниям в воде", - сказал он. По его словам, сейчас обе установки существуют в качестве стендов и показывают хорошие результаты.

Подлодки проекта "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Их надводное водоизмещение составляет порядка 1,75 тысячи тонн (против 2,3 тысячи тонн у "Варшавянок"), скорость подводного хода достигает 21 узла. Субмарины отличаются низким уровнем шумности и высокой степенью автоматизации. Основным их вооружением являются крылатые ракеты комплекса "Калибр".

Головная лодка серии "Санкт-Петербург" была заложена в 1997 году и с момента передачи флоту в 2010 году остается в опытной эксплуатации. "Кронштадт" и "Великие Луки" заложили в 2005-2006 годах. Их строительство приостанавливалось и возобновилось лишь в 2013 году.

Строительство подлодок

Рахманов заявил, что ОСК располагает контрактами на строительство атомных и дизель-электрических подводных лодок вплоть до 2024 года.

"Все, что касается производства подводных лодок, на сегодняшний мы законтрактованы вплоть до 2024 года. Мы не прекращаем ни на минуту развиваться, и проектирование атомных и дизель-электрических подлодок идут перманентно в двух наших ведущих бюро - ЦКБ "Рубин" и "Малахит", - сказал он.

О стеклопластиковых тральщиках

Стеклопластиковые тральщики нового поколения проекта "Александрит", строящиеся под Петербургом для Военно-морского флота, стали первой крупной серией для корабелов, заявил Рахманов.

"Если говорить о Средне-Невском судостроительном заводе, то нами начато производство реальной серии более десяти судов-тральщиков, которые как раз будут производиться в формате большой серийности", - сказал он.

Рахманов подчеркнул, что выполнение разовых, единичных заказов в интересах флота увеличивает риски для экономики заводов, по его словам, российские кораблестроители сегодня как никогда нуждаются в серийном строительстве.

Головной корабль проекта 12700 "Александр Обухов" уже выполняет задачи в составе ВМФ РФ, четыре следующих корабля ("Георгий Курбатов", "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" и "Яков Баляев") находятся на разных этапах строительства. Флот рассчитывает получить первые 10 кораблей этого типа до 2027 года.

Испытания "Горшкова"

Испытания фрегата "Адмирал Горшков" проходят сегодня, по их результатам будет принято решение о его вхождении в состав флота, рассказал Рахманов.

"Пока мы здесь сидим и говорим о результатах работы корпорации, фрегат проходит ключевые испытания, которые, если они дадут результат, должны дать основания для зачисления корабля в состав Военно-морского флота РФ. Почему в отчете "Северной верфи" появился ноябрь? Если все пойдет не так, то опять придется искать обходные решения. Это не что иное, как подстелить себе соломки", - сказал он.

В то же время глава "Северной верфи" Игорь Пономарев добавил, что фрегат после испытаний вернется на завод и примет участие в военно-морском параде в Петербурге.

Ранее Рахманов заявлял, что фрегат в ближайшее время завершит испытания и будет передан заказчику этим летом. Позже в годовом отчете завода "Северная верфь" сообщалось, что "Адмирал Горшков" будет передан Военно-морскому флоту России в ноябре 2018 года.

"Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350, он был заложен в начале 2006 года и спущен на воду осенью 2010 года. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания.

О перспективном авианосце

Российские кораблестроители ведут проектирование перспективного авианосца в инциативном порядке, но контракта на него еще нет.

"Проектирование ведется постоянно. Как только будет команда, все будет реализовано достаточно быстро. Более-менее ясны его параметры", - сказал глава ОСК.

По его словам, сейчас "нет реально подписанных документов, на которые можно ссылаться". "Как только будут контракт и команда, мы все наши наработки предложим флоту", - добавил Рахманов.

Как сообщал ранее источник ТАСС, Объединенная судостроительная корпорация до конца 2018 года представит на рассмотрение в Министерство обороны РФ несколько доработанных аванпроектов нового отечественного авианосца. В случае положительного решения по одному из вариантов, опытно-конструкторские работы по кораблю могут начаться в 2019 году.

В настоящее время в боевом составе ВМФ России находится единственный неатомный средний авианосец "Адмирал Кузнецов" (по отечественной классификации - тяжелый авианесущий крейсер). Как заявляли ранее в ВМФ, российский флот рассчитывает получить перспективный авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года, водоизмещение нового авианосца должно составлять не менее 70 тыс. тонн.

Крыловский государственный научный центр ранее разработал и представил широкой публике аванпроект авианосца для иностранных заказчиков, который также предлагался и для отечественного флота. Проект 23000 получил название "Шторм". Эскиз предполагает, что корабль будет иметь водоизмещение 80-90 тыс. тонн, его оснастят комбинированной силовой установкой (и атомный реактор, и газотурбинный двигатель), авиагруппа корабля должна насчитывать до 60 самолетов.