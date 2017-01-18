"Томагавк морского удара"
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Тактическая КР Tactical Tomahawk (TACTOM),
Источник: www.asdnews.com
Созданная в 1980-х годах крылатая ракета TLAM (Tomahawk Land Attack Cruise Missile) станет универсальным оружием 21 века.
Ракета новой версии, названная как Maritime Strike Tomahawk (MST), получит возможность перенацеливания на другую цель и поступит на вооружение кораблей и подводных лодок. Сообщается, что ВМС США впечатлены возможностями КР новой версии, серийное производство начнется в этом году, общие потребности составляют около 4000 единиц.
Ракета, оснащенная системой управления TTWCS (Tactical Tomahawk Weapon Control System), способна поражать как неподвижные, так и подвижные цели. Отмечается, что для КР разрабатывается мощная термобарическая боевая часть.
18.01.2017
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