"Томагавк морского удара"



Тактическая КР Tactical Tomahawk (TACTOM),

Источник: www.asdnews.com Тактическая КР Tactical Tomahawk (TACTOM),Источник: www.asdnews.com

Созданная в 1980-х годах крылатая ракета TLAM (Tomahawk Land Attack Cruise Missile) станет универсальным оружием 21 века.

Ракета новой версии, названная как Maritime Strike Tomahawk (MST), получит возможность перенацеливания на другую цель и поступит на вооружение кораблей и подводных лодок. Сообщается, что ВМС США впечатлены возможностями КР новой версии, серийное производство начнется в этом году, общие потребности составляют около 4000 единиц.

Ракета, оснащенная системой управления TTWCS (Tactical Tomahawk Weapon Control System), способна поражать как неподвижные, так и подвижные цели. Отмечается, что для КР разрабатывается мощная термобарическая боевая часть.