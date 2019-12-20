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Пятый новейший корабль ПМО "Яков Баляев" выведен из цеха на Средне-Невском судостроительном заводе

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ЦАМТО, 19 декабря. На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге (входит в АО "ОСК") выведен из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев", строящийся для ВМФ России.

Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.

На корабле завершены работы по формированию корпуса и насыщению их системами и механизмами. В начале 2020 года корабль будет спущен на воду и ошвартован у достроечной набережной завода. Специалистам СНСЗ предстоит выполнить установку надстройки тральщика, осуществить монтаж общекорабельных систем, башенно-мачтового устройства и антенного оборудования, после чего заводская сдаточная команда приступит к выполнению программы швартовных испытаний. Экипаж корабля проходит подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Церемония закладки корабля ПМО "Яков Баляев" состоялась 26 декабря 2017 года. Свое имя корабль получил в честь Героя Советского Союза, участника советско-японской воны Якова Илларионовича Баляева. Этот корабль стал пятым в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе. Головной корабль серии "Александр Обухов" был передан ВМФ РФ в 2016 году. В конце 2018 года предприятие передало в состав ВМФ России второй (первый серийный) корабль проекта 12700 – корабль противоминной обороны "Иван Антонов". Третий корабль проекта 12700 "Владимир Емельянов" в данный момент завершает программу испытаний в полигонах Балтийского моря. В эллингах Средне-Невского судостроительного завода в разной степени готовности находятся еще три корпуса кораблей ПМО проекта 12700 – корабли "Георгий Курбатов", "Петр Ильичев" и "Анатолий Шлемов".

Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в АО "ОСК") для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, при этом, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, практически неограничен. Кроме высокой прочности и малой массы, к достоинствам композитного корпуса можно отнести его "немагнитность", что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Япония
Продукция
Александр Обухов
Владимир Емельянов
Георгий Курбатов
Иван Антонов
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
2020-й год
пр. 12700
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